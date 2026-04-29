Gobernador de Nariño niega implicación en magnicidio de Miguel Uribe Turbay: “Me están poniendo una lápida”

Luis Alfonso Escobar se pronunció en medio de la polémica - crédito Colprensa

El 29 de abril se confirmó que el expresidente Álvaro Uribe Vélez recibió una carta anónima en la que afirman que un gobernador colombiano fue clave en la planeación del asesinato del senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

El contenido de la carta habría sido puesto en conocimiento de las autoridades y menciona supuestos vínculos del gobernador con grupos ilegales que habrían tenido interés en el magnicidio. La denuncia anónima también sugiere que otros funcionarios y actores locales podrían estar involucrados o haber tenido conocimiento de los hechos.

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“Estimado presidente Uribe, hoy me dirijo a usted con el fin de comunicarle del actos mas despreciables realizados por el gobernador de turno y el exgobernador de (censurado) en el mes de mayo de 2023. Ese individuo, un exalcalde del departamento de (censurado), el actual coordinador de (censurado), acordó en manta financiera el magnicidio del senador Miguel Uribe. Acto seguido financiaron unas campañas en su contra en los comunales de Pasto. Además me confirmo de los acuerdos con los diferentes grupos al margen de la ley. Hoy pongo en sus manos esta información de manera anónima ya que el exalcalde y yo tenemos por nuestras vidas. De antemano muchas gracias, Dios y la patria lo protegerán siempre”, se lee en el documento.

El exjefe de Estado tiene en su poder información clave sobre el magnicidio contra el excandidato presidencial - crédito @MariaFdaCabal/X

Minutos más tarde, a través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro realizó una publicación que fue asumida como una respuesta a la revelación del exmandatario Uribe, al que acusó de estar aliado con el presidente de Ecuador Daniel Noboa.

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“Uribe sigue el plan con Noboa. Ya va a acusar un gobernador colombiano, que sabemos cuál es, para buscar ganar las elecciones con mentiras. Noboa es el encargado de violentar a Colombia. Los datos de quienes asesinaron al senador Uribe Turbay los tiene la fiscalía. Sus anónimos los diseñan para que nos matemos entre los colombianos y ahora no somos tan pendejos”, escribió el presidente.

El presidente de la República sostuvo que las versiones sobre el hecho tienen como propósito desestabilizar los comicios presidenciales, que se celebrarán el 31 de mayo de 2026 - crédito @petrogustavo/X

Gobernador de Nariño se pronunció en medio de la polémica

Debido a que ha sido uno de los señalados tras la revelación del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, atendió a la prensa para alejarse de los rumores en su contra.

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“Por un anónimo, el señor expresidente Uribe vincula al señor presidente de la República y al gobernador de Nariño en el asesinato de Miguel Uribe. Sale y dice: ‘Me han llamado y luego me pusieron un escrito donde vinculan al presidente y al gobernador yendo a Manta’, dizque yo a Manta, el gobernador del departamento de Nariño yendo a Manta y que yo soy financiador del asesinato de Miguel Uribe”.

Escobar indicó que el exmandatario debería tener cuidado con las afirmaciones que hace sobre otras personas, puesto que se trata de una de las figuras políticas más populares del país.

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“Eso es grave, tremendamente grave, porque estamos hablando de uno de los hombres que más escucha el mundo político de este país”.

Escobar indicó que se siente en peligro tras las afirmaciones del expresidente - crédito Gobernación de Nariño

Para Luis Alfonso Escobar, el documento expuesto por el expresidente hace que su vida este en peligro, por lo que reafirmó que no fue parte de ningún plan criminal.

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“Hoy me están poniendo una lápida en la cabeza, a un hombre honorable, como se los he dicho, un profesor universitario de más de 26 años y en donde, sin lugar a dudas, nadie que me conozca podrá creer que el gobernador del departamento de Nariño pueda entrar en una confabulación para generar un magnicidio del cual nosotros hemos rechazado plenamente”.

Por último, Escobar indicó que lo registrado con estos rumores es una muestra de que las intenciones de paz son perseguidas en todo el país.

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“Yo soy un hombre de paz, no de muerte. Yo no soy un hombre de la guerra, yo soy un hombre de la paz, pero ahí, diputados, público en general, sociedad en general, nos estamos dando cuenta que la paz tiene enemigos y enemigos muy poderosos, porque si la paz está mostrando resultados”.