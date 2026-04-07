Jhon Arias llega pisando fuerte para enfrentar a Junior en Copa Libertadores: es el colombiano más valioso

Jhon Arias es uno de los jugadores importantes del Palmeiras para buscar el título de la Copa Libertadores 2026 - crédito Jean Carniel/REUTERS

Palmeiras iniciará su travesía por la Copa Libertadores 2026 en Colombia, donde enfrentará al Junior de Barranquilla en el estadio Jaime Morón de Cartagena, a partir de las 7:30 p. m. del miércoles 8 de abril, cuando los brasileños cuentan con el favoritismo para ganar.

Una de las razones para buscar la victoria es Jhon Arias, el extremo cafetero que ha sido figura del Verdao por sus anotaciones y experiencia. Además, es uno de los hombres más valiosos del certamen de la Conmebol, como se refleja en un ranking publicado por una plataforma especializada.

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Se espera que el colombiano figura en Cartagena para el triunfo, así como por los aficionados provenientes de otras partes de la Costa Caribe que viajarán a la ciudad para verlo jugar, pues es la primera vez en mucho tiempo que la capital de Bolívar acoge un encuentro internacional de tanto peso.

El valor de Jhon Arias en la Libertadores

El momento de Arias responde a su posición en el ranking de la plataforma Transfermarkt, en la que figura con una cotización de 15 millones de euros. Esta valoración lo sitúa como el colombiano más destacado del torneo y en el puesto catorce a nivel general, lo que refleja su rendimiento reciente y la importancia de su presencia en uno de los planteles más potentes de la competencia.

En la representación colombiana, Arias integra una lista destacada junto a Luis Sinisterra de Cruzeiro y Jorge Carrascal de Flamengo, ambos valorados en 11 millones de euros. Les siguen Sebastián Villa de Independiente Rivadavia, con 6 millones de euros, y Jaminton Campaz de Rosario Central, con 5 millones de euros.

Jhon Arias es uno de los jugadores más valiosos para la Copa Libertadores 2026, según el mercado de fichajes - crédito Transfermarkt

En el contexto de su club, Palmeiras cuenta con una plantilla valorada en más de 220 millones de euros, consolidando su condición de favorito tras haber disputado la final en la edición anterior. El ascenso de Arias adquiere relevancia por su peso dentro de este plantel y en la competencia continental en general.

El debut de Palmeiras y Jhon Arias en Cartagena

El equipo brasileño llegó a Cartagena para inaugurar su participación en la fase de grupos, con ambiente que lo recibió de manera festiva y cálida, otorgando a la ciudad un espíritu de anfitriona poco común para un debutante internacional.

Por su parte, Junior preparó su estreno en el mismo escenario, ya que las obras en el estadio Metropolitano de Barranquilla llevaron a elegir a la “Heróica” como sede de este duelo de la Copa Libertadores.

Estadio Jaime Morón pasó por un proceso de renovación en todas sus tribunas para recibir el Sudamericano Sub-17 - crédito @dumek_turbay/X

Arias, incorporado a Palmeiras en febrero de 2026, llega en un momento favorable tras haber marcado recientemente en el campeonato local. El jugador no solo representa un valor de mercado sobresaliente para su equipo, también para las expectativas puestas en él para influir decisivamente en el transcurso del torneo.

Boletería agotada

El entusiasmo ha provocado que se agoten las entradas para las tribunas de sur, norte y oriental, dejando disponibles únicamente boletos para la gradería occidental, según informó Juan Carlos Murillo, gerente de mercadeo de Junior, al periódico El Heraldo.

La capacidad total del estadio es de 17.700 personas, de las cuales 10.055 abonos ya fueron vendidos. El resto de los espectadores podrá acceder mediante la compra de boletos individuales, de los que quedan algunas unidades.

Junior de Barranquilla completó 10.000 abonados para la Copa Libertadores - crédito Junior FC

El periodista Carlos Caballero, de El Universal, destacó que en la ciudad “no se habla de otra cosa que no sea el partido de Copa Libertadores”. Además, confirmó que la reventa de entradas se activa en los alrededores del estadio y otros puntos habituales de venta de tiquetes para eventos.

Desde la mañana del miércoles 8 de abril, las principales barras de Junior, como Los Kuervos y el Frente Rojiblanco, movilizarán buses para transportar a sus miembros y innumerables hinchas independientes que viajarán a Cartagena con el objetivo de presenciar el debut rojiblanco.