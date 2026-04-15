Colombia

Gustavo Petro e Iván Duque protagonizaron fuerte ‘agarron’ en redes sociales: “Es terco hasta en su ignorancia”

El intercambio político subió de tono tras las declaraciones del presidente, que cuestionó el rumbo económico del país y la pobreza, lo que provocó una respuesta del expresidente sobre su gestión

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Gustavo Petro lanzó nuevas críticas contra el gobierno de Iván Duque al asegurar que recibió un país con altos niveles de pobreza - crédito @infopresidencia/X

El presidente Gustavo Petro nuevamente acusó a su antecesor, Iván Duque, de haber dejado a Colombia con los peores niveles de pobreza y desató una fuerte pelea en redes sociales.

La declaración se produjo en Bogotá, durante la clausura de la Macrorrueda de las Américas 2026, escenario desde el cual el mandatario cuestionó los resultados del gobierno anterior y defendió su propia gestión, lo que provocó una respuesta inmediata del exmandatario.

Durante su intervención, Petro sostuvo que “el gobierno Duque nos dejó la tasa de pobreza más alta del mundo y la más alta de la historia de Colombia”. En su discurso, defendió los cambios en la política económica y afirmó que el país avanza hacia una mayor autonomía productiva; según el mandatario, la economía anterior dependía de factores externos y de decisiones ajenas al país.

El presidente Gustavo Petro reaccionó ante las críticas de Iván Duque sobre la postura de Lula y otros líderes latinoamericanos hacia Venezuela - crédito Presidencia - Ivanduque.com/Sitio web
Petro insiste en que Iván Duque dejó al país más pobre, pero el expresidente defiende su gestión - Presidencia - Ivanduque.com/Sitio web

El mandatario también explicó su enfoque económico y lo vinculó con la idea de superar la “enfermedad holandesa”. Señaló que el país dependía de exportaciones de petróleo y carbón, una situación que calificó como “una mala economía” por su dependencia de factores externos.

Según dijo, el cambio de la matriz exportadora permite que Colombia “dependa cada vez más de nosotros mismos” y avance hacia una mayor diversidad productiva.

Petro aseguró que esa transformación ubica al país como uno de los más complejos en América Latina, solo por debajo de Uruguay, por lo que defendió la necesidad de impulsar productos con mayor valor agregado, como el “licor de cacao”, en lugar de materias primas sin procesar.

- crédito César Carrión/Presidencia
Petro cuestionó el uso del endeudamiento durante la emergencia sanitaria en el gobierno de Iván Duque - crédito César Carrión/Presidencia

El expresidente Duque defendió su gestión ante las acusaciones de Petro

Frente a estas palabras, la reacción por parte del expresidente Iván Duque no tardó y a través de su cuenta en la red social X respondió con un mensaje directo: “Gustavo, esto le respondí la última vez, pero usted es terco hasta en su ignorancia… No siga engañando a la gente (sic)”.

El exmandatario acompañó su respuesta con una publicación anterior en la que cuestionó interpretaciones sobre pobreza y crecimiento. En ese post, fechado en agosto de 2025, Duque defendió que la pandemia elevó los índices de pobreza en 2020, aunque sostuvo que su gobierno logró revertir la tendencia mediante programas sociales.

“ (...) Gracias a programas como Ingreso Solidario (desmontado por el actual gobierno), la devolución del IVA a los más vulnerables, la matrícula gratis para los estratos 1, 2 y 3, los programas de adulto mayor y toda la red de protección social, se logró dejar el país con la menor pobreza multidimensional desde que se adoptó ese indicador”, se lee en esa antigua publicación.

El mensaje de 2025 incluyó un gráfico con datos del Dane, que muestra la reducción de la pobreza multidimensional hasta 12,9% en 2022, con una tendencia a la baja en la última década.

El expresidente Iván Duque rechazó los señalamientos de Gustavo Petro - crédito @IvanDuque/X
El expresidente Iván Duque rechazó los señalamientos de Gustavo Petro - crédito @IvanDuque/X

Petro le ‘devolvió la pelota’ a Iván Duque

No obstante, el episodio no terminó ahí, ya que tomó más fuerza tras la reacción del presidente Gustavo Petro, que publicó un nuevo mensaje en la misma plataforma digital en la que desestimó esa lectura que hace el expresidente.

“Aquí le demuestro, expresidente Duque, que su tesis sobre que la pobreza aumentó en Colombia por el COVID como todo el mundo, no es cierta (sic)”, escribió. El presidente sostuvo que en varios países la pobreza no creció durante la pandemia y atribuyó el caso colombiano a decisiones internas.

El mandatario argumentó que, mientras los ingresos de los jóvenes de menores recursos cayeron en 2020, los del sector más rico aumentaron. Según su explicación, esa diferencia reflejó una política económica que afectó de forma desproporcionada a los sectores más vulnerables.

Petro escribió en su publicación: “Ni EEUU ni Europa, ni China ni en muchísimos paises el COVID trajo pobreza en EEUU, a partir de su política de emisión monetaria, disminuyó fue su pobreza (sic)”.

Petro sostuvo que la economía del país dependía de factores externos y defendió cambios en la política productiva - crédito @petrogustavo/X
Petro sostuvo que la economía del país dependía de factores externos y defendió cambios en la política productiva - crédito @petrogustavo/X

“Gracias a los decretos de emergencia económica, usted logró un gran endeudamiento del país nacional e internacional que se gastó en subsidios a los sectores más ricos del país”, añadió Petro a su mensaje.

Además, compartió una gráfica del Dane en la que muestra una brecha persistente en la distribución del ingreso. Durante los años previos a la pandemia, la participación del 1% más rico se mantuvo estable, mientras que los sectores populares registraron variaciones moderadas.

En el periodo de Petro (2022-2025), la participación de la clase dominante se mantiene estable, alrededor del 12,3% al 13,1%, mientras que los jóvenes de clase popular presentan una tendencia al alza, alcanzando 17,9% en 2025, de acuerdo con el gráfico.

El debate incluyó gráficos sobre la distribución del ingreso en Colombia compartidos por el presidente Petro - crédito @petrogustavo/X
El debate incluyó gráficos sobre la distribución del ingreso en Colombia compartidos por el presidente Petro - crédito @petrogustavo/X

En 2020, esa relación cambió de forma abrupta, con una caída marcada en los ingresos de los jóvenes de menores recursos. En los años posteriores, las cifras indican una recuperación de ese grupo, aunque la diferencia frente a los sectores de mayores ingresos continúa.

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