St. Pauli vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 29 de la Bundesliga

Luis Díaz quiere continuar su camino al segundo título con el más grande de Alemania-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

La temporada 2025-2026 poco a poco llega a su fin, y en el campeonato alemán, Bayern Múnich quiere asegurar su título 35 en la historia lo más pronto posible.

Tras la gran victoria que logró el equipo dirigido por Vincent Kompany ante Real Madrid, ahora los bávaros se concentrarán en lo que será el campeonato local, y para ello tendrán una visita exigente ante un equipo que lucha por volver a la victoria que les permita salir de la promoción del descenso a la 2. Bundesliga.

Luis Díaz vuelve a la acción en el fútbol alemán

A falta de 5 fechas para el campeonato alemán, el equipo de Vincent Kompany le saca 11 puntos a su rival-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

El partido se jugará el 11 de abril de 2026 en el estadio Millerntor de Hamburgo a partir de las 11:30 a. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de ESPN y de la aplicación Disney Plus en su plan Premium.

El árbitro del partido será Tobías Stieler.

Cómo vienen ambos equipos al encuentro y el historial reciente

St. Pauli

El cuadro local busca zafar de la posición que lo llevaría a jugar con el tercer mejor clasificado de la segunda división de Alemania-crédito Andreas Gora/dpa via AP

El equipo dirigido por el técnico alemán Alexander Blessin vivirá seis finales de cara al cierre de la temporada 2025-2026 para salvar la categoría.

En su última salida, los Freibeuter der Liga (que traduce del alemán al español el apodo de los Piratas de la Liga) empataron el 5 de abril de 2026 a un gol ante Unión Berlín, en el estadio Stadion An der Alten Försterei.

St. Pauli se adelantó en el marcador gracias a la anotación del volante francés Mathias Pereira Lage al 25 de partido, pero el gol del atacante serbio Andrej Ilić al 52 dejó en tablas el resultado final para ambos equipos.

La última victoria de St. Pauli fue el 28 de febrero de 2026 cuando en el estadio PreZero Arena derrotaron por 1-0 al Hoffenheim con gol de Matheus Pereira Lage al 45+4.

De esta forma, St. Pauli extendió su racha a cuatro partidos sin ganar, situación que deben solucionar si quieren salvar la categoría. A continuación, así viene en los últimos cinco partidos el cuadro local:

5 de abril de 2026 - Bundesliga: Unión Berlín 1-1 St. Pauli

22 de marzo de 2026 - Bundesliga: St. Pauli 1-2 Friburgo

13 de marzo de 2026 - Bundesliga: Borussia Mönchengladbach 2-0 St. Pauli

8 de marzo de 2026 - Bundesliga: St Pauli 0-0 Eintracht Frankfurt

28 de febrero de 2026 - Bundesliga: Hoffenheim 0-1 St. Pauli

Bayern Múnich

Bayern Múnich dio un paso gigantesco para clasificar a las semifinales de la UEFA Champions League tras vencer el 7 de abril de 2026 al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu-crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS

Por los lados del Bayern Múnich, el 7 de abril de 2026 consiguió dar el golpe sobre la mesa tras vencer al Real Madrid por 2-1, en el partido de ida por la serie de los cuartos de final de la Champions League.

Luis Díaz abrió el camino del triunfo al 41 de partido en el estadio Santiago Bernabéu con su gol, y al 46 del encuentro el inglés Harry Kane aumentó la ventaja para el equipo dirigido por Vincent Kompany.

El descuento para el cuadro español llegó a través del delantero francés Kylian Mbappé al 74 de partido.

En lo que se refiere al campeonato alemán, el 4 de abril de 2026, Bayern Múnich remontó un partido clave ante Friburgo en el estadio Europa Park por 3-2.

Pese a perder con los goles de Johan Mazambi y de Lucas Höler, Bayern remontó el partido gracias al doblete del volante Tom Bischof al 81 y 90+2, y la anotación final de Lennart Karl al 90+9 de partido.

A continuación, estos fueron los últimos cinco resultados del Bayern Múnich en todas las competencias:

7 de abril de 2026 - UEFA Champions League: Real Madrid 1-2 Bayern Múnich

4 de abril de 2026 - Bundesliga: Friburgo 2-3 Bayern Múnich

21 de marzo de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich 4-0 Unión Berlín

18 de marzo de 2026 - UEFA Champions League: Bayern Múnich 4-1 Atalanta

14 de marzo de 2026 - Bundesliga: Bayer Leverkusen 1-1 Bayern Múnich

Para hablar del último partido que jugaron, hay que ir al 29 de noviembre de 2025 en el estadio Allianz Arena, cuando los campeones de Alemania vencieron por 3-1 a St. Pauli.

Pese a irse en desventaja gracias al gol del delantero Andreas Hountondji, el defensor portugués Raphaël Guerreiro empató el juego antes de finalizar la primera parte.

Ya al final del partido, el colombiano Luis Díaz al 90+3 marcó el 2-1 y el atacante senegalés Nicolás Jackson selló la remontada por 3-1 a favor de los rojos.

En el último duelo que se jugó en Hamburgo, Bayern Múnich derrotó el 9 de noviembre de 2024 con gol de Jamal Musiala a su rival de turno.

Así quedaron los últimos cinco duelos directos entre sí:

29 de noviembre de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich 3-1 St. Pauli

29 de marzo de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich 3-2 St. Pauli

9 de noviembre de 2024 - Bundesliga: St. Pauli 0-1 Bayern Múnich

7 de abril de 2011 - Bundesliga: St. Pauli 1-8 Bayern Múnich

11 de diciembre de 2010 - Bundesliga: Bayern Múnich 3-0 St. Pauli

En el último partido entre sí, Bayern no tuvo problemas para ganar el duelo-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

Por otra parte, el 10 de abril de 2026, Bayern Múnich informó que el joven atacante Lennart Karl será baja para el juego ante St. Pauli, así detallaron la lesión del jugador alemán en un breve comunicado de prensa:

“Lennart Karl ha sufrido una rotura muscular en el isquiotibial derecho. Así lo confirmó el cuerpo médico del FC Bayern. Por lo tanto, el delantero de 18 años estará de baja durante un tiempo”, explicaron.

Lennart Karl será baja para el Bayern Múnich en el partido ante St. Pauli-crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

Así se jugará la fecha 29 de la Bundesliga

Los exjugadores del Bayern Múnich Bundesliga Thomas Müller y Leroy Sané levantando el título-crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

10 de abril de 2026

Augsburgo vs. Hoffenheim

Estadio: WWK Arena de Augsburgo - Capacidad: 30,662

Árbitro: Daniel Schlager

Hora: 1:30 p. m.

Transmisión de TV: Disney Plus Premium

11 de abril de 2026

Wolfsburgo vs. Eintracht Frankfurt

Estadio: Volkswagen de Wolfsburgo - Capacidad: 30,000

Árbitro: Timo Gerach

Hora: 8:30 a. m.

Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen

Estadio: Signal Iduna Park de Dortmund - Capacidad: 81,359

Árbitro: Deniz Aytekin

Hora: 8:30 a. m.

Transmisión de TV: Disney Plus Premium

RB Leipzig vs. Borussia Mönchengladbach

Estadio: Red Bull Arena de Wals-Siezenheim - Leipzig - Capacidad: 31,895

Árbitro: Sascha Stegemann

Hora: 8:30 a. m.

Transmisión de TV: ESPN 5 y Disney Plus Premium

Heidenheim vs. FC Unión Berlín

Estadio: Voith-Arena de Heidenheim - Capacidad: 15,000

Árbitro: Christian Dingert

Hora: 8:30 a. m.

Transmisión de TV: Disney Plus Premium

12 de abril de 2026

Colonia vs. Werder Bremen

Estadio: RheinEnergieStadion de Colonia

Árbitro: Tobias Reichel

Hora: 8:30 a. m.

Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Stuttgart vs. Hamburgo

Estadio: MHP Arena - Capacidad: 60,469

Árbitro: Sven Jablonski

Hora: 10:30 a. m.

Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Mainz 05 vs. Friburgo

Estadio: Mewa Arena de Maguncia - Capacidad: 34,034

Árbitro: Felix Zwayer

Hora: 1:30 p. m.

Transmisión de TV: ESPN 5 y Disney Plus Premium