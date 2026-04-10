Así fue la desgarradora lesión de figura de la selección Colombia en la derrota ante Uruguay en el Sudamericano Sub 17 de Paraguay: “Mi rodilla, mi rodilla”

La promesa juvenil sufrió un fuerte golpe en medio de la derrota de la "Tricolor" por 2-0 ante los Orientales-crédito jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

El 9 de abril de 2026, la selección Colombia sufrió una dura derrota 2-0 ante Uruguay por la fecha 4 del Sudamericano Sub17 Conmebol de Paraguay.

Con el doblete de Thiago Brizuela al 9 y 63 de partido, la “Celeste” se ubicó en la segunda posición del grupo A.

Adicionalmente, durante el partido, se presentó una jugada infortunada que involucró al delantero Dilan Bonilla que salió lesionado durante el segundo tiempo en el partido.

La jugada se presentó durante el segundo tiempo, dónde el delantero sufrió un duro golpe tras una fuerte entrada de Alan Soares De Lima-crédito @DSports/X

El atacante sufrió una grave lesión en su rodilla izquierda durante el segundo tiempo del partido frente a Uruguay en el Sudamericano Sub-17 2026, cuando al minuto 51, Bonilla intenta disputar una pelota con Alan Soares de Lima, y en dicha jugada, el atacante de Defensor Sporting choca con el delantero y le pega en su rodilla izquierda.

El episodio conmovió tanto a los compañeros como a los espectadores, ya que Bonilla, tendido en el césped, repetía entre los gritos y el dolor “mi rodilla, mi rodilla” mientras era retirado en camilla. La preocupación se hizo evidente no solo por la intensidad de la lesión.

En la derrota por 2-0 frente a Uruguay, el conjunto colombiano enfrentó un partido complejo marcado por múltiples lesiones, lo que aumenta la incertidumbre sobre la capacidad de recuperación del equipo en el torneo.

La extensión y gravedad del daño en la rodilla de Dilan Bonilla quedarán a la expectativa dell reporte médico oficial, mientras la expectativa permanece sobre su posible retorno a la competencia.

Finalmente, el jugador tuvo que ser sustituido por el volante del Internacional de Palmira, Jhon Maturana.

Colombia perdió ante Uruguay y complica sus aspiraciones de clasificación al Mundial de Qatar 2026

Los dirigidos por Fredy Hurtado complicaron sus opciones de clasificación al Mundial de 2026 -crédito jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

La Selección Colombia Sub 17 sufrió su primera derrota en el Sudamericano Sub 17 al perder 2-0 ante Uruguay este jueves 9 de abril de 2026. El encuentro, correspondiente a la cuarta jornada del torneo, dejó a Colombia obligada a vencer a Paraguay en la última fecha para buscar su clasificación directa al Mundial.

La victoria de Uruguay se consolidó gracias a dos goles de Thiago Brizuela, abriendo el marcador a los 8 minutos tras un tiro libre y amplió la ventaja en el segundo tiempo con otra ejecución a balón parado. Las infracciones cometidas por Colombia cerca del área facilitaron ambas anotaciones.

La nómina colombiana enfrentó dificultades adicionales durante el partido al perder por lesión a Alex Gómez, Julio Sinisterra y Dilan Bonilla. En el transcurso del segundo tiempo, la “tricolor” generó una única ocasión clara: Adrián Mosquera no logró definir frente al arco y su disparo terminó en tiro de esquina.

Ahora, la última oportunidad del conjunto colombiano para avanzar será el domingo 12 de abril de 2026 frente a Paraguay, anfitrión del torneo.

Así va la tabla de posiciones tras la derrota de Colombia:

-crédito jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

Ecuador: 7 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Uruguay: 5 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Colombia: 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Chile: 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Paraguay: 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de 0)

Este es el panorama del grupo B:

Brasil: 6 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +8) Argentina: 6 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de g ol de +4) Bolivia: 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -3) Venezuela: 1 punto - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Perú: 0 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -8)