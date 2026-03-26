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Jhon Jáder Durán solo genera pérdidas en el fútbol: su valor en el mercado cayó 15 millones de euros

El delantero del Zenit viene en caída libre no solo por su rendimiento y ausencia en la selección Colombia, sino por el poco interés para otros clubes en Europa

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Jhon Jáder Durán
Jhon Jáder Durán trata de destacar con el Zenit de Rusia, donde no disputa torneos internacional y con contrato hasta junio de 2026 - crédito FC Zenit

La inesperada caída del valor de mercado de Jhon Jáder Durán ha impactado la Liga Premier de Rusia, producto de sus constantes cambios de club en el último año, ya que pasó por Al Nassr y Fenerbahçe de Turquía, sin mucho éxito y bajo polémica por sus declaraciones, así como actitud.

Se trata de una pérdida millonaria para el colombiano, que pese a llegar como estrella al fútbol árabe por 77 millones de euros, en enero de 2025, los rusos lo consiguieron a préstamo por un poco más de dos millones de euros, con un vínculo corto y la renovación depende de sus resultados.

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A pesar de este descenso, Durán comparte el lugar de jugador mejor valorado del torneo con Aleksey Batrakov y Eduard Spertsyan, mientras persisten dudas sobre su futuro en el Zenit de San Petersburgo y la selección Colombia, que lo mantiene afuera del equipo y lejos del mundial.

La caída de Jhon Jáder Durán

Durán es el futbolista más devaluado de la Liga Premier de Rusia porque, desde diciembre de 2024, cuya caída se atribuye a la inestabilidad por sus frecuentes cambios de club y a su dificultad de adaptación, que ha limitado sus minutos y rendimiento en su nuevo equipo.

La evolución negativa en el valor de mercado del colombiano se remonta a su paso por varios clubes en menos de dos años. En diciembre de 2024, el delantero alcanzó su mayor cotización con 40 millones de euros jugando en el Aston Villa. Posteriormente, tras fichar por Al Nassr, bajó a 35 millones; luego, en el Fenerbahçe, descendió a 32 millones, para situarse hoy en 25 millones de euros, según datos de Transfermarkt.

Jhon Jáder Durán
Después de salir del Aston Villa en enero de 2025, Jhon Jáder Durán se desvalorizó 15 millones de euros - crédito Transfermarkt

El paso de Durán por el Zenit de San Petersburgo ha estado marcado por la irregularidad y un bajo aporte goleador. Suma 216 minutos en seis partidos: cuatro en la Liga Premier de Rusia, siempre entrando como suplente, y dos en la Copa de Rusia.

En ese tiempo limitado, el delantero anotó solo dos goles, uno en cada competición, una cifra lejana a lo esperado a su llegada. Estas dificultades para consolidarse han influido en la pérdida de valor del jugador.

Jhon Jáder Durán
Jhon Jáder Durán viene de jugar con el Fenerbahce y Al Nassr en 2025, sin destacar mucho - crédito FC Zenit

Su actual valoración lo sitúa por debajo de otros colombianos destacados en el contexto internacional, como Luis Díaz, Luis Javier Suárez y Daniel Muñoz. Sin embargo, está igualado con Jhon Lucumí entre los futbolistas de Colombia mejor cotizados en el extranjero, de acuerdo con la misma fuente.

Relación con la Selección Colombia

La situación de Durán también tuvo repercusiones en la escena internacional, tras mantenerse fuera de la Selección Colombia durante nueve meses. La ausencia comenzó en junio de 2025, después de que fue sustituido en un partido de eliminatorias ante Perú y surgiera la versión de un conflicto con el seleccionador Néstor Lorenzo.

No obstante, el propio Lorenzo negó cualquier problema personal: “Jhon Jáder nunca tuvo ningún problema conmigo, como se dijo, todo eso es mentira”, declaró el entrenador argentino a Deportes RCN. Añadió que el cuerpo técnico sigue de cerca al delantero, pero su regreso depende solo de criterios deportivos.

Jhon Jáder Durán
Desde junio de 2025 que Jhon Jáder Durán quedó apartado de la selección Colombia - crédito FCF

El seleccionador también explicó que una lesión de espalda y la inestabilidad del jugador por sus frecuentes traspasos han complicado su continuidad en el equipo nacional. Aunque hubo rumores de conflicto, Lorenzo subrayó que el delantero sigue en el panorama de la selección y que su futuro dependerá únicamente de su rendimiento profesional.

Por el momento, Lorenzo tiene su confianza en los delanteros Jhon Córdoba, Rafael Santos Borré y Luis Javier Suárez, este último terminó siendo toda una sorpresa al final de las eliminatorias y generando mucha expectativa por su momento goleador con el Sporting de Lisboa.

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