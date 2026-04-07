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Así ve la prensa chilena a Millonarios y a Falcao García poco antes de su encuentro con O’Higgins: “Es un equipo respetable”

La presencia del delantero colombiano acapara la atención entre la afición chilena, mientras Millonarios apuesta a su experiencia para abrir camino en la Copa Sudamericana ante un O’Higgins ordenado y sólido en El Teniente de Rancagua

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Los dirigidos por Fabián Bustos clasificaron a la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras vencer por 3-1 a Atlético Nacional, el 4 de marzo de 2026 -crédito Andrés López/Colprensa

En el inicio de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, el 7 de abril de 2026, Millonarios afrontará su primer desafío internacional enfrentando como visitante a O’Higgins en Rancagua.

El encuentro adquiere un condimento especial por la presencia en la convocatoria del delantero Falcao García, cuyo papel como referente sudamericano es reconocido por la afición “Celeste”, y por el antecedente inmediato de O’Higgins, que actualmente ocupa el sexto puesto en el campeonato chileno con 13 puntos, a cinco unidades de Colo-Colo.

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Millonarios
Millonarios se complicó en la Liga BetPlay y quedó obligado a realizar una buena campaña para llegar a playoffs - crédiito Millonarios FC

La campaña de O’Higgins, dirigido por Lucas Bovaglio, ha sido calificada como positiva en la liga de Chile. Con un plantel que combina juventud y experiencia, el equipo ha resultado competitivo tanto en el torneo nacional como en sus compromisos internacionales, logrando consolidarse como un rival al que sus pares no pueden subestimar.

En charla con el periodista Gianmarco Sotelo del Gol Caracol, Carlos González del diario La Tercera de Chile enfatizó que los “jugadores están en muy buen momento” y destacó al delantero argentino Francisco González como su figura más relevante, así como la proyección del volante Martín Sarrafiore y la solidez defensiva de Felipe Faúndez, con experiencia reciente en la selección chilena.

Según González:, “O’Higgins es un muy buen equipo, es dinámico, ordenado, con un técnico que es muy amante del buen juego, del buen trato de balón. Es un equipo que ataca bastante y que tiene un muy buen circuito en la creación. A veces su debilidad es cuando lo pueden sorprender retrocediendo de contra, pero es un equipo bien interesante de ver”. Este diagnóstico se conecta con el rendimiento observado frente a rivales internacionales, como la victoria local ante Bahía en la Copa Libertadores y la solidez mostrada ante Tolima, antecedentes que consolidan su imagen de equipo fuerte en Rancagua.

-crédito Andrés López/Colprensa
-crédito Andrés López/Colprensa

Por su parte, Millonarios, dirigido por Fabián Bustos llega con el cartel de ser uno de los equipos más grandes de Sudamérica, lo que para Carlos González, hace que en el papel sea considerado favorito. Sin embargo, González subrayó que la percepción desde Chile está lejos de ver al conjunto albiazul como el favorito:

“Es un equipo grande que sabe jugar este tipo de torneos y tiene bastante oficio. Si bien puede ser favorito, me parece que O’Higgins es un equipo respetable, que de local se hizo fuerte”.

Otro de los factores a tener en cuenta tanto por el equipo dirigido por Lucas Bovaglio y la prensa chilena es la presencia de Falcao García en la convocatoria azul será motivo de atención en el estadio El Teniente. González expresó que la llegada del delantero es motivo de aprecio por parte de la hinchada local:

“La gente valora un jugador de esa trayectoria como lo es Falcao, quien triunfó en Europa, en la Selección Colombia y es una gran figura para el fútbol sudamericano. Más allá de que esté hoy en el ocaso de su carrera y que quizás no tenga la efectividad que tenía, es una figura. Es como ver a Arturo Vidal o como era Alexis Sánchez. Entonces me parece que es algo que la gente sabrá disfrutar”, analizó.

Así vienen Millonarios y O’Higgins al duelo copero

El "Embajador" tendrá su debut en la "Gran Conquista" ante el cuadro chileno-crédito Andrés López/Colprensa-@OHigginsoficial/X
El "Embajador" tendrá su debut en la "Gran Conquista" ante el cuadro chileno-crédito Andrés López/Colprensa-@OHigginsoficial/X

El partido se jugará el 7 de abril de 2026 en el estadio Teniente de Rancagua a partir de las 7:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de la pantalla de ESPN y de la aplicación de Disney Plus Premium.

El árbitro del partido será el peruano Roberto Pérez, mientras que en el VAR estará acompañado por su compatriota Diego Haro.

Millonarios viene de caer el 2 de abril de 2026 ante Jaguares de Córdoba por la mínima diferencia en el estadio Jaraguay, con gol de Yairo Moreno de tiro penal.

O’Higgins, llegó a esta fase de grupos de la Copa Sudamericana tras caer en la tercera fase de la Libertadores ante Deportes Tolima.

En su último juego por la Liga Profesional de Chile, venció el 3 de abril de 2026 al Audax Italiano por 2-1 en el estadio Teniente de Rancagua. Con los goles de Martín Maturana y de Francisco González, los dirigidos por el argentino Lucas Bovaglio quedaron el sexto puesto del campeonato chileno con 13 puntos.

O’Higgins

  • 3 de abril de 2026 - Liga de Chile: O’Higgins 2-1 Audax
  • 30 de marzo de 2026 - Copa de Chile: Palestino 1-3 O’Higgins
  • 26 de marzo de 2026 - Copa de Chile: Everton 1-2 O’Higgins
  • 22 de marzo de 2026 - Copa de Chile: O’Higgins 1-1 Limache
  • 16 de marzo de 2026 - Liga de Chile: Unión La Calera 3-3 O’Higgins

Millonarios

  • 2 de abril de 2026 - Liga BetPlay: Jaguares de Córdoba 1-0 Millonarios
  • 30 de marzo de 2026 - Liga BetPlay: Millonarios 2-2 Fortaleza
  • 21 de marzo de 2026 - Liga BetPlay: Once Caldas 1-4 Millonarios
  • 17 de marzo de 2026 - Liga BetPlay: Millonarios 3-0 Atlético Nacional
  • 14 de marzo de 2026 - Liga BetPlay: Boyacá Chicó 2-1 Millonarios

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