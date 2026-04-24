Colombia

Fiscalía imputó cargos a ‘Millos’, aliado de ‘Papá Pitufo’ que sobornaba a policías en Cartagena para el ingreso de contrabando

El ente acusador informó que el criminal habría entregado más de 300 millones de pesos a uniformados en el Caribe

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Alias Millos
La Fiscalía acusa a 'Millos' de entregar más de 300 millones de pesos a uniformados - crédito Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación informó de la acusación contra Juan Francisco Solano Barrero, ficha clave en la estructura criminal que se encargaba de mover la mercancía de contrabando de alias Papá Pitufo en el Caribe.

El ente acusador sostuvo que el acusado, que es mencionado en las investigaciones como alias Pacho o Millos, sería el encargado de permitir la entrada y salida irregular de cargamentos por el puerto de Cartagena.

Este sujeto sería uno de los articuladores principales de una red de corrupción señalada de favorecer el ingreso de mercancía de contrabando al país y su posterior tránsito a diferentes ciudades. Además, sería el encargado de gestionar el traslado de la mercancía a países como Ecuador y Venezuela.

Alias Millos
Este hombre sería clave para que el contrabando que llegaba a Cartagena ingresara al país - crédito Fiscalía

En la audiencia, el fiscal mencionó que los elementos materiales probatorios recopilados demuestran que este hombre tendría un vínculo directo con Diego Marín Buitrago, alias El Viejo o Papá Pitufo, criminal que Colombia ha pedido en extradición a Portugal, donde está bajo libertad condicional desde mediados de 2025.

En la estructura criminal, “Millos” sería el encargado de contactar a funcionarios asignados al puerto de Cartagena, en Bolívar, y, a cambio de dádivas, convencerlos de permitir el ingreso de cargamentos de cigarrillos, textiles y otros productos provenientes de Panamá.

Los sobornados, que serían principalmente policías, también debían comprometerse a permitir la salida de los productos de la terminal marítima evadiendo los controles aduaneros. De esta manera, los productos eran transportados por vía terrestre a los lugares donde finalmente eran comercializados.

Alias Millos - Papá Pitufo
Este sujeto sería clave para entender cómo ingresa el contrabando por los puertos colombianos - crédito Visuales IA

El ente acusador informó que en la investigación, que es liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, se conocieron, al menos, seis hechos delictivos en los que “Millos” habría entregado 348 millones de pesos a uniformados de la Policía Fiscal y Aduanera para que facilitaran la entrada y tránsito de la mercancía de contrabando.

De igual manera, quedó en evidencia que presuntamente pagó tres meses de arriendo de un apartamento en Cartagena a un oficial para que este siguiera colaborando con la estructura criminal.

Por estos hechos, Solano Barrero fue acusado ante un juez penal especializado de Bogotá por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer en seis eventos.

‘Millos’ sería clave para demostrar la importancia de ‘Papá Pitufo’ en el ingreso de contrabando a Colombia

Papá Pitufo - Alias Millos
El imputado sería clave para demostrar la importancia de 'Papá Pitufo' en la entrada de contrabando a Colombia - crédito Visuales IA

El puerto de Cartagena cumple un papel central en el comercio marítimo de Colombia y la región del Caribe. Su ubicación estratégica y el alto volumen de carga que recibe lo han convertido en una de las principales puertas de entrada para mercancías de todo tipo, incluidas aquellas que ingresan de manera ilegal.

A través de este puerto, el contrabando ha encontrado rutas propicias para el ingreso de productos que evaden controles aduaneros, afectando tanto la economía formal como la recaudación fiscal del país. El flujo constante de contenedores y la sofisticación de las redes criminales dificultan la detección de cargamentos ilícitos, que suelen ser camuflados entre mercancía legal.

En este contexto, el puerto de Cartagena ha sido señalado en diversas investigaciones como un punto recurrente para el ingreso de textiles, calzado, licores, cigarrillos y tecnología de contrabando. El dinamismo comercial y la dimensión de la infraestructura portuaria favorecen que organizaciones dedicadas a estas actividades ilícitas operen mediante sobornos, falsificación de documentos y alianzas con funcionarios corruptos.

Uno de los nombres que ha surgido en el marco de estos señalamientos es el de Diego Marín Buitrago, conocido como “Papá Pitufo”. Este individuo ha sido vinculado a redes de contrabando que operan a gran escala en el puerto de Cartagena. Las acusaciones en su contra lo relacionan con el ingreso sistemático de mercancía ilegal, supuestamente facilitado por contactos estratégicos dentro del puerto. A pesar de que se le atribuye la organización de esquemas de ocultamiento y distribución de productos que burlan los controles oficiales, este sujeto se mantiene en Europa sin que las autoridades colombianas puedan judicializarlo.

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