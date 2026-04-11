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Costa de Marfil confirmó amistoso preparatorio ante Francia previo al Mundial 2026

El entrenador Emerse Faé tendrá un exigente reto ante la subcampeona del mundo en Qatar 2022

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Costa de Marfil tuvo su último partido de preparación ante la selección de Escocia-crédito Phil Noble/REUTERS
Costa de Marfil tuvo su último partido de preparación ante la selección de Escocia-crédito Phil Noble/REUTERS

A dos meses de que se de el comienzo del Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, las selecciones comienzan a trabajar de gran forma para lo que será su debut orbital.

“Los Elefantes” de Costa de Marfil confirmaron el 4 de abril de 2026 a través de sus redes sociales que jugarán un partido de preparación ante la selección de Francia, último rival de la “Tricolor” en la fecha FIFA.

A través de sus redes sociales, "Los Elefantes" confirmaron el amistoso ante Francia, vigente subcampeón del mundo en Qatar 2022, y rival de Colombia en la fecha FIFA de marzo-crédito @fif.ci/Instagram
A través de sus redes sociales, "Los Elefantes" confirmaron el amistoso ante Francia, vigente subcampeón del mundo en Qatar 2022, y rival de Colombia en la fecha FIFA de marzo-crédito @fif.ci/Instagram

El anuncio se realizó a través de la cuenta oficial de la Federación Marfileña de Fútbol, publicando una imagen de los atacantes Nicolás Pépé (jugador del Villarreal CF de España) y de Elye Wahi (futbolista del Niza FC de Francia) junto a Kylian Mbappé (estrella del Real Madrid) y Michael Olise (figura del Bayern Múnich y la selección de Francia).

Para hablar del historial de duelos directos, hay que recordar que se han enfrentado en tres ocasiones a lo largo de la historia, con un balance de dos victorias para los franceses y un empate.

La última vez que jugaron un partido fue el 25 de marzo de 2022, en la previa del Mundial de Qatar, y allí los dirigidos por Didier Deschamps ganaron por 2-1.

Pese al gol inicial de Nicolás Pépé al 19 de partido para “Los Elefantes”, Olivier Giroud al 22 y Aurélien Tchouaméni al 90+3 remontaron el partido.

A continuación, este es el historial de partidos que llevan entre sí:

  • 25 de marzo de 2022 - Amistosos internacionales: Francia 2-1 Costa de Marfil
  • 15 de noviembre de 2026 - Amistosos internacionales: Francia 0-0 Costa de Marfil
  • 17 de agosto de 2005 - Amistosos internacionales: Francia 3-0 Costa de Marfil

Cuando debutará Costa de Marfil en la Copa del Mundo: este es el calendario de partidos que tendrán

Costa de Marfil buscará dar la sorpresa en su grupo-crédito Jason Cairnduff/REUTERS-vía imágenes en acción
Costa de Marfil buscará dar la sorpresa en su grupo-crédito Jason Cairnduff/REUTERS-vía imágenes en acción

La selección de Costa de Marfil aseguró su segunda victoria consecutiva en partidos preparatorios al imponerse por 1-0 sobre Escocia en el Hill Dickinson Stadium de Liverpool, consolidando así un cierre exitoso de la fecha FIFA antes del inicio del Mundial 2026.

La preparación de Costa de Marfil incluyó victoria por 4-0 ante Corea del Sur días antes del partido contra Escocia, balance que permitió a Faé rotar jugadores titulares y suplentes en busca de la plantilla más competitiva para el mundial.

El técnico eligió una alineación mixta en Liverpool, combinando figuras establecidas con futbolistas en disputa por asegurar su lugar definitivo en la cita de la FIFA. Nicolas Pépé resultó decisivo al marcar el único tanto del partido ante los escoceses, aprovechando un rebote en el área para sellar el triunfo.

El gol de Nicolás Pépé al minuto 12 fue suficiente para que los marfileños se llevaran una victoria clave, y tuvieran la posibilidad de llegar con confianza.

Odilon Kossounou de Costa de Marfil y George Hirst en acción en el Costa de Marfil vs. Escocia-crédito Jason Cairnduff/REUTERS-imágenes en acción
Odilon Kossounou de Costa de Marfil y George Hirst en acción en el Costa de Marfil vs. Escocia-crédito Jason Cairnduff/REUTERS-imágenes en acción

Así formó Costa de Marfil en dicho partido:

  • Portero: Alban Lafont (Panathinaikos)
  • Defensores: Ghislain Konan (Gil Vicente), Ousmane Diomandé (Sporting Lisboa), Odilon Kossounou (Atalanta), Wifried Singo (Galatasaray)
  • Volantes: Bazoumana Touré (Hoffenheim), Franck Kessé (Al Ahli de Arabia Saudita), Chirst Inao Oulai (Trabzonspor), Nicolás Pépé (Villarreal CF)
  • Delanteros: Benie Traoré (Basilea), Elye Wahi (Niza)
  • Banco de suplentes: Simon Adringa (AS Mónaco), Amad Diallo, Evann Guessand, Ibrahim Sangaré, Yahia Fofaná, Seko Fofaná, Jean Michael Seri, Clément Akpa, Evan Ndicka, Mohamed Koné, Parfait Guiagon

En lo que se refiere a su debut en el grupo E, será el 14 de junio de 2026 ante Ecuador en el estadio de Filadelfia, a partir de las 6:00 p. m. (hora de Colombia).

  • Fecha 1 - 14 de junio de 2026: Costa de Marfil vs. Ecuador - Estadio de Filadelfia
  • Fecha 2 - 23 de junio de 2026: Alemania vs. Costa de Marfil- Estadio de Toronto
  • Fecha 3 - 27 de junio de 2026: Curazao vs. Costa de Marfil - Estadio de Filadelfia

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