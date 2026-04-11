Deportivo Pasto venció al Tolima y clasificó a las finales de la Liga BetPlay: así quedó la tabla de posiciones

La alegría del defensor Andrey Estupiñán al anotar el único gol a favor de los dirigidos por el español Jonathan Risueño-crédito Leonardo Castro/Colprensa

El 10 de abril de 2026, Deportivo Pasto venció por 1-0 al Deportes Tolima en el estadio Departamental La Libertad, y aseguró su clasificación a los play-offs de la Liga BetPlay.

El gol del delantero Andrey Estupiñán le dio la victoria al cuadro nariñense, permitiendo que el equipo dirigido por el español Jonathan Risueño llegara a su novena victoria en el campeonato, y quedara a tres puntos de Atlético Nacional.

El equipo dirigido por Jonathan Risueño quedó en la segunda posición del campeonato colombiano-crédito Leonardo Castro/Colprensa

El cuadro “Volcánico” aseguró su pase a los playoffs de la Liga BetPlay I-2026 tras vencer 1-0 a Deportes Tolima en el estadio Departamental Libertad.

Gracias a las dos intervenciones defensivas de Andrey Estupiñán cerca de la línea de gol en el primer tiempo, el conjunto local evitó que Tolima se adelantara. El único gol del encuentro se produjo en el minuto 33, cuando Estupiñán aprovechó un rebote tras un saque de banda y disparó con pierna derecha, superando al arquero Luis Marquínez.

Jonathan Perlaza tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja local, pero su remate se fue por encima del arco. Una acción posterior terminó en gol de Estupiñán tras asistencia de Perlaza, pero fue anulada por fuera de juego.

Con la derrota, Deportes Tolima quedó en la tercera posición con 27 unidades. En la próxima jornada, Deportivo Pasto visitará a Jaguares, mientras que el equipo Vinotinto recibirá a Deportivo Pereira en busca de sellar su clasificación.

A continuación, así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay:

Tolima completó una semana para el olvido tras empatar ante Universitario de Perú en la Copa Libertadores, y perder el 10 de abril de 2026 ante Deportivo Pasto-crédito Leonardo Castro/Colprensa

Atlético Nacional: 34 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +19) Deportivo Pasto: 31 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +5) Deportes Tolima: 27 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +10) Once Caldas: 26 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Junior: 25 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +1) América de Cali: 24 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Deportivo Cali: 22 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Águilas Doradas: 22 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Inter Bogotá: 22 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Millonarios: 21 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +8) Llaneros: 20 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Atlético Bucaramanga: 19 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Independiente Santa Fe: 19 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Independiente Medellín: 17 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Fortaleza: 16 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -6) Cúcuta: 15 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -6) Alianza FC: 15 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -12) Jaguares de Córdoba: 14 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -14) Boyacá Chicó: 11 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de -10) Deportivo Pereira: 7 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -15)

Así va la fecha 16 de la Liga BetPlay

El azul tendrá su última oportunidad de clasificar al grupo de los 8, misma situación que el cuadro rojo dirigido por el uruguayo Pablo Repetto-crédito Cristian Bayona/Colprensa

Por otra parte, en el campeonato colombiano se jugarán dos clásicos importantes del fútbol local.

El 11 de abril de 2026, Independiente Medellín jugará ante Atlético Nacional a partir de las 8:20 p. m. en el estadio Atanasio Girardot.

El otro partido destacado de la fecha se llevará a cabo el 12 de abril de 2026, en el estadio El Campín, cuando Millonarios juegue otra edición del clásico capitalino ante Independiente Santa Fe desde las 2:00 p. m.

1 de marzo de de 2026

Deportivo Cali 1-1 Fortaleza

Estadio: Deportivo Cali

Árbitro: Héctor Rivera

Goles: Avilés Hurtado al minuto 5 para Deportivo Cali y Richardson Rivas al 77 para Fortaleza

Transmisión de TV: Win + Fútbol

9 de marzo de 2026

Llaneros F.C. 2-0 Jaguares de Córdoba

Estadio: Bello Horizonte - Rey Pelé de Villavicencio

Árbitro: Héctor Rivera

Goles: Luis Miranda al minuto 6 y autogol de Diego Martínez al 70 de partido para Llaneros

Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol

5 de abril de 2026

Cúcuta Deportivo 2-0 América de Cali

Estadio: General Santander de Cúcuta

Árbitro: Álvaro Meléndez

Goles: Jaime Peralta al minuto 42 y Léider Berdugo al 72 de tiro penal

Transmisión de TV: Win + Fútbol

10 de abril de 2026

Deportivo Pereira 0-0 Once Caldas

Estadio: Santiago de las Atalayas de Yopal

Árbitro: Alejandro Moncada

Goles: No hubo

Transmisión de TV: Win + Fútbol

Deportivo Pasto 1-0 Deportes Tolima

Estadio: Departamental La Libertad de Pasto

Árbitro: Javier Villa

Goles: Andrey Estupiñán al minuto 33 de partido

Transmisión de TV: Win + Fútbol

11 de abril de 2026

Águilas Doradas vs. Junior F.C.

Estadio: Cincuentenario de Medellín

Árbitro: José Bautista

Hora: 4:00 p. m.

Transmisión de TV: Win + Fútbol

12 de abril de 2026

Millonarios vs. Independiente Santa Fe

Estadio: El Campín de Bogotá

Árbitro: Andrés Rojas

Hora: 2:00 p. m.

Transmisión de TV: Win + Fútbol

Atlético Bucaramanga vs. Boyacá Chicó F.C.

Estadio: Américo Montanini de Bucaramanga

Árbitro: Luis Matorel

Hora: 6:20 p. m.

Transmisión de TV: Win + Fútbol

Internacional de Bogotá vs. Alianza Valledupar F.C.

Estadio: Metropolitano de Techo

Árbitro: Luis Delgado

Hora: 8:30 p. m.

Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol