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Carlos Antonio Vélez cuestionó los títulos de James Rodríguez con el Real Madrid: “Hay quienes tienen y no jugaron finales”

En su espacio radial, el comentarista puso en duda el peso del aporte del mediocampista colombiano en los títulos obtenidos durante su paso por el equipo Merengue y destacó el presente de Luis Díaz en Bayern Múnich

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Carlos Antonio Vélez invitó a las directivas del América de Cali a hacer un barrido en el equipo antes de traer nuevos jugadores y técnicos - crédito Colprensa
Las comparaciones entre dos ídolos colombianos reabren viejas heridas - crédito Colprensa

El reconocido periodista deportivo Carlos Antonio Vélez volvió a encender la polémica en el fútbol colombiano tras lanzar una aguda sátira dirigida a James Rodríguez, usando como contraste la actualidad y el protagonismo de Luis Díaz.

En su espacio radial Palabras Mayores, Vélez expresó su deseo de ver a Lucho “campeón de la Champions League, obvio, jugando, porque hay unos que tienen títulos y no jugaron finales”, en clara alusión a las dos conquistas europeas de James con el Real Madrid, en las que no tuvo minutos en los partidos decisivos.

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El comentario surgió a propósito de la inminente serie de cuartos de final entre Bayern Múnich y Real Madrid, donde Díaz aparece como titular indiscutido del conjunto alemán y una de las grandes esperanzas sudamericanas para romper la sequía de títulos del club bávaro en Europa.

Carlos Antonio Vélez resaltó la importancia de que los futbolistas colombianos logren en la selección lo que hacen en sus clubes - Carlos Antonio Vélez/X
Carlos Antonio Vélez resaltó la importancia de que los futbolistas colombianos logren en la selección lo que hacen en sus clubes - Carlos Antonio Vélez/X

Vélez no escatimó en elogios hacia el extremo guajiro, pero fue tajante al marcar la diferencia entre ser protagonista real y sumar títulos sin haber estado en la cancha en los momentos cruciales: “Hay muchos que tienen títulos y no jugaron finales”.

Una vieja cuenta pendiente con James

No es la primera vez que Carlos Antonio Vélez cuestiona la huella de James Rodríguez en los grandes títulos del fútbol europeo. El mediocampista colombiano fue campeón de la Champions League en 2016 y 2017, pero su participación en ambas finales fue nula. En la definición de 2016 en Milán ante el Atlético de Madrid, James fue suplente y no sumó minutos; en 2017, ni siquiera fue convocado por Zinedine Zidane para la final ante Juventus en Cardiff.

James Rodríguez le dedicó un mensaje a Toni Kroos tras su anuncio de retiro del fútbol profesional - crédito
El periodista Carlos Antonio Vélez cuestionó los logros de James Rodríguez en Champions League - crédito Real Madrid

Aunque integró el plantel y participó en fases previas de ambas ediciones, su ausencia en los partidos decisivos ha sido argumento recurrente para sus críticos. Vélez lo recordó con mordacidad: “Hay quienes presumen títulos europeos, pero no jugaron las finales. Me gustaría ver a Lucho campeón, pero jugando”.

Luis Díaz, presente y futuro

El presente de Luis Díaz contrasta con los registros de James. El atacante colombiano se ha consolidado como pieza clave en el esquema del Bayern Múnich, equipo que llega a la eliminatoria frente al Real Madrid como uno de los favoritos de la temporada, liderando la Bundesliga y en semifinales de la Copa de Alemania. Díaz, junto a Kane y Olise, forma parte del tridente ofensivo titular y ha sido determinante en la campaña europea del club bávaro.

“Lucho fue importante en esa victoria; él sabe que tiene responsabilidades y superiores cuando no esté el socio de ese trío”, analizó Vélez sobre el papel del guajiro. El periodista enfatizó la diferencia entre figurar en la planilla y ser protagonista en la cancha: “Ser campeón jugando, no solo por estar en el plantel, es distinto. Por eso sería importante ver a Lucho levantar la Champions, aportando en el campo”.

El comentarista de fútbol criticó la posibilidad de que Luis Díaz fuera al Barcelona - crédito Jesús Aviles / Infobae
La actualidad del extremo guajiro en el fútbol alemán fue resaltada por Vélez, quien subrayó la diferencia entre sumar trofeos estando en el banquillo y ser protagonista desde la cancha en partidos decisivos - crédito Jesús Aviles / Infobae

La ironía de Vélez no solo apuntó al rendimiento individual, igualmente a la narrativa que rodea a los futbolistas colombianos en el exterior. “Espero que esas individualidades como Lucho Díaz nos puedan aportar en la selección gran parte de lo que hacen en sus clubes”, remató Vélez.

El duelo Bayern vs. Real Madrid

La serie entre alemanes y españoles, que inicia el martes 7 de abril a las 2:00 p. m. (hora Colombia) en el Bernabéu, es considerada por muchos como una final anticipada. Bayern Múnich llega con una campaña sólida, superando lesiones y manteniendo regularidad, mientras que el Real Madrid atraviesa una temporada irregular y afronta cambios en el banquillo tras la salida de Xabi Alonso.

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Merengues y Bávaros darán una batalla a morir para conseguir el boleto a la final en Londres - crédito Ilustración Jovani Pérez/Infobae

El historial entre ambos equipos en Champions suma 28 enfrentamientos, con 13 victorias para el Madrid, 11 para el Bayern y 4 empates. La expectativa es alta, no solo por la calidad de ambos planteles, sino por el protagonismo de figuras como Díaz, Mbappé y Kane.

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