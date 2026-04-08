Los mejores memes que dejó el debut de Millonarios en la Copa Sudamericana con derrota 2-0 ante O’Higgins

Aficionados reaccionaron con humor a jugadas clave y momentos del partido en Chile. - crédito @MillosFCoficial/X

El debut de Millonarios FC en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 no solo dejó un resultado adverso en lo deportivo, sino también una inmediata reacción en redes sociales. La derrota 2-0 ante O’Higgins en Chile se convirtió en tendencia, especialmente por la gran cantidad de memes publicados por aficionados.

Apenas terminó el partido en el estadio El Teniente de Rancagua, plataformas como X, Instagram y Facebook comenzaron a llenarse de contenidos humorísticos. Los usuarios reaccionaron principalmente al marcador, al rendimiento del equipo y a jugadas puntuales del compromiso.

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Desde los propios hinchas del equipo ‘embajador’ hasta seguidores de otros clubes del fútbol colombiano, el encuentro generó una amplia conversación digital donde el humor fue protagonista.

Los memes apuntaron al rendimiento ofensivo y las oportunidades fallidas

Uno de los temas más recurrentes en los memes fue la falta de contundencia ofensiva de Millonarios, un aspecto que quedó en evidencia durante el partido. Pese a generar varias llegadas, el equipo no logró concretar ninguna, lo que fue aprovechado por los usuarios para crear comparaciones irónicas.

Algunas publicaciones hicieron énfasis en las opciones desperdiciadas, mientras que otras recurrieron a imágenes de situaciones cotidianas o escenas de películas para representar la frustración por no marcar goles.

También circularon memes que comparaban el nivel mostrado por algunos jugadores con elementos inertes, en una exageración típica del entorno digital. Entre los más compartidos estuvieron aquellos que hacían referencia a “troncos”, aludiendo a la falta de precisión en momentos clave del partido.

Las redes sociales se llenaron de comparaciones irónicas tras el desempeño del equipo. - crédito X

De la ilusión al pesimismo en cuestión de minutos

El contexto del debut internacional también fue un elemento central en las reacciones. Antes del compromiso existía expectativa por el inicio del torneo, pero el resultado provocó que algunos usuarios pasaran rápidamente al pesimismo.

Incluso, varios memes exageraron el escenario al señalar que Millonarios podría ser el primer eliminado del grupo C, a pesar de tratarse apenas de la primera fecha.

Este tipo de publicaciones reflejan una dinámica común en redes sociales: la rapidez con la que se pasa de la expectativa a la crítica, especialmente en torneos internacionales donde los resultados tienen un impacto inmediato.

El partido generó una ola de contenido digital con críticas en tono humorístico. - crédito X

Hinchas de otros equipos también participaron en la conversación

No solo los seguidores de Millonarios reaccionaron. Aficionados de otros clubes colombianos como Atlético Nacional, Santa Fe y Once Caldas también se sumaron a la ola de memes.

En varios casos, las publicaciones incluyeron comparaciones con logros internacionales, destacando los títulos obtenidos por estos equipos y contrastándolos con la actualidad del conjunto ‘embajador’.

Algunas de las reacciones incluso catalogaron a Millonarios como el “comodín” del grupo, en tono irónico, mientras otros usuarios aprovecharon para recordar el reciente enfrentamiento en el que el equipo bogotano cayó ante Atlético Nacional.

Hinchas propios y rivales participaron en la conversación con contenido viral. - crédito X

Así fue la derrota de Millonarios ante O’Higgins

Más allá del impacto en redes sociales, el partido dejó un resultado claro en lo deportivo. O’Higgins se impuso 2-0 con goles de Arnaldo Castillo y Francisco Agustín González.

El primer tanto llegó apenas a los 11 minutos, cuando Castillo conectó un cabezazo tras un centro al área. La jugada generó reclamos por parte de los jugadores de Millonarios, pero fue validada tras revisión del VAR.

A pesar del golpe inicial, el equipo colombiano reaccionó y logró generar varias opciones de gol. El arquero Omar Carabalí fue una de las figuras del encuentro al evitar el empate en distintas oportunidades.

La situación se complicó aún más tras la expulsión de Jorge Arias al minuto 67, lo que dejó al equipo con un hombre menos en un momento clave del partido.

En el tramo final, O’Higgins aprovechó los espacios y sentenció el compromiso al minuto 83 con un gol de González tras un contraataque.

Así quedó el grupo C tras la primera fecha

Con este resultado, el grupo C de la Copa Sudamericana quedó de la siguiente manera:

O’Higgins – 3 puntos (+2)

São Paulo – 3 puntos (+1)

Boston River – 0 puntos (-1)

Millonarios – 0 puntos (-2)

Este arranque obliga al equipo colombiano a reaccionar rápidamente si quiere mantener opciones de avanzar en el torneo, teniendo en cuenta que solo el líder clasifica directamente a octavos de final.