Video · Así fue el accidente de David Alonso en la primera vuelta del Gran Premio de Estados Unidos en Moto2

El colombiano cayó al piso en el aparatoso choque de dos motos con varias más en el arranque del GP de Austin en Moto2 - crédito ESPN

David Alonso fue uno de los afectados en el fuerte choque que tuvo lugar en la primera vuelta del Gran Premio de Estados Unidos en la categoría Moto2. El colombiano fue uno de los pilotos que siguió de largo en la curva y que provocó la bandera roja en el circuito de las Américas en Austin.

La bandera roja permitió que Alonso regresara a los pits y que sus mecánicos repararan en tiempo récord la motocicleta para volver a presentarla en el pitline y competir en la tercera parada del mundial de motociclismo.

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El incidente fue antecedido por otro choque entre Daniel Holgado y Joe Roberts, que provocó una bandera amarilla en el sector 1. La transmisión retoma las imágenes con el grupo de corredores cuando una de las motocicletas siguió de largo en el giro; detrás de él cayó David Alonso, que fue impactado por otra motocicleta. Su colisión fue menor y le permitió ponerse en pie y buscar la moto.

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