Abuchearon a Gustavo Petro durante apertura de la Macrorrueda de las Américas 2026: “Fuera Petro”

Un grupo de empresarios recibió al mandatario con abucheos y consignas en medio de la presentación del evento que reúne a representantes de 60 países; Petro respondió defendiendo las cifras de comercio exterior y turismo de su gobierno - crédito @criticolombia3 / X

La inauguración de la Macrorrueda de las Américas 2026, celebrada en el recinto de Corferias, Bogotá, quedó marcada por un momento de tensión cuando un sector del público abucheó al presidente Gustavo Petro durante su intervención.

El evento, conocido como “Colombia, el País de la Belleza”, congregó a más de 4.800 empresarios de 60 países y buscó promover el comercio y la inversión internacional en Colombia.

La situación se produjo al inicio del discurso presidencial, justo cuando Petro resaltaba lo que consideró los principales logros comerciales de su administración. El mandatario aseguró que el actual Gobierno consiguió organizar la rueda de negocios más grande de la historia de Colombia, afirmación que fue recibida con gritos de “fuera Petro” por parte de asistentes.

“Les guste o no les guste, estos son los hechos irreversibles de este Gobierno, y no dejamos que se les olvide la historia”, respondió Petro frente a la desaprobación, en una escena que quedó registrada tanto en la transmisión oficial de la Presidencia como en diversos videos difundidos en redes sociales.

Un discurso enfocado en resultados y críticas a gestiones anteriores

La intervención de Gustavo Petro en la mayor rueda de negocios del país se vio interrumpida por manifestaciones de rechazo de algunos asistentes, quienes expresaron su inconformidad mientras el presidente destacaba avances en materia comercial - crédito @criticolombia3 / X

Pese al ambiente adverso, Gustavo Petro continuó con su intervención, centrando su mensaje en la transformación del comercio exterior colombiano. El jefe de Estado expuso que su administración logró reducir el déficit comercial a una tercera parte respecto a 2022, una cifra que, según sus palabras, “hizo desplomar las diferencias entre importaciones y exportaciones”, en parte por la caída de las exportaciones de petróleo y carbón.

Durante su discurso, el presidente también dirigió críticas al gobierno de Iván Duque, cuestionando los índices de desempleo y la balanza comercial que heredó su administración. Según Petro, el país enfrentó “la tasa de desempleo más alta y un déficit comercial marcado por la magnitud de las importaciones y las exportaciones”, situación que, afirmó, vino corrigiéndose bajo su mandato.

La controversia se intensificó al abordar el tema de las exportaciones y la dependencia histórica del país en hidrocarburos. “El análisis que hemos hecho hasta ahora es que efectivamente lo que hizo desplomar las cantidades que diferenciaban las exportaciones y de las importaciones de Colombia ha sido la caída de la exportación de petróleo”, manifestó el mandatario, que insistió en la necesidad de diversificar la economía nacional.

Promoción del turismo y sustitución de exportaciones

La jornada inaugural del encuentro empresarial internacional, promovido por ProColombia y la Alcaldía de Bogotá, estuvo marcada por protestas contra el presidente mientras presentaba los resultados de su administración ante el sector privado - crédito @criticolombia3 / X

En otra parte del discurso, Petro defendió la marca ‘Colombia, el país de la belleza’ y destacó el impulso que ha tenido el sector turístico. Con base en los datos presentados por el presidente, “la cantidad de dinero dejado en turismo en Colombia ya alcanza las cifras, si me recuerdan, de más de 10.000 millones de dólares”. Además, sostuvo que “23 millones de residentes extranjeros han llegado a Colombia durante este Gobierno”.

El mandatario reiteró que su administración cumplió la promesa de reducir la dependencia de las exportaciones de petróleo y carbón, proponiendo un plan de sustitución para fortalecer otros sectores, en particular el turismo y la agricultura.

“Como la ciencia decidió y la humanidad decidió dejar de comprar petróleo y carbón, fue este Gobierno quien propuso un plan de sustitución de exportaciones, para ser cada vez menos dependientes del petróleo y del carbón”, enfatizó.

El contexto empresarial y las expectativas del evento

La Macrorrueda de las Américas 2026 fue organizada por ProColombia en alianza con la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y el Instituto Distrital de Turismo, entre otras entidades. El evento busca impulsar oportunidades empresariales y de inversión, fortalecer la presencia de Colombia en mercados internacionales y facilitar el encuentro entre empresarios locales y compradores de otros países.

El presidente Gustavo Petro fue abucheado durante su discurso de inauguración en la Macrorrueda de las Américas 2026 en Corferias, Bogotá - crédito @infopresidencia / X

Según información oficial, en la rueda de negocios se registraron más de 14.000 citas entre empresas y un 93% de participación de Mipymes. Tras la inauguración, la agenda incluye encuentros estratégicos, proyectos de inversión y charlas académicas sobre desafíos y oportunidades para el sector privado colombiano.

Mientras tanto, Gustavo Petro no se ha pronunciado en su cuenta oficial de X sobre el episodio vivido en Corferias.