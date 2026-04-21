Iván Cepeda volvió a condicionar su presencia en los debates presidenciales: pidió “equidad” para discutir “a fondo con la extrema derecha”

El candidato del Pacto Histórico lidera las diferentes encuestas, con miras a la primera vuelta presidencial - crédito suministrada a Infobae Colombia

En una nueva aparición pública, el candidato presidencial Iván Cepeda reiteró que solo participará en debates organizados con reglas de equidad y acuerdos previos entre las campañas. El aspirante oficialista, que recibió el lunes 20 de abril el respaldo de la Federación Nacional de Educadores (Fecode), señaló la importancia de sus exigencias, en un escenario en el que solo estarían Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

Cepeda, que firmó con el sindicato de maestros un pacto programático para fortalecer la educación pública, está dispuesto a ir a la discusión abierta, pero si se cumplen una serie de requisitos para que se garantice un escenario igualitario, en el que no sea blanco, según él, de una especie de ‘encerrona’ de sus contrincantes. Los mismos que han querido ligarlo a los escándalos que sacuden al Gobierno de Gustavo Petro.

Iván Cepeda estaría interesado en participar en debates en los que solo estén los candidatos Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia; aunque tendrán que cumplirse otras condiciones - crédito AP - REUTERS

“Ustedes escucharon tal vez que en días anteriores, desde el Sumapaz, desde Fusagasugá, anuncié oficialmente que una vez los compromisarios de mi campaña pacten las condiciones de garantías de equidad, vamos a debatir a fondo con la extrema derecha de este país”, expresó Cepeda en su pronunciamiento, pese a que todavía no define cuáles serán los encargados de definir su participación.

La postura del senador se volvió crucial luego de varias semanas alejándose de escenarios de debate, lo que provocó una lluvia de críticas de la oposición. A esto se suma una acción de tutela, radicada por el exsenador Jonatan Tamayo Pérez, conocido como Manguito, que busca forzar su asistencia a al menos dos debates antes de la primera vuelta, el 31 de mayo; pese a que no existe un marco legal que lo obligue.

Iván Cepeda cambió de postura, pues al inicio de la campaña era enfático en señalar que no iría a debates para no convertir estos espacios en escenarios contrarios a la discusión constructiva - crédito Europa Press

Iván Cepeda cambió de postura y ahora sí está listo para debatir, pero con condiciones

Cabe destacar que como el mismo político lo mencionó, desde la localidad 20 de la capital de la República afirmó que solo se sentará a debatir cuando los delegados de su campaña logren un acuerdo de garantías y equidad para todos los sectores. “Reto a la extrema derecha, a sus dos candidaturas, a la senadora Paloma Valencia y al abogado Abelardo de la Espriella, a que debatamos sobre propuestas de fondo”, puntualizó.

Con ello, el congresista excluyó de esta posibilidad a aspirantes como Sergio Fajardo, Claudia López, Mauricio Lizcano, Luis Gilberto Murillo, Miguel Uribe Londoño, Santiago Botero, Carlos Caicedo, Sondra Macollins, Roy Barreras y Gustavo Matamoros, los demás aspirantes en la contienda; pero que, según las diferentes mediciones, no tienen buen registro. Salvo el primero, que tendría un 5%, ningún otro llega siquiera a un 2%.

En La Gran Consulta por Colombia, los nueve participantes de esta consulta interpartidista no tuvieron problema en acudir a los debates, efectuados en medios televisivos y radiales - crédito Gran Consulta por Colombia

Según remarcó la campaña del candidato de Gobierno, la exigencia de Cepeda gira en torno a asegurar que los debates presidenciales no se transformen en espectáculos, sino en espacios de discusión argumentada y transparente. Entre sus condiciones figura la concertación previa del formato, los temas a debatir y la elección consensuada de moderadores, con el fin de evitar cualquier sesgo en este esperado proceso.

Con este precedente, el candidato reiteró que ningún otro actor político está adoptando las responsabilidades y acciones que promueve. Y dejó en claro que su asistencia a eventos públicos o mediáticos depende de la existencia de garantías reales para evitar lo que él califica como “shows” y privilegiar el contenido programático, lo que ha causado molestia en algunos de sus contrincantes.

Las propuestas del senador del Pacto Histórico, que participa de su primera campaña presidencial, buscan un enfrentamiento directo con sus adversarios de los sectores de derecha. Una posición que ha sido calificada como un intento de silenciar voces contrarias, como lo recordó el aspirante Lizcano en su visita a Infobae Colombia, cuando instó a los que lideran las diferentes mediciones a que se sometieran a la discusión.