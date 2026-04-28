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Detroit Pistons vs. Orlando Magic: hora y dónde ver en Colombia el juego 5 de los playoffs de la NBA

Los Magic pusieron el 3-1 en la serie y dejaron a los líderes de la Conferencia Este en la temporada regular al borde de la eliminación

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Orlando Magic superó a Detroit Pistons en el cuarto partido, colocando la serie 3-1 a su favor y dejando a los líderes de la Conferencia Este al borde de un batacazo - crédito Mike Watters/Imagn Images
Orlando Magic superó a Detroit Pistons en el cuarto partido, colocando la serie 3-1 a su favor y dejando a los líderes de la Conferencia Este al borde de un batacazo - crédito Mike Watters/Imagn Images

Detroit Pistons, el equipo llamado a ser protagonista en los playoffs luego de completar una notable temporada regular y cerrar la temporada regular con un balance de 6 victorias y 22 derrotas, parecía estar en situación de pasar con relativa facilidad de la primera ronda de los ‘playoffs’ de la NBA.

Sin embargo, su rival y octavo clasificado, Orlando Magic, ha demostrado que su posición en la clasificación no es necesariamente representativa de su nivel de juego, y lo dejó claro con su victoria como local en el Kia Center de Orlando por 94-88, tomando así una ventaja de 3-1 en la serie y dejando a su rival al borde del abismo.

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Los Magic bajo el liderazgo de Paolo Banquero golpearon primero en el inicio de la serie en Detroit. Los Pistons respondieron llevándose el segundo partido, pero una vez la serie llegó a la Florida las cosas se torcieron para el quinteto de la Ciudad del Motor liderado por Cade Cunningham.

Desmond Bane selló la victoria de Orlando Magic en el cuarto partido con un triple en los últimos segundos - crédito Mike Watters/Imagn Images
Desmond Bane selló la victoria de Orlando Magic en el cuarto partido con un triple en los últimos segundos - crédito Mike Watters/Imagn Images

Pese a tirar con apenas un 32,6% de acierto (30 tiros convertidos en 92 intentos), Desmond Bane fue determinante en el cuarto partido con 22 puntos y 5 triples. Franz Wagner aportó 19 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias y 4 robos en 24 minutos, mientras que Paolo Banchero sumó 18 puntos.

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La intensidad de juego propuesta por los Magic no pudo ser contrarrestada por unos Pistons que sufrieron 20 pérdidas de balón y concedieron 23 puntos en contraataque. Solo pudieron anotar un tiro de campo en los cinco minutos finales, lo que compensó la falta de acierto que también tenía Orlando durante el encuentro. Bane selló la victoria con un triple que entró con ayuda del tablero, con 1,16 segundos por jugar.

Los nombres clave para el juego 5

Jalen Duren fue superado en la pintura por Orlando Magic, en un partido marcado por la falta de acierto de ambos equipos en los tiros de campo - crédito Nathan Ray Seebeck/Imagn Images
Jalen Duren fue superado en la pintura por Orlando Magic, en un partido marcado por la falta de acierto de ambos equipos en los tiros de campo - crédito Nathan Ray Seebeck/Imagn Images

Jalen Duren: el pivot completó una línea estadística de 12 puntos y 8 rebotes, pero igual que Cunningham la falta de acierto en los tiros de campo y su lentitud en las transiciones le costaron caro a Detroit. Quedó en evidencia con un violento mate que recibió por parte de Jamal Cain en el último cuarto.

Cade Cunningham: La principal estrella de Detroit logró 25 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias, pero su falta de acierto (7/23 en tiros de campo) fue clave en el cuarto partido. Ahora tendrá que hacer gala de su liderazgo para intentar la hazaña de revertir el 3-1, algo que solo ha sucedido 13 veces en la historia de la NBA:

Wendell Carter Jr., del Magic de Orlando, se lanza para recuperar un balón perdido durante la primera mitad del cuarto juego de la serie de primera ronda de los playoffs del baloncesto de la NBA, frente a los Pistons de Detroit, el lunes 27 de abril de 2026, en Orlando, Florida. (AP Foto/John Raoux)
El despliegue físico de Wendell Carter Jr., fue clave para que Orlando Magic ganara en rebotes a Detroit Pistons - crédito John Raoux/AP

Wendell Carter: como contrapartida, el pivot de los Magic ganó la batalla del rebote y aportó el físico a la hora de defender la pintura ante las incursiones de Detroit. 12 puntos, 11 rebotes, 4 asistencias y 2 tapones fueron sus credenciales en el cuarto partido.

Paolo Banchero: el ala-pivot y jugador franquicia de Magic destacó con 18 puntos, pero tuvo un 4/18 en tiros de campo, siendo la mayoría de anotaciones por tiros libres. Tendrá que elegir mejor sus tiros en el próximo encuentro si quiere asegurar uno de los batacazos de la temporada.

Expectativas para el juego 5

El papel de Cade Cunningham en Detroit y la presencia de Franz Wagner en Orlando, dos elementos clave para el quinto partido de la serie - crédito Mike Watters/Imagn Images
El papel de Cade Cunningham en Detroit y la presencia de Franz Wagner en Orlando, dos elementos clave para el quinto partido de la serie - crédito Mike Watters/Imagn Images

Todo indica que Orlando afronta sin presiones el próximo partido de la serie, con una ventaja en teoría muy dificil de remontar para Detroit. Pese a ello, hay preocupación debido a la salida anticipada del partido de Franz Wagner, uno de los referentes del Magic, con molestias en su pierna. Esto deja a Bane y Banchero como los hombres clave para el próximo encuentro en el Little Caesars Arena de Detroit.

Más allá de los comentarios postpartido de Duren, mostrando confianza en la remontada, lo cierto es que los Pistons no se han visto tan frescos como en la temporada regular. Más allá de que el rigor en las marcas se incrementa en la postemporada, no se les ha notado completamente cómodos con este panorama, a tal punto que están obligados a ganar tres partidos al hilo para evitar la catástrofe.

Hora y dónde ver el juego 5 entre Pistons y Magic por la primera ronda de los playoffs de la NBA en Colombia

El quinto juego de la serie se jugará el miércoles 29 de abril a partir de las 5:50 p. m., y podrá seguirse a través de las plataformas Prime Video y NBA League Pass.

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