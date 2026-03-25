La prensa de Portugal destacó el buen rendimiento de Richard Ríos y sacó a relucir su estadística: “José Mourinho confió”

El volante de la selección Colombia viene en un buen momento con el Benfica para la doble fecha FIFA ante Croacia y Francia-crédito Rita Franca/REUTERS

La selección Colombia se prepara para lo que será la doble fecha FIFA ante Croacia y Francia, duelos que se jugarán en Estados Unidos, contando con lo mejor de su nómina con figuras como la de James Rodríguez, Luis Díaz, Luis Javier Suárez y Richard Ríos.

La actuación de este último ha sido relevante, ya que, con el Benfica de Portugal, el exjugador del Palmeiras se ha destacado durante la temporada 2025-2026 con el conjunto conocido como las Águilas.

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La prensa portuguesa destacó al colombiano tras su buen partido ante Vitória de Guimarães - crédito Rita Franca/REUTERS

El 23 de marzo de 2026, el portal deportivo de O Jogo en su artículo “Richard Ríos ha mejorado su rendimiento en el Benfica, llegando a participar en nueve goles”, escrito por el periodista Vitor Rodríguez comenzaron destacando el buen nivel que ha tomado Ríos en los últimos partidos de la Liga de Portugal:

“Gran parte del éxito del Benfica en su partido en casa contra el Vitória de Guimarães se debió al rendimiento de Richard Ríos, un centrocampista en quien Bruno Lage, primero, y ahora José Mourinho, han confiado, a pesar de las constantes críticas y de que el propio Ríos admitiera que la falta de adaptación explicaba algunos de sus partidos. Su nivel de juego ha mejorado en los últimos encuentros, especialmente tras el parón que se vio obligado a tomar por una lesión en el hombro, e incluso el colombiano aspira a batir un nuevo récord personal", explicaron en principio.

Luego resaltaron el hecho de que Ríos llegara a las 16 asistencias a nivel deportivo, tras los pases gol que ayudaron al griego Vangelis Pavlidis y al argentino Gonzalo Prestianni anotar en la goleada por 3-0 ante Vitória de Guimarães en el estadio da Luz, de Lisboa, el 21 de marzo de 2026:

“El centrocampista estuvo presente, con influencia decisiva, en los dos goles con los que el Benfica derrotó al Vitória de Guimarães. Recuperó dos balones en zonas avanzadas del campo y, siguiendo las jugadas, dio asistencias para los goles de Prestianni y Pavlidis, completándose el marcador con un autogol de Beni Mukendi. Cabe destacar que dar dos pases letales en un mismo partido se produjo... por primera vez en la carrera del número 20 del Benfica, en un total que ahora asciende a 16, para el Guarani (uno), el Palmeiras (diez) y el Benfica (cinco)”, reseñaron.

Complementaron la información con que el rendimiento de Ríos en la temporada 2025-2026, fue igualada en el sentido de lo hecho por él en 2024 con el Palmeiras.

“Tras sus dos asistencias contra el equipo de Minho, Ríos suma ya nueve participaciones en goles con el Benfica, habiendo marcado cuatro tantos. Ha igualado su mejor marca, lograda con el Palmeiras en 2024. Y aún quedan siete jornadas para finalizar la temporada“, finalizaron.

Estadísticas de Richard Ríos en la temporada 2025-2026

Richard Río se ha destacado en la temporada 2025-2026 con el Benfica de Portugal-crédito Rita Franca/REUTERS

En la actual temporada 2025-2026, Richard Ríos lleva un total de 39 partidos en 3.108 minutos en todas las competencias (Liga de Portugal, UEFA Champions League, Copa de Portugal), anotando 4 goles y realizando 5 asistencias.

A continuación, estos son los detalles de sus goles:

10 de diciembre de 2025 - Champions League: 90 minutos y gol en el Benfica 2-0 Nápoles

14 de marzo de 2026 - Liga de Portugal: 90 minutos y gol en el Arouca 1-2 Benfica

21 de noviembre de 2025 - Copa de Portugal: 45 minutos y gol en el Atlético CP 0-2 Benfica

17 de diciembre de 2025 - Copa de Portugal: 90 minutos y gol en el Farense 0-2 Benfica

En lo que se refiere a la agenda del equipo dirigido por José Mourinho, tendrá cuatro partidos clave en la Liga de Portugal para pelear por el campeonato, ya que actualmente está a 7 puntos del Oporto, líder del campeonato. A continuación, esta es la lista de partidos que le quedarán a los de Lisboa en la temporada 2025-2026:

6 de abril de 2026 - Liga de Portugal: Casa Pia vs. Benfica

12 de abril de 2026 - Liga de Portugal: Benfica vs. Nacional

19 de abril de 2026 - Liga de Portugal: Sporting Lisboa vs. Benfica

26 de abril de 2026 - Liga de Portugal: Benfica vs. Moreirense

3 de mayo de 2026 - Liga de Portugal: Famalicao vs. Benfica

10 de mayo de 2026 - Liga de Portugal: Benfica vs. SC Braga

17 de mayo de 2026 - Liga de Portugal: Estoril vs. Benfica