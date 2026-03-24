Atlético Nacional se pronunció sobre las acusaciones por presunto abuso sexual de Nicolás Rodríguez

David Ospina no la pasa bien en Atlético Nacional y ahora su futuro es incierto por los malos resultados - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional confirmó este 24 de marzo que tiene conocimiento de la denuncia por presunto abuso sexual presentada ante la Fiscalía General de la Nación contra el jugador Nicolás Rodríguez, quien habría estado involucrado en hechos ocurridos el 15 de marzo de 2026 en Rionegro.

El club comunicó, a través de Publimetro, que el futbolista continúa integrado a los entrenamientos y los actos oficiales, a la espera del avance del proceso judicial. Según información difundida por Alejandro Pino Calad, director de Publimetro Colombia, la denuncia fue radicada el 19 de marzo y está siendo investigada bajo el delito de acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir.

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La denunciante relató que perdió el control y la claridad mental tras consumir bebidas alcohólicas durante una reunión en un establecimiento nocturno con Rodríguez y otros acompañantes. En ese estado, fue llevada a una vivienda donde, según su versión, ocurrieron los hechos que ahora son materia de investigación por posible utilización de sustancias que la habrían dejado en incapacidad de resistir.

Atlético Nacional reiteró al citado medio que cualquier novedad sobre la situación será comunicada oportunamente, y señaló que el proceso sigue en etapa preliminar debido a su reciente apertura.

A pesar de la investigación en su contra, Atlético Nacional mantuvo en la lista de jugadores convocados al partido amistoso en Estados Unidos contra Cruz Azul de México al atacante:

El delantero comandará a un elenco renovado para medirse a Cruz Azul, en un partido que servirá como termómetro internacional y oportunidad ideal para jóvenes talentos que suman minutos importantes durante la fecha Fifa - crédito Atlético Nacional/X

Arqueros

1. Castillo

36. Zea

Defensas

37. Martinez

28. Garcia

4. Haydar

36. R. Garcia

33. Velásquez

5. C. Uribe

Volantes

14. Marin

21. Campuzano

26. Rivero

32. Chinchia

18. Rengifo

10. Cardona

Delanteros

16. Bello

13. Rodríguez

29. Sarmiento

7. Moreno

27. Asprilla

9. Morelos

Hora y dónde ver el partido de Atlético Nacional vs. Cruz Azul

Atlético Nacional atraviesa un divorcio con la hinchada, pues pese a ser líder de la Liga BetPlay, la eliminación de Copa Sudamericana aún está vigente - crédito Atlético Nacional

La convocatoria de Atlético Nacional para el amistoso frente a Cruz Azul dejó fuera al arquero Kevin Cataño por no contar con visa vigente para ingresar a Estados Unidos, según lo reportó Mauricio Agudelo (Win Sports) y Jorge Mario Rico (Orgullo Nacional). Al menos nueve jugadores no viajarán con el conjunto colombiano al duelo del miércoles 25 de marzo a las 7:00 p. m. en San José, California, siendo esta la cifra más importante de bajas documentada en la previa del encuentro.

El impacto se amplía con las ausencias de David Ospina —quien fue citado por la Selección Colombia—, y jugadores como William Tesillo y Matheus Uribe, ambos reservados en Medellín por criterio de manejo físico bajo decisión técnica, de acuerdo con Win Sports. A estas bajas se añade Cristian “Chicho” Arango, que tras recibir el alta por lesión aún realiza entrenamientos específicos y tampoco integra la nómina para este partido. Según las mismas fuentes periodísticas, el defensor Milton Casco tampoco fue incluido en la lista, por decisión del cuerpo técnico.

En cuanto al momento deportivo, Atlético Nacional llega a California tras consolidarse como líder del fútbol colombiano con 27 puntos y una reciente victoria 3-0 sobre Internacional de Bogotá. El técnico Diego Arias apostará por futbolistas jóvenes y de menor rodaje, con Alfredo Morelos encabezando el ataque ante la ausencia de nombres experimentados, según confirmaron ambos medios.

Cruz Azul, dirigido por Nicolás Larcamón, ostenta actualmente el segundo puesto en la Clausura 2026 de la Liga MX con 27 unidades y solo una derrota tras 12 partidos disputados, de acuerdo con Win Sports y Orgullo Nacional. El plantel mexicano también enfrenta bajas por convocatorias, como Luis Romo y Giorgos Giakoumakis, pero contará con el defensor Gonzalo Piovi y el arquero colombiano Kevin Mier, quien volverá a enfrentarse a la institución donde debutó en su carrera profesional.