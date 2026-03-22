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El lío que tiene Dimayor para programar el clásico entre Santa Fe y Millonarios en la Liga BetPlay: los equipos no tendrían tres días de descanso

La programación de los partidos de los torneos Conmebol obliga a que la Dimayor reprograme algunos partidos para garantizar el descanso a los jugadores, acordado entre FIFA y la FIFPro

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Millonarios enfrentará a Santa Fe
Millonarios enfrentará a Santa Fe en la fecha 16 de la Liga BetPlay I-2026 - crédito Colprensa

Luego de que se realizara el sorteo de los torneos Conmebol, donde seis equipos de la Liga BetPlay estarán representando al fútbol profesional colombiano, la Dimayor tendrá un nuevo reto para programar el clásico capitalino entre Independiente Santa Fe, clasificado a la Copa Libertadores, y Millonarios FC, clasificado a la Copa Sudamericana, correspondiente a la fecha 16 del torneo de primera división.

Paolo Arenas en sus redes sociales reseñó que el partido que está actualmente programado para el sábado 11 de abril a las 6:10 p. m. impedirá que los dos clubes bogotanos más importantes tengan los tres días de descanso que establece el reglamento del campeonato y que es ordenado por la FIFA para proteger la integridad física de los futbolistas.

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Los embajadores enfrentarán a O’Higgins en Chile por la fecha 1 de la Copa Sudamericana 2025 el 7 de abril a las 5:00 p. m. (hora Colombia). Esto le da cuatro días de descanso previo al clásico rolo; luego, el 14 de abril a las 9:00 p. m. tendrán su partido de la fecha 2 de la Copa Sudamericana ante Boston River en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Esto son 72 horas Y 30 minutos de descanso, cumpliendo con lo pactado entre FIFA y FIFPro, organización mundial que representa a los futbolistas profesionales.

Sin embargo, con las fechas asignadas a Independiente Santa Fe, sí se incumple con este acuerdo, pues su primer partido de Copa Libertadores será el 9 de abril contra Peñarol en el estadio El Campín de Bogotá. Esto serían apenas 43 horas y 30 minutos entre la competencia internacional y el partido del campeonato local.

El problema es que, con la programación de partidos para el Embajador y el Cardenal, la fecha que elija Dimayor incumpliría con este mandato, que es vigilado por la Acolfutpro en el contexto nacional.

Estos son los partidos de Millonarios en lo que resta de marzo y abril

Millonarios celebró en Manizales con
Millonarios celebró en Manizales con goleada sobre Once Caldas por 4-1, por la Liga BetPlay - crédito Millonarios FC
  1. vs. Fortaleza: lunes 30 de marzo (fecha 14 - Liga BetPlay).
  2. vs. Jaguares: jueves 2 de abril (fecha 15 - Liga BetPlay).
  3. vs. Deportes Tolima: domingo 5 de abril (fecha 18 - Liga BetPlay).
  4. vs. O Higgins: martes 7 de abril (fecha 1 - Copa Sudamericana).
  5. vs. Santa Fe: sábado 11 de abril (fecha 16 - Liga BetPlay).
  6. vs. Boston River: martes 14 de abril (fecha 2 - Copa Sudamericana).
  7. vs. América de Cali: domingo 19 de abril (fecha 17 - Liga BetPlay).
  8. vs. Sao Paulo: martes 28 de abril (fecha 3 - Copa Sudamericana).

Estos son los partidos de Santa Fe en lo que resta de marzo y abril

Santa Fe tiene un partido
Santa Fe tiene un partido aplazado, ante Deportes Tolima, en la Liga BetPlay -crédito Lina Gasca/Colprensa
  1. vs. Independiente Medellín: lunes 23 de marzo (fecha 13 - Liga BetPlay)
  2. vs. Atlético Bucaramanga: viernes 27 de marzo (fecha 14 - Liga BetPlay)
  3. vs. Llaneros: miércoles 1 de abril (fecha 15 - Liga BetPlay)
  4. vs. Deportes Tolima: sábado 4 de abril (fecha 10 - Liga BetPlay)
  5. vs. Peñarol: jueves 9 de abril (fecha 1 - Copa Libertadores)
  6. vs. Millonarios: sábado 11 de abril (fecha 16 - Liga BetPlay)
  7. vs. Corinthians: miércoles 15 de abril (fecha 2 - Copa Libertadores)
  8. vs. Cúcuta Deportivo: domingo 19 de abril (fecha 17 - Liga BetPlay)
  9. vs. Deportivo Pasto: viernes 24 de abril (fecha 18 - Liga BetPlay)
  10. vs. Platense: miércoles 29 de abril (fecha 3 - Copa Libertadores)

Así van Millonarios y Santa Fe en la tabla de la Liga BetPlay I-2026

Millonarios vive mejor presente que
Millonarios vive mejor presente que Independiente Santa Fe en la Liga BetPlay I-2026 - crédito Cristian Bayona/ Colprensa
  1. Atlético Nacional: 27 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de +17)
  2. Deportivo Pasto: 24 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de +4)
  3. Once Caldas: 23 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de +7)
  4. Internacional de Bogotá: 21 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
  5. Millonarios: 20 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de +9)
  6. América de Cali: 20 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +8)
  7. Atlético Bucaramanga: 19 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +10)
  8. Deportes Tolima: 19 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +6)
  9. Junior: 19 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
  10. Deportivo Cali: 16 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
  11. Llaneros: 15 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  12. Águilas Doradas: 15 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  13. Fortaleza: 14 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de -5)
  14. Independiente Medellín: 13 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  15. Independiente Santa Fe: 12 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
  16. Jaguares de Córdoba: 10 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de -12)
  17. Alianza de Valledupar: 8 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -13)
  18. Cúcuta Deportivo: 7 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de -9)
  19. Boyacá Chicó: 7 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -10)
  20. Deportivo Pereira: 5 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -12)

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