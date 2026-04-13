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Colombia vs. Brasil: este será el día que la tricolor jugará la semifinal del Sudamericano Sub17

La Amarilla clasificó segunda en el grupo A, por detrás de Ecuador, luego de superar 2-0 a Paraguay en la última fecha y tendrá revancha de la final perdida en 2025 ante la Canarinha

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La selección Colombia clasificó como segunda del grupo A, por detrás de Ecuador - crédito Conmebol
La selección Colombia clasificó como segunda del grupo A, por detrás de Ecuador - crédito Conmebol

La selección sub-17 de Colombia logró su clasificación a la Copa Mundial de la FIFA Sub-17 de 2024 al superar 2-0 a Paraguay en la quinta fecha del Campeonato Sudamericano, una tarea que tuvo un factor adicional y fueron las condiciones climáticas adversas y con la obligación de sumar puntos.

El equipo dirigido por Freddy Hurtado no solo avanzó a las semifinales del torneo, sino que selló su regreso al máximo certamen juvenil que se disputará en noviembre en Catar.

Pese a la presión y al terreno de juego en malas condiciones tras la intensa lluvia en el Estadio Carfem de Ypané, la Tricolor se colocó en la segunda posición del Grupo A con siete puntos, solo tres menos que Ecuador —líder del grupo—, que también aseguró su avance al vencer 3-1 a Chile en la misma jornada.

Matías Caicedo y Adrián Mosquera marcaron los goles con los que la selección Colombia derrotó a Paraguay en el Sudamericano Sub17 - crédito Conmebol
Matías Caicedo y Adrián Mosquera marcaron los goles con los que la selección Colombia derrotó a Paraguay en el Sudamericano Sub17 - crédito Conmebol

En un partido marcado por el barro y los resbalones, el equipo colombiano abrió el marcador en el minuto 27: Samuel Martínez ejecutó un tiro libre desde el centro del campo y el central Matías Caicedo anotó de cabeza tras un error del portero paraguayo.

Paraguay respondió con peligrosidad en la segunda parte e incluso estrelló un balón en el travesaño a través de un tiro de esquina, pero la actuación del arquero Luigi Ortiz, con varias atajadas decisivas incluyendo tres mano a mano, mantuvo la ventaja.

El segundo gol colombiano llegó en el minuto 82 con un contragolpe que desarticuló la defensa local y dejó a Adrián Mosquera frente al arquero para definir el resultado. La anotación desató la celebración y selló el avance de la Tricolor a la siguiente fase.

Con la clasificación, Colombia enfrentará en semifinales a Brasil, equipo que avanzó con una campaña perfecta al liderar el Grupo B con cuatro victorias, mientras que el otro cruce lo protagonizarán Ecuador y Argentina. El partido de la Amarilla está programado para jugarse el jueves 16 de abril, en horario aun por definirse.

Los otros partidos del torneo serán entre Bolivia vs. Chile y Uruguay vs. Venezuela, que se jugará el miércoles 15 de enero y definirá los otros tres cupos a la Copa del Mundo, que se jugará en el segundo semestre del 2026. La gran final del torneo sudamericano que se juega en Paraguay será el domingo 19 de abril, ese mismo día se jugaría la definición por el tercer y cuarto puesto.

La final del Sudamericano Sub17 del 2025, el antecedente del partido Colombia vs. Brasil

Colombia vs. Brasil
Durante el segundo tiempo, Colombia hizo lo posible para darle trámite al partido contra Brasil, por el Sudamericano Sub-17 - crédito Colprensa

La Selección Colombia Sub-17 cayó por penaltis ante Brasil, que obtuvo su título número 14 del Sudamericano Sub-17 después de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y ganar 4-1 en la definición desde los 11 metros.

Tras el empate brasileño en el minuto 89 con un cabezazo de Ángelo Cándido, el conjunto dirigido por Fredy Hurtado vio esfumarse la victoria parcial que había asegurado con el gol de Jhon Sevillano al minuto 42. A lo largo del segundo tiempo, el equipo cafetero se vio condicionado por el cansancio, que favoreció las llegadas del rival.

En la tanda decisiva, los fallos de Rivera y Cataño resultaron determinantes. Brasil convirtió cuatro lanzamientos y selló la conquista de su decimocuarto campeonato sudamericano en la categoría, una cifra que lo consolida como el máximo campeón del certamen.

El conjunto colombiano logró avanzar a la final gracias a un contundente 5-1 como local. Los goles de Colombia llegaron por intermedio de Londoño a los 16, 37 y 55 minutos, mientras que Cristian Flórez y Yeminson Urrutia ampliaron la diferencia con tantos a los 82 y 87 minutos, respectivamente. Por parte de Venezuela, Diego Claut descontó a los 34 minutos.

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