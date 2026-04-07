Deportes

Jhon Arias llega pisando fuerte para enfrentar a Junior en Copa Libertadores: es el colombiano más valioso

El atacante llega como una de las figuras del Palmeiras para el debut en el certamen frente al Tiburón en Cartagena, donde quiere demostrar que es un jugador importante en el torneo

Guardar
Jhon Arias es uno de los jugadores importantes del Palmeiras para buscar el título de la Copa Libertadores 2026 - crédito Jean Carniel/REUTERS
Jhon Arias es uno de los jugadores importantes del Palmeiras para buscar el título de la Copa Libertadores 2026 - crédito Jean Carniel/REUTERS

Palmeiras iniciará su travesía por la Copa Libertadores 2026 en Colombia, donde enfrentará al Junior de Barranquilla en el estadio Jaime Morón de Cartagena, a partir de las 7:30 p. m. del miércoles 8 de abril, cuando los brasileños cuentan con el favoritismo para ganar.

Una de las razones para buscar la victoria es Jhon Arias, el extremo cafetero que ha sido figura del Verdao por sus anotaciones y experiencia. Además, es uno de los hombres más valiosos del certamen de la Conmebol, como se refleja en un ranking publicado por una plataforma especializada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Se espera que el colombiano figura en Cartagena para el triunfo, así como por los aficionados provenientes de otras partes de la Costa Caribe que viajarán a la ciudad para verlo jugar, pues es la primera vez en mucho tiempo que la capital de Bolívar acoge un encuentro internacional de tanto peso.

El valor de Jhon Arias en la Libertadores

El momento de Arias responde a su posición en el ranking de la plataforma Transfermarkt, en la que figura con una cotización de 15 millones de euros. Esta valoración lo sitúa como el colombiano más destacado del torneo y en el puesto catorce a nivel general, lo que refleja su rendimiento reciente y la importancia de su presencia en uno de los planteles más potentes de la competencia.

En la representación colombiana, Arias integra una lista destacada junto a Luis Sinisterra de Cruzeiro y Jorge Carrascal de Flamengo, ambos valorados en 11 millones de euros. Les siguen Sebastián Villa de Independiente Rivadavia, con 6 millones de euros, y Jaminton Campaz de Rosario Central, con 5 millones de euros.

Copa Libertadores
Jhon Arias es uno de los jugadores más valiosos para la Copa Libertadores 2026, según el mercado de fichajes - crédito Transfermarkt

En el contexto de su club, Palmeiras cuenta con una plantilla valorada en más de 220 millones de euros, consolidando su condición de favorito tras haber disputado la final en la edición anterior. El ascenso de Arias adquiere relevancia por su peso dentro de este plantel y en la competencia continental en general.

El debut de Palmeiras y Jhon Arias en Cartagena

El equipo brasileño llegó a Cartagena para inaugurar su participación en la fase de grupos, con ambiente que lo recibió de manera festiva y cálida, otorgando a la ciudad un espíritu de anfitriona poco común para un debutante internacional.

Por su parte, Junior preparó su estreno en el mismo escenario, ya que las obras en el estadio Metropolitano de Barranquilla llevaron a elegir a la “Heróica” como sede de este duelo de la Copa Libertadores.

Estadio Jaime Morón
Estadio Jaime Morón pasó por un proceso de renovación en todas sus tribunas para recibir el Sudamericano Sub-17 - crédito @dumek_turbay/X

Arias, incorporado a Palmeiras en febrero de 2026, llega en un momento favorable tras haber marcado recientemente en el campeonato local. El jugador no solo representa un valor de mercado sobresaliente para su equipo, también para las expectativas puestas en él para influir decisivamente en el transcurso del torneo.

Boletería agotada

El entusiasmo ha provocado que se agoten las entradas para las tribunas de sur, norte y oriental, dejando disponibles únicamente boletos para la gradería occidental, según informó Juan Carlos Murillo, gerente de mercadeo de Junior, al periódico El Heraldo.

La capacidad total del estadio es de 17.700 personas, de las cuales 10.055 abonos ya fueron vendidos. El resto de los espectadores podrá acceder mediante la compra de boletos individuales, de los que quedan algunas unidades.

Junior de Barranquilla
Junior de Barranquilla completó 10.000 abonados para la Copa Libertadores - crédito Junior FC

El periodista Carlos Caballero, de El Universal, destacó que en la ciudad “no se habla de otra cosa que no sea el partido de Copa Libertadores”. Además, confirmó que la reventa de entradas se activa en los alrededores del estadio y otros puntos habituales de venta de tiquetes para eventos.

Desde la mañana del miércoles 8 de abril, las principales barras de Junior, como Los Kuervos y el Frente Rojiblanco, movilizarán buses para transportar a sus miembros y innumerables hinchas independientes que viajarán a Cartagena con el objetivo de presenciar el debut rojiblanco.

Temas Relacionados

Jhon AriasJunior vs PalmeirasCopa LibertadoresPalmeirasColombia-Deportes

Más Noticias

O’Higgins vs. Millonarios EN VIVO, Copa Sudamericana 2026: siga aquí el debut del “Embajador” en Chile

El equipo bogotano tendrá su primer partido por el grupo C de la “Gran Conquista”, ante un cuadro celeste que, en Copa Libertadores, cayó frente a Tolima

O’Higgins vs. Millonarios EN VIVO, Copa Sudamericana 2026: siga aquí el debut del “Embajador” en Chile

Jhon Lucumí volvió a sonar para ser fichaje de un histórico equipo europeo: “Está moniteando la situación del jugador”

El defensor del Bologna seguiría en la carpeta de un club que, actualmente, disputa la Champions League y es líder de liga, que también contrataría a otro central

Jhon Lucumí volvió a sonar para ser fichaje de un histórico equipo europeo: “Está moniteando la situación del jugador”

Deportes Tolima vs. Universitario de Perú - EN VIVO: siga aquí el debut del club Pijao en la fase de grupos de la Copa Libertadores

El cuadro Pijao clasificó a la fase de grupos del torneo de clubes más importante de Suramérica luego de superar en las fases previas a Deportivo Táchira de Venezuela y a O’Higgins de Chile

Deportes Tolima vs. Universitario de Perú - EN VIVO: siga aquí el debut del club Pijao en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Hugo Rodallega se estrena en la Copa Libertadores, con 40 años, afirmó que se siente “como un niño”

La figura de Independiente Santa Fe habló sobre lo que representa enfrentar a Peñarol, Corinthians y Platense en el torneo de la Conmebol

Hugo Rodallega se estrena en la Copa Libertadores, con 40 años, afirmó que se siente “como un niño”

Arsenal ganó en el último minuto ante el Sporting de Luis Javier Suárez: victoria 1-0 por los cuartos de Champions

Con anotación de Kai Havertz en el tiempo de reposición, el conjunto inglés resolvió un partido complicado y se llevó una mínima ventaja para la vuelta en Londres

Arsenal ganó en el último minuto ante el Sporting de Luis Javier Suárez: victoria 1-0 por los cuartos de Champions
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Así fue la captura de alias Chamo, cabecilla de las disidencias de las Farc, responsable de actos terroristas y homicidios

La carrera criminal de alias el Apóstol: de estudiar en la Universidad Nacional a señalado de trabajar para la disidencia de las Farc de “Calarcá”

Las nuevas medidas que adoptó el Ministerio de Defensa en contra del uso ilícito de drones por parte de grupos armados ilegales

Reportan fuerte explosión en Briceño, Antioquia: un policía resultó herido y hubo daños a la estación del municipio

ENTRETENIMIENTO

Marcelo Cezán podría tomarse un descanso de ‘La casa de los famosos Colombia’: un compromiso especial sería el causante

Marcelo Cezán podría tomarse un descanso de ‘La casa de los famosos Colombia’: un compromiso especial sería el causante

DJ Exotic confirmó su noviazgo tras compartir sexys fotos con una modelo: “Con Dios en nuestros corazones”

Shakira fue anunciada como invitada de Anitta para su próximo sencillo: esto es lo que se sabe

Luisa Fernanda W desata furor en redes sociales al crear su propia ‘frutinovela’ junto a Pipe Bueno: esta es su historia viral de TikTok

Karol G reveló que le consultó a Sofía Vergara si era buena idea posar para Playboy: “La única persona a la que le pregunté”

Deportes

O’Higgins vs. Millonarios EN VIVO, Copa Sudamericana 2026: siga aquí el debut del “Embajador” en Chile

O’Higgins vs. Millonarios EN VIVO, Copa Sudamericana 2026: siga aquí el debut del “Embajador” en Chile

Jhon Lucumí volvió a sonar para ser fichaje de un histórico equipo europeo: “Está moniteando la situación del jugador”

Deportes Tolima vs. Universitario de Perú - EN VIVO: siga aquí el debut del club Pijao en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Hugo Rodallega se estrena en la Copa Libertadores, con 40 años, afirmó que se siente “como un niño”

Arsenal ganó en el último minuto ante el Sporting de Luis Javier Suárez: victoria 1-0 por los cuartos de Champions