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La derrota de la selección Colombia sub-17 complica el sueño mundialista: Uruguay gana 2-0

Los charrúas fueron efectivos con la pelota parada y dejaron mal al combinado nacional, que llega a la última fecha obligado a sumar de a tres puntos

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Selección Colombia sub-17
La selección Colombia sub-17 complicó sus aspiraciones de llegar a las semifinales del Sudamericano de Paraguay y el cupo al mundial - crédito FCF

La derrota de Colombia sub-17 ante Uruguay en la penúltima jornada del Sudamericano Sub-17 dejó a la selección nacional en una posición comprometedora, con el acceso directo a la fase final y la clasificación al Mundial en riesgo. El equipo cayó 2-0 y descendió a la tercera posición del grupo, alarmando a cuerpo técnico y aficionados a falta de una jornada.

El combinado nacional ahora hace cuentas para saber lo que necesita para superar la ronda de grupos, pues tiene dos caminos para llegar al certamen de la FIFA: ya sea por las semifinales y con opción de salir campeón, o por una instancia de playoffs para ingresar “por la puerta de atrás”.

Colombia volverá a jugar el 12 de abril ante la anfitriona Paraguay, un compromiso complicado contra el local porque ambos le apuntan al triunfo para acercarse a la Copa del Mundo, además de que dependen de otros resultados en el grupo A para ser beneficiados.

Mal partido en Paraguay

Colombia complicó su clasificación al Mundial Sub-17 tras perder con Uruguay y ver relegadas sus chances de acceso directo. La selección nacional quedó en el tercer puesto de su grupo y ahora depende de una victoria ante Paraguay en la última fecha, tras mostrar falta de contundencia ofensiva y verse obligada a realizar dos sustituciones estratégicas en medio del partido.

En el desarrollo del encuentro, el cuadro charrúa tomó la iniciativa desde el primer minuto. Thiago Brizuela adelantó a su selección a los nueve minutos con un tiro libre, y repitió con otro gol a los 63 minutos, sentenciando el resultado con una ejecución a balón parado que dejó sin reacción a la defensa colombiana.

Colombia vs. Uruguay
Uruguay superó a Colombia por 2-0 en la cuarta fecha de la fase de grupos del Sudamericano Sub-17 - crédito @Uruguay/X

El director técnico Fredy Hurtado intentó cambiar el rumbo del partido con modificaciones rápidas: Julio Sinisterra y Álex Gómez dejaron el campo antes del descanso y en su lugar ingresaron Dilan Bonilla y Edwin Estrella. Pese a los ajustes, la selección nacional no logró alterar el marcador y permitió a Uruguay consolidar su dominio sobre el desarrollo del juego.

Implicaciones para la clasificación al Mundial Sub-17

La tabla de posiciones muestra a Ecuador al frente con siete puntos, seguido por Uruguay con cinco y Colombia en el tercer lugar con cuatro unidades. Paraguay y Chile cierran la clasificación con un punto cada uno, pendientes de su enfrentamiento directo el 9 de abril, que podría modificar el orden de la tabla y afectar aún más las posibilidades colombianas.

La reglamentación indica que solo los dos primeros del grupo aseguran la clasificación directa a la siguiente fase y al Mundial Sub-17, mientras que el tercer y cuarto puesto deberán disputar un repechaje con los rivales de la zona B.

Selección Colombia sub-17
Colombia confía en quedar entre los dos primeros puestos del grupo A para avanzar a la semifinal del Sudamericano Sub-17 - crédito FCF

Esto obliga a Colombia a ganar a Paraguay en la jornada final; cualquier otro resultado la dejaría fuera del acceso directo y la pondría en riesgo de un descenso al cuarto puesto y de tener que pasar por la repesca.

El desafío de las sustituciones por molestias en Colombia Sub-17

La selección sub-17 enfrentó dificultades físicas durante el partido, lo que llevó a la salida temprana de Sinisterra y Gómez y a la entrada de Bonilla y Estrella. Estas decisiones reflejan el reto de ajustar el planteamiento táctico en medio de problemas físicos y bajo rendimiento colectivo.

La Selección Colombia va en busca de uno de los cupos a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA - crédito Conmebol
La Selección Colombia va en busca de uno de los cupos a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA - crédito Conmebol

Las complicaciones continuaron con la falta de profundidad en el ataque y la escasa creatividad, aspectos ya observados en jornadas anteriores. En ese contexto, Uruguay supo sostener la ventaja y neutralizar los intentos de reacción colombiana.

En este escenario adverso, la selección nacional debe reencontrar su mejor nivel futbolístico y superar las dificultades recientes. El partido frente a Paraguay, pautado para el domingo 12 de abril, se presenta como el examen definitivo: solo una victoria permitirá a Colombia mantener vivas sus aspiraciones de llegar al Mundial Sub-17.

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