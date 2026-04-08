Jhon Jáder Durán fracasa con Zenit y sigue lejos de la selección Colombia: quedó eliminado de la Copa de Rusia

Jhon Jáder Durán continúa con su mal momento con el Zenit, que le costó ahora la eliminación en la Copa de Rusia y solo le queda la Liga Premier - crédito FC Zenit

Jhon Jáder Durán lleva tres meses con el Zenit de San Petersburgo y aún no demuestra el talento que lo convirtió en una estrella en Aston Villa y significó su venta por 77 millones de euros a Al Nassr en enero de 2025, que también significó su declive en su carrera deportiva.

El colombiano fue eliminado de la Copa de Rusia en la ronda semifinal, en un partido desafortunado porque abandonó el campo de juego dejando una pésima imagen a los aficionados y presionado por destacar por lo que queda de la temporada del fútbol de Rusia.

Sumado a eso, Durán aún no demuestra que tiene las condiciones para volver a la selección Colombia, pues al comienzo se habló de la supuesta pelea con el técnico Néstor Lorenzo, pero su juego sería la principal razón para que quedara borrado del combinado nacional.

Otro mal día para Jhon Durán

Zenit es uno de los clubes más poderosos en Rusia, recordado por salir campeón de la Copa UEFA y la Supercopa UEFA en 2008, y armar plantillas fuertes con figuras importantes, uno de ellos es el colombiano Wilmar Barrios, que completa siete años en la plantilla.

Sin embargo, nada de eso importó en las semifinales de la Copa de Rusia frente al Spartak de Moscú, en el Gazprom Arena de San Petersburgo y era una oportunidad para que consiguiera un trofeo en la temporada, pues en la Liga Premier se estaba complicando mucho.

Jhon Jáder Durán solo suma dos goles con el Zenit desde que llegó al equipo en enero de 2026 - crédito FC Zenit

Jhon Jáder Durán comenzó de titular en el compromiso. Sin embargo, no fue mucho su aporte en el campo de juego porque el equipo, por más que tuvo la posesión de pelota, solo consiguió dos disparos a portería. Esto evidenció lo complejo que fue el compromiso frente a la escuadra de la capital rusa.

Sobre los 62 minutos, el técnico Sergei Semak sacó a Durán por el delantero Alexander Sobolev, dejándolo por fuera del resto del compromiso y la serie de penales, en la que Spartak venció por 7-6 por el fallo en el último cobro de Daniil Kondakov, para darle la clasificación a los rojos.

Jhon Jáder Durán tuvo otra mala presentación con el Zenit y le costó la eliminación en la Copa de Rusia - crédito FC Zenit

Como dato a tener en cuenta, uno de los dos goles del colombiano con el Zenit se dio en la Copa de Rusia, contra el Dinamo Makhachkala en los cuartos de final y fue el tanto del triunfo por 1-0 el 18 de marzo, siendo la última vez que celebró una anotación en lo que va del año.

Liga Premier, última oportunidad

Debido al conflicto con Ucrania, Rusia quedó excluida de toda competición de la FIFA y la UEFA, afectando tanto a su selección nacional como a sus clubes, que solo tienen acción a nivel local con la liga y copa, lo que siempre ha pesado mucho para sus futbolistas por la falta de escena internacional.

Para Jhon Jáder Durán, la Liga Premier es el único camino que le queda en 2026. Para regresar a la selección, no solo debe brillar en estas fechas, sino salir campeón del certamen, el mismo objetivo del club porque ganó las últimas seis ediciones del certamen.

Jhon Córdoba juega con el Krasnodar desde 2021, convirtiéndose en uno de sus jugadores más importantes en la historia - crédito FC Krasnodar

El rival a vencer es nada menos que el Krasnodar de Jhon Córdoba, delantero y goleador del campeonato con 14 tantos y referente del club, un detalle que sí lo tiene fijo en el equipo del técnico Néstor Lorenzo para la Copa del Mundo, lo que significa un reto enorme para el joven atacante de 22 años.

Casualmente, Zenit y Krasnodar se enfrentarán el domingo 12 de abril, por la jornada 24 de la Liga Premier y los dos conjuntos llegan con apenas un punto de diferencia en la tabla de posiciones, pues los azules son segundos con 51 puntos y ese día, incluso, marcaría el camino al título.