Francia vs. Brasil: hora y dónde ver el amistoso del próximo rival de Colombia en la fecha FIFA

Kylian Mbappé comanda la delantera del cuadro galo, mientras que Raphinha lo hace por los lados de la cinco veces campeona del mundo-crédito Adriano Machado-Stephane Mahe/REUTERS

La fecha FIFA llega al mundo del fútbol con partidos clave como la clasificación a la próxima Copa del Mundo en Europa, y algunas candidatas ultimando detalles para la cita de selecciones más importante del mundo.

En esta ocasión, dos gigantes del fútbol mundial como lo son Brasil y Francia se medirán entre sí para saber cómo llegarán a Norteamérica 2026, a falta de 77 días de que se de el pitazo inicial.

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El combinado pentacampeón del mundo tendrá una prueba de fuego ante el actual subcampeón del planeta en Qatar 2022-crédito Laurent Cipriani/AP Photo-Ueslei Marcelino/REUTERS

El partido se jugará el 26 de marzo de 2026 a partir de las 3:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Gillette de Foxborough, de Massachusetts, ciudad ubicada a 45 minutos de Boston (Estados Unidos), y se podrá ver en Colombia en exclusiva a través de la aplicación de Disney Plus en su plan Premium.

Cómo vienen ambos equipos al encuentro y el historial de duelos

Francia

Christopher Nkunku siendo marcado por Abdulakh Khaybulaev en el estadio Tofiq Bahramov, de Bakú, capital de Azerbaiyán-crédito Aziz Karimov/REUTERS

El subcampeón del mundo en Qatar 2022 jugó en las eliminatorias de la UEFA en el grupo D, y no tuvo complicaciones para clasificar a la cita mundialista tras terminar invicto frente a Azerbaiyán, Islandia y Ucrania.

Justamente en su zona, los galos terminaron invictos con cinco victorias y un empate, siendo el único partido complicado que pasaron los europeos para conseguir su participación 17 en las Copas del Mundo.

Para hablar del último partido que jugaron, fue en la victoria por 3-1 ante Azerbaiyán en el estadio Tofiq Bəhramov de Bakú (capital de dicho país), el 16 de noviembre de 2025.

Allí, con los goles de Jean Phillipe-Mateta al minuto 17, de Maghnes Akliouche al 30 y con autogol del defensor azerí Shahrudin Mahammadaliyev al 45, el equipo francés no tuvo dificultad para sellar su pase al Mundial de Norteamérica 2026.

16 de noviembre de 2025 - Eliminatorias UEFA: Azerbaiyán 1-3 Francia

13 de noviembre de 2025 - Eliminatorias UEFA: Francia 4-0 Ucrania

13 de octubre de 2025 - Eliminatorias UEFA: Islandia 2-2 Francia

10 de octubre de 2025 - Eliminatorias UEFA: Francia 3-0 Azerbaiyán

9 de septiembre de 2025 - Eliminatorias UEFA: Francia 2-1 Islandia

Es importante recordar que Francia hará parte del grupo I del Mundial:

Grupo I

Ganador del repechaje intercontinental (Bolivia, Surinam, Irak)

Francia

Senegal

Noruega

Brasil

Rodrygo siendo marcado por Kalidou Koulibaly en el Senegal vs- Brasil disputado en imágenes en el estadio Emirates, casa del Arsenal de Inglaterra-crédito John Sibley/acción vía REUTERS

Por los lados de la selección brasileña dirigida por el técnico italiano Carlo Ancelotti, jugó en la doble fecha FIFA ante Senegal y Túnez.

En su último partido ante los tunecinos empató a un gol, el 18 de noviembre de 2025 en el estadio Pierre-Mauroy de Villeneuve d’Ascq (municipio ubicado en la Comunidad Urbana de Lille, Francia).

Las anotaciones en el empate fueron del delantero Hazem Mastouri al minuto 23, mientras que el empate para Brasil llegó por medio Estêvão (delantero del Chelsea de Inglaterra) al minuto 44 de tiro penal.

A continuación, así viene Brasil en sus últimos cinco juegos:

18 de noviembre de 2025 - Amistosos internacionales: Brasil 1-1 Túnez

15 de noviembre de 2025 - Amistosos internacionales: Brasil 2-0 Senegal

14 de octubre de 2025 - Amistosos internacionales: Japón 3-2 Brasil

10 de octubre de 2025 - Amistosos internacionales: Corea del Sur 0-5 Brasil

9 de septiembre de 2025 - Eliminatorias Sudamericanas Conmebol: Bolivia 1-0 Brasil

Por su parte, Brasil hace parte del grupo C:

Grupo C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

En lo que se refiere al último duelo que se jugó de este clásico de las Copas del Mundo (recordando los duelos que protagonizaron en los cuartos de final de Alemania 2006 y la gran final de Francia 1998, en dónde los europeos ganaron el partido), la última vez que se vieron las caras fue hace 11 años, exactamente el 26 de marzo de 2015, cuando los galos cayeron por 3-1 ante el Scratch (apodo acuñado a Brasil en los años 50 debido al buen nivel de juego que mostraron en el Mundial de Suecia en 1958, comandado por Pelé, delantero histórico)

Los franceses en aquella oportunidad se adelantaron al minuto 21 con la anotación de Raphael Varane, pero Óscar, Neymar y Luiz Gustavo sellaron la remontada para el equipo dirigido en ese entonces por Dunga.

A continuación, así quedaron los últimos partidos entre sí:

26 de marzo de 2015 - Amistosos internacionales: Francia 1-3 Brasil

9 de junio de 2013 - Amistosos internacionales: Brasil 3-0 Francia

9 de febrero de 2011 - Amistosos internacionales: Francia 1-0 Brasil

1 de julio de 2006 - Mundial FIFA Alemania: Brasil 0-1 Francia

20 de mayo de 2004 - Amistosos internacionales: Francia 0-0 Brasil