Abelardo de la Espriella sumó respaldo de líderes de EE.  UU. luego de ganar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales

Abelardo de la Espriella obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales - crédito Sergio Acero/Reuters

El ambiente político en Colombia luego de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026 quedó marcado por expectativas crecientes y debates sobre el rumbo del país. Las reacciones oscilaron entre la satisfacción de los seguidores del candidato más votado y las dudas inmediatas planteadas por quienes pusieron en cuestión la transparencia del proceso.

En la primera vuelta de los comicios presidenciales celebrados el 31 de mayo, ninguno de los aspirantes superó la mitad más uno de los votos válidos, por lo que la contienda se definirá en una segunda vuelta el 21 de junio. Abelardo de la Espriella encabezó el escrutinio con 10.354.789 votos (43,73%), seguido por Iván Cepeda, el candidato oficialista, que obtuvo 9.685.357 sufragios (40,91%). En tercer lugar quedó Paloma Valencia, del Centro Democrático, con 1.638.744 votos (6,91%).

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La participación alcanzó el 56% del electorado habilitado, según los resultados casi completos difundidos por la Registraduría.

Abelardo de la Espriella superó los 10 millones de votos - crédito Registraduría

Denuncias y dudas sobre la transparencia electoral

A pesar de que la jornada transcurrió con normalidad institucional, surgieron cuestionamientos desde sectores oficialistas sobre la legitimidad de los resultados preliminares. Iván Cepeda, abanderado del Pacto Histórico, se abstuvo de reconocer los datos anunciados y denunció “inconsistencias en el censo y en el sistema de conteo provisional”. Solicitó que los resultados definitivos fueran avalados únicamente por las comisiones escrutadoras encabezadas por jueces de la República.

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El presidente saliente, Gustavo Petro, respaldó estas inquietudes y reclamó vigilancia estricta sobre los mecanismos de control electoral. Así, desde el oficialismo se insistió en la necesidad del escrutinio final para despejar cualquier sospecha sobre irregularidades y resguardar la confianza en el proceso democrático.

María Elvira Salazar, representante estadounidense, dijo que Abelardo de la Espriella tiene todo para derrotar a la izquierda - crédito @MaElviraSalazar/X

Apoyo político de Estados Unidos a De la Espriella

El avance de Abelardo de la Espriella recibió un impulso internacional mediante el respaldo abierto de congresistas y senadores de Estados Unidos. La congresista María Elvira Salazar declaró: “El pueblo colombiano ha hablado claro, y en esta segunda vuelta los amantes de la libertad, de la economía de mercado, de la seguridad y de Colombia deben unirse detrás de un solo candidato. Ese candidato es Abelardo de la Espriella”.

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Insistió en que “yo conozco a Abelardo y sé que tiene lo que se necesita en este momento para derrotar a la izquierda radical, poner orden, y cambiar el rumbo de Colombia.”

Desde Miami, el congresista Carlos Giménez expresó: “Soy el congresista Carlos Giménez, del estado de la Florida. Estoy aquí en mi casa en Miami y he visto con mucho interés lo que ha sucedido, lo que está sucediendo en Colombia ahora. Tenemos que unirnos detrás de Abelardo para salvar a Colombia y garantizar un mejor futuro para el pueblo colombiano.

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Dijo que “se tiene que rechazar la política, la dirección, de Gustavo Petro. Esta batalla va a ser bastante fuerte y necesitamos todo el mundo que salgan a votar para cambiar la dirección y asegurar un mejor futuro para todos los colombianos. Firme por la patria.”

Carlos Giménez, congresista estadounidense, dijo que "tenemos que unirnos detrás de Abelardo para salvar a Colombia y garantizar un mejor futuro para el pueblo colombiano" - crédito @RepCarlos/X

Por su parte, el senador Bernie Moreno, quien estuvo como observador internacional, resaltó el significado del proceso:

“¡Qué día en Colombia! Felicitaciones a Abelardo de la Espriella por recibir la mayor cantidad de votos. La belleza de la democracia se mostró plenamente mientras el pueblo de Colombia ejerció su poder para trazar su futuro, en sus propias manos, con sus propias voces.

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Resaltó BernieMoreno que “la democracia ganó hoy, pero el trabajo no está terminado aún. Hay una segunda vuelta en tres semanas, y, a pedido del CNE, regresaré para observar la ronda final.”

Mensaje de Abelardo de la Espriella después del triunfo parcial

El propio Abelardo de la Espriella dirigió un mensaje a sus seguidores en el que subrayó la importancia de la prudencia tras el resultado provisional:

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“Vamos a asumir esta primera victoria con humildad. Podríamos decir mil cosas acerca de todos los ataques que recibimos, podríamos incluso cuestionar a quienes hasta hace tres horas seguían diciendo que perderíamos. Podríamos contestar uno a uno todas las bajezas con las que nos difamaron. Pero somos más que eso, somos Defensores de la Patria, un fenómeno popular que tiene cómo misión seguir conquistando corazones a lo largo y ancho de la nación”.

Abelardo de la Espriella dijo que asumirá la victoria con humildad - crédito @AbelardoPET/X

El líder reiteró la naturaleza de su movimiento e hizo un llamado a mantener el compromiso de cara a la próxima cita electoral. Insistió además sobre el principal rival en la segunda vuelta: “El único enemigo es Cepeda tal como venimos diciendo hace meses. Los haremos sentir orgullosos”.

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El desenlace de la segunda vuelta decidirá el rumbo político y la orientación institucional de Colombia en los próximos años, con el electorado debatiéndose entre visiones opuestas para el futuro democrático del país.