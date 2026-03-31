Cuándo será el partido de la selección Colombia ante RD Congo: esta es la fecha y sede en el Mundial 2026

La selección Colombia viene de perder sus últimos dos partidos contra Francia y Croacia, en la fecha FIFA de marzo - crédito Tommy Gilligan/Imagn Images

La selección Colombia siente mucha presión de cara al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, producto de las dos derrotas en la fecha FIFA de marzo ante Croacia, por 2-1 en Orlando, y después frente a Francia por marcador de 3-1 en Landover, Maryland, donde se vio muy mal ante la suplencia de los galos.

El cuadro Tricolor conoció por fin a su último rival en la fase de grupos, que se definió en el Torneo de Repechaje en México y luego de un partido lleno emociones en el estadio Akron, en Guadalajara, donde los aficionados disfrutaron de un compromiso de alto nivel y mucho análisis para los cafeteros.

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De esta manera, el técnico Néstor Lorenzo puede alistar la plantilla en mayo para enfrentar a sus tres primeros rivales en el campeonato de Norteamérica, pues el objetivo es llegar, al menos, hasta los cuartos de final para hacer una presentación inolvidable y con una plantilla llena de figuras.

Fecha para Colombia vs. RD Congo

El combinado nacional seguía con mucha atención el Torneo de Repechaje para saber el nivel de los equipos y el que sería su rival en la fase de grupos, para evitar sorpresas en el certamen y arriesgar el cupo a los dieciseisavos de final, que es el primer objetivo a conseguir para los cafeteros.

La selección Colombia enfrentará a la República Democrática del Congo el martes 23 de junio de 2026, desde las 9:00 p. m., hora colombiana, y será parte de la segunda jornada de la fase de grupos, así que sera un encuentro determinante para las aspiraciones de ambas escuadras.

Así quedo el grupo K del Mundial 2026, con sus equipos y calendario, ahora con RD Congo como el último integrante - crédito Jeenah Moon/REUTERS

De otro lado, el compromiso se dara en el estadio Akron de Guadalajara, con capacidad para 49.850 espectadores y, casualmente, fue el lugar donde los africanos obtuvieron su clasificación al vencer 1-0 a Jamaica, así que ya sabe lo que es jugar en ese escenario y celebrar.

Será la quinta ocasion que Colombia enfrente a un conjunto de África, con un balance de tres victorias y una derrota, la cual se dio en los octavos de Italia 1990 frente a Camerún por 2-1, mientras que vencio a Túnez (1-0) en Francia 1998, Costa de Marfil (2-1) en Brasil 2014 y Senegal (1-0) en Rusia 2018.

Costa de Marfil en el partido que perdió 2-1 contra la selección Colombia, en la segunda fecha del mundial de Brasil 2014 - crédito Colprensa

Un dato que llama la atención es que el entrenador Néstor Lorenzo nunca ha enfrentado a un equipo de ese continente en su proceso con la Tricolor, tampoco Reinaldo Rueda en sus dos años al mando de los cafeteros y el último encuentro fue un amistoso contra Argelia, el 15 de octubre de 2019, con derrota 3-0 para los dirigidos por el entonces técnico Carlos Queiroz.

Solo queda un cupo

Durante la jornada del martes 31 de marzo, se definieron los últimos seis cupos para el Mundial 2026, cuatro de ellos provenientes de la repesca europea, que dejó la sorpresa de la eliminación de Italia por tercera ocasión seguida, y los otros dos del Torneo de Repechaje en México.

Bolivia e Irak definirán al clasificado 48 a la Copa del Mundo, a las 10:00 p. m. en el estadio BBVA de Monterrey, para acompañar a los otros afortunados del día que fueron Suecia, Turquia, República Checa, Bosnia-Herzegovina y la República Democrática del Congo.

Bolivia sueña con regresar al Mundial después de 32 años y buscará el último cupo frente a Irak en el Torneo de Repechaje - crédito Daniel Becerril/REUTERS

Los grupos del Mundial 2026:

Grupo A

México

Sudáfrica

Corea del Sur

República Checa

Grupo B

Canadá

Bosnia

Catar

Suiza

Grupo C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Turquía

Grupo E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Grupo F

Países Bajos

Japón

Suecia

Túnez

Grupo G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Grupo H

España

Uruguay

Arabia Saudita

Cabo Verde

Grupo I

Francia

Senegal

Noruega

(Bolivia vs. Irak)

Grupo J

Argentina

Austria

Argelia

Jordania

Grupo K

Portugal

Colombia

Uzbekistán

Jamaica vs. RD Congo

Grupo L

Inglaterra

Croacia

Panamá

Ghana