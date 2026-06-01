WestCol sobre primera vuelta de las elecciones presidenciales 2026 en Colombia: “¿Por qué veo tanta gente atacada?”

WestCol hizo tres transmisiones en vivo durante las campañas electorales: con Gustavo Petro, Abelardo De La Espriella y Álvaro Uribe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia dejó múltiples reacciones en el escenario político, pero también abrió un debate sobre el papel que están jugando los creadores de contenido en la discusión pública. Uno de los nombres que más comentarios ha generado en las últimas horas es el de Westcol, que decidió pronunciarse luego de las críticas que recibió por entrevistar al candidato presidencial Abelardo de la Espriella durante el cierre de campaña.

El reconocido streamer e influenciador colombiano se convirtió en tendencia después de realizar una transmisión en vivo con el candidato de Defensores de la Patria, un encuentro que reunió a cientos de miles de espectadores y que se llevó a cabo apenas un día antes de las votaciones.

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Álvaro Uribe: “La mujer colombiana es la más bella y trabajadora del mundo”, en diálogo con Westcol - crédito @clips_colombia___/TikTok

Sin embargo, tras conocerse los resultados de la primera vuelta, varios usuarios en redes sociales cuestionaron a Westcol por haber abierto ese espacio a De la Espriella. Ante las críticas, el creador de contenido publicó un mensaje en el que explicó cómo surgió la iniciativa y defendió la intención que tenía detrás de las entrevistas.

“¿Por qué veo tanta gente atacada?”, escribió inicialmente, antes de explicar que la idea no era favorecer a ningún candidato en particular.

Según relató, el objetivo era realizar dos transmisiones diferentes en las que tanto Abelardo de la Espriella como Iván Cepeda pudieran presentarle sus propuestas al país. Westcol aseguró que el formato estaba pensado para escuchar ideas, contrastar versiones y aclarar algunos rumores que circulaban en redes sociales.

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“Se habló para dos directos donde los candidatos Abelardo e Iván Cepeda pudieran hablarle al país y contar sus propuestas”, señaló el streamer.

El candidato presidencial respondió a la pregunta que Westcol le hizo en el pasado a Uribe y Petro - crédito Visuales IA

“Uno no quiso, el otro sí”: la explicación de Westcol

Uno de los apartes más comentados de su pronunciamiento fue cuando reveló que la invitación no había sido exclusiva para De la Espriella.

De acuerdo con Westcol, ambos aspirantes fueron considerados para participar en espacios similares, pero finalmente solo uno aceptó la propuesta. Por eso, cuestionó las críticas que ha recibido en las últimas horas.

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“Uno no quiso... el otro sí. ¿Cuál es el problema? Se viene segunda vuelta”, afirmó.

Westcol reveló que Iván Cepeda no aceptó su invitación a una de sus transmisiones en vivo - crédito Visuales IA

Sus declaraciones llegaron justamente cuando quedó confirmado que Colombia tendrá una segunda vuelta presidencial entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, luego de que ninguno de los candidatos lograra superar el umbral necesario para ganar en primera vuelta.

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WestCol hizo tres transmisiones en vivo durante las campañas electorales: con Gustavo Petro, Abelardo De La Espriella y Álvaro Uribe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia dejó múltiples reacciones en el escenario político, pero también abrió un debate sobre el papel que están jugando los creadores de contenido en la discusión pública. Uno de los nombres que más comentarios ha generado en las últimas horas es el de Westcol, quien decidió pronunciarse luego de las críticas que recibió por entrevistar al candidato presidencial Abelardo de la Espriella durante el cierre de campaña.

El reconocido streamer e influenciador colombiano se convirtió en tendencia después de realizar una transmisión en vivo con el candidato de Defensores de la Patria, un encuentro que reunió a cientos de miles de espectadores y que se llevó a cabo apenas un día antes de las votaciones.

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Álvaro Uribe: “La mujer colombiana es la más bella y trabajadora del mundo”, en diálogo con Westcol - crédito @clips_colombia___/TikTok

Sin embargo, tras conocerse los resultados de la primera vuelta, varios usuarios en redes sociales cuestionaron a Westcol por haber abierto ese espacio a De la Espriella. Ante las críticas, el creador de contenido publicó un mensaje en el que explicó cómo surgió la iniciativa y defendió la intención que tenía detrás de las entrevistas.

“¿Por qué veo tanta gente atacada?”, escribió inicialmente, antes de explicar que la idea no era favorecer a ningún candidato en particular.

Según relató, el objetivo era realizar dos transmisiones diferentes en las que tanto Abelardo de la Espriella como Iván Cepeda pudieran presentarle sus propuestas al país. Westcol aseguró que el formato estaba pensado para escuchar ideas, contrastar versiones y aclarar algunos rumores que circulaban en redes sociales.

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“Se habló para dos directos donde los candidatos Abelardo e Iván Cepeda pudieran hablarle al país y contar sus propuestas”, señaló el streamer.

El candidato presidencial respondió a la pregunta que Westcol le hizo en el pasado a Uribe y Petro - crédito Visuales IA

“Uno no quiso, el otro sí”: la explicación de Westcol

Uno de los apartes más comentados de su pronunciamiento fue cuando reveló que la invitación no había sido exclusiva para De la Espriella.

De acuerdo con Westcol, ambos aspirantes fueron considerados para participar en espacios similares, pero finalmente solo uno aceptó la propuesta. Por eso, cuestionó las críticas que ha recibido en las últimas horas.

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“Uno no quiso... el otro sí. ¿Cuál es el problema? Se viene segunda vuelta”, afirmó.

Westcol reveló que Iván Cepeda no aceptó su invitación a una de sus transmisiones en vivo - crédito Visuales IA

Sus declaraciones llegaron justamente cuando quedó confirmado que Colombia tendrá una segunda vuelta presidencial entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, luego de que ninguno de los candidatos lograra superar el umbral necesario para ganar en primera vuelta. La nueva jornada electoral quedó programada para el próximo 21 de junio.

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El mensaje del creador de contenido rápidamente acumuló miles de reacciones y comentarios. Mientras algunos usuarios respaldaron su argumento sobre la importancia de escuchar a todos los candidatos, otros insistieron en que figuras con grandes audiencias digitales tienen una influencia considerable en la opinión pública y, por lo tanto, deben asumir una responsabilidad adicional cuando abordan temas políticos.

La discusión volvió a poner sobre la mesa el creciente protagonismo de los streamers e influenciadores en las campañas electorales. Cada vez más candidatos buscan espacios alternativos a los medios tradicionales para acercarse a públicos jóvenes que consumen información principalmente a través de plataformas digitales.

Precisamente, la entrevista entre Westcol y De la Espriella fue vista por cientos de miles de personas y se convirtió en una de las conversaciones políticas con mayor alcance en internet durante la campaña presidencial.

El mensaje social con el que respondió a sus críticos

Pero la respuesta de Westcol no se limitó al tema electoral. El creador de contenido también aprovechó para contestar a quienes cuestionaron su formación académica o sugirieron que estaba actuando por intereses políticos o económicos.

En un mensaje más extenso, aseguró que ha construido su carrera “desde abajo y a pulmón”, rechazando la idea de que toda persona cercana a la política necesariamente reciba dinero o beneficios.

Además, recordó aspectos de su historia personal para explicar por qué considera injustos algunos comentarios que ha recibido en redes sociales.

Westcol señaló que muchas personas en Colombia no crecieron en contextos privilegiados ni tuvieron acceso a las mismas oportunidades educativas. Incluso mencionó experiencias relacionadas con el desplazamiento por la violencia que, según dijo, marcaron a numerosas familias durante años.

El mensaje del creador de contenido rápidamente acumuló miles de reacciones y comentarios. Mientras algunos usuarios respaldaron su argumento sobre la importancia de escuchar a todos los candidatos, otros insistieron en que figuras con grandes audiencias digitales tienen una influencia considerable en la opinión pública y, por lo tanto, deben asumir una responsabilidad adicional cuando abordan temas políticos.

La discusión volvió a poner sobre la mesa el creciente protagonismo de los streamers e influenciadores en las campañas electorales. Cada vez más candidatos buscan espacios alternativos a los medios tradicionales para acercarse a públicos jóvenes que consumen información principalmente a través de plataformas digitales.

Precisamente, la entrevista entre Westcol y De la Espriella fue vista por cientos de miles de personas y se convirtió en una de las conversaciones políticas con mayor alcance en internet durante la campaña presidencial.

El mensaje social con el que respondió a sus críticos

Pero la respuesta de Westcol no se limitó al tema electoral. El creador de contenido también aprovechó para contestar a quienes cuestionaron su formación académica o sugirieron que estaba actuando por intereses políticos o económicos.

En un mensaje más extenso, aseguró que ha construido su carrera “desde abajo y a pulmón”, rechazando la idea de que toda persona cercana a la política necesariamente reciba dinero o beneficios.

Además, recordó aspectos de su historia personal para explicar por qué considera injustos algunos comentarios que ha recibido en redes sociales.

Westcol señaló que muchas personas en Colombia no crecieron en contextos privilegiados ni tuvieron acceso a las mismas oportunidades educativas. Incluso mencionó experiencias relacionadas con el desplazamiento por la violencia que, según dijo, marcaron a numerosas familias durante años.