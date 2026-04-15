El Centro Democrático también retó a Petro tras señalamientos contra Uribe: “Si es falso, renuncie a la Presidencia”

El Centro Democrático señaló al Gobierno Petro como responsable del incremento arancelario establecido por Ecuador - crédito Andrea Puentes/Presidencia - Centro Democrático

El partido Centro Democrático adoptó la misma postura del expresidente Álvaro Uribe Vélez luego de que fuera blanco de señalamientos por parte del primer mandatario Gustavo Petro. El jefe de Estado aseguró que el expresidente pudo haber estado relacionado con la decisión del Gobierno de Ecuador de incrementar al 100% los aranceles aplicados a los productos colombianos, basándose en una visita que hizo Uribe Vélez a territorio ecuatoriano.

El movimiento político fundado por el ex jefe de Estado se pronunció al respecto, indicando que la administración Petro es responsable de las medidas arancelarias tomadas por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, las cuales están justificadas en la aparente falta de acciones del Gobierno colombiano para garantizar la seguridad en la frontera.

Ecuador inició la guerra arancelaria por aparente falta de esfuerzos para garantizar la seguridad en la frontera - crédito Karen Toro/Reuters

Asimismo, retó a Gustavo Petro a renunciar a su cargo como presidente de Colombia si se llega a comprobar que Álvaro Uribe tuvo injerencia alguna en la decisión del país vecino. Indicó, además, que el partido “se cancela” si se llega a demostrar lo contrario.

“Petro (@petrogustavo), deje de insistir en mentiras. Usted es responsable de que gobiernos extranjeros tengan que enfrentar el narcotráfico que su gobierno ha permitido. Si lo que dice es cierto, el Centro Democrático se cancela. Si es falso, renuncie a la Presidencia”, escribió la colectividad.

El Centro Democrático aseguró que si el expresidente Álvaro Uribe estuvo involucrado en el incremento de aranceles de Ecuador, como afirma el presidente Petro, el partido "se cancela" - crédito @CeDemocratico/X

El reto de Álvaro Uribe a Gustavo Petro

El expresidente de Colombia también retó al jefe de Estado, luego de que insinuara que su presencia en Ecuador influyó en la decisión adoptada por el Gobierno Noboa, que afecta el comercio y la competitividad del país en el mercado. Uribe negó los señalamientos del presidente Petro y explicó que en ningún momento habló con la administración de Ecuador para establecer medidas arancelarias contra Colombia.

“Presidente Petro, usted miente. Dice que yo fui a hablar con el Gobierno ecuatoriano. Le voy a proponer este reto: si la mentira es suya, renuncia a la presidencia. Si la mentira es mía, renuncio a la política”, indicó.

Desde Medellín, el expresidente de la República se defendió nuevamente de los señalamientos del jefe de Estado y lo retó a probar que tuvo algo que ver con el incremento de aranceles a los productos del país por parte del Gobierno de Ecuador - crédito @alvarouribevel/X

Uribe Vélez estuvo en Ecuador en enero de 2026, en la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil. En ese viaje, no dialogó con ningún integrante del Gobierno de Ecuador, según precisó. Además, afirmó que en la semana anterior estuvo en la ciudad de Cuenca (Ecuador), cumpliendo un compromiso académico; negó haber aprovechado esa visita para conversar con la administración de Noboa.

En ese sentido, instó al presidente Petro a buscar un “jurado internacional” que dirima sobre su presunto involucramiento en las decisiones del Gobierno de Ecuador y que determine así si el jefe de Estado tiene razón en sus acusaciones.

“Deje de poner cortinas de humo. Usted es el responsable de lo que ha pasado, porque usted le entregó la frontera al narcoterrorismo que impone la candidatura de Cepeda”, concluyó.

La guerra arancelaria entre Colombia y Ecuador

Colombia no responderá recíprocamente al incremento arancelario del 100% establecido por Ecuador - crédito Luisa González/Reuters

La crisis comercial entre el Gobierno colombiano y el ecuatoriano empezó en enero de 2026, cuando el presidente Daniel Noboa impuso aranceles del 30% a las importaciones provenientes de Colombia, debido a la presunta falta de contribución de las autoridades nacionales en la seguridad fronteriza.

Aunque las administraciones han utilizado los canales diplomáticos para solucionar la situación, el Gobierno de Ecuador insiste en que las acciones de Colombia en la frontera son insuficientes y no están sirviendo para combatir de manera efectiva el crimen organizado y el narcotráfico. Por eso, posteriormente, Ecuador aplicó un nuevo incremento arancelario, que quedó establecido en el 50% y en abril de 2026, decidó aumentar los aranceles al 100%.

El Gobierno de Ecuador incrementó los aranceles a productos colombianos al 100% - crédito Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador

“Para el Ecuador, la seguridad, así como la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, son una prioridad innegociable. Esta medida reafirma el compromiso del país de proteger a sus ciudadanos y resguardar la integridad de su territorio”, explicó el Gobierno de Ecuador en un comunicado.

Aunque la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, había anunciado que Colombia también establecería aranceles del 100% para Ecuador, el presidente Petro la desautorizó, y la jefa de cartera indicó que, entonces, se impondrá tarifas diferenciales.