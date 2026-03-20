Los clubes colombianos se frotan las manos: la Conmebol anunció los premios en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana

La Copa Libertadores y Copa Sudamericana presentaron sus premios para sus participantes, desde las fases previas hasta la final - crédito Daniel DUARTE / AFP

Los seis clubes colombianos conocieron sus rivales en el sorteo de las fases de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, siendo el tercer país con más equipos en los dos certámenes, por detrás de Argentina y Brasil, esperando que sean protagonistas a lo largo del año.

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Sumado a eso, la Conmebol anunció los premios económicos en ambos torneos internacionales, que desde las rondas clasificatorias son entregados a sus participantes y con la novedad de que aumentó su valor por el llamado “mérito deportivo”, lo que motiva más a los cafeteros.

¿Cómo se reparten los premios en la Copa Libertadores?

El esquema de premios en la Copa Libertadores 2026 comienza en las rondas preliminares. Cada equipo recibe 400.000 dólares por disputar la primera ronda en condición de local, 500.000 dólares en la segunda fase y 600.000 dólares en la tercera.

En la fase de grupos, cada club se asegura un millón de dólares por cada partido de local, sumando un total de tres millones de dólares por esta instancia. Además, obtienen un incentivo adicional de 340.000 dólares por victoria en fase de grupos, lo que permite superar los dos millones de dólares en esta etapa solo por triunfos.

La Conmebol confirmó los premios de la Copa Libertadores 2026, siendo la mayoría los mismos de 2025 - crédito Conmebol

Por acceder a octavos de final, cada equipo suma 1,25 millones de dólares. Los que lleguen a cuartos reciben 1,7 millones de dólares y los semifinalistas, 2,3 millones de dólares. En la final, el subcampeón obtiene siete millones de dólares y el campeón 25 millones de dólares. Así, un club que gane todos sus partidos y supere cada fase podría acumular más de 40 millones de dólares en ingresos totales.

La repartición en la Copa Sudamericana

En la Copa Sudamericana, cada club local en la primera fase obtendrá 225.000 dólares, mientras que los visitantes percibirán 250.000 dólares. En la fase de grupos, cada participante recibirá 300.000 dólares, distribuidos como 100.000 dólares por cada partido de local.

Un plus de 125.000 dólares por triunfo en esa ronda incentiva el rendimiento deportivo. Los equipos que avancen a los playoffs de octavos (enfrentamientos entre segundos de la Sudamericana y terceros de la Libertadores) recibirán 500.000 dólares por partido. Por acceder a octavos de final se reparten 600.000 dólares, en cuartos son 700.000 dólares y los semifinalistas 800.000 dólares.

La Copa Sudamericana entregará premios a sus participantes, cuyo total es de más de 84 millones de dólares - crédito Conmebol

El subcampeón sumará 2,5 millones de dólares, medio millón más que en la edición anterior, y el campeón 10 millones de dólares (incremento de 3,5 millones respecto a la edición pasada). Sumando todas las instancias, el club campeón podría superar los 14 millones de dólares en premios.

Final de Libertadores en Uruguay

Montevideo fue elegida nuevamente como sede para la final de la Copa Libertadores 2026, confirmó Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, durante el sorteo del torneo y a través de sus redes sociales. La capital uruguaya había albergado la definición del certamen en 2021, cuando Palmeiras venció a Flamengo.

De acuerdo con el directivo, la decisión consagra a la ciudad como una de las que más albergó finales únicas del certamen, igualando a Lima y Río de Janeiro, que han sido seleccionadas dos veces cada una para este formato a partido único.

A falta de confirmación, el estadio Centenario de Montevideo recibiría la final de la Copa Libertadores 2026 - crédito @Uruguay/X

“Hemos aumentado constantemente el premio de la final, convirtiendo la final de la Copa Libertadores en el partido mejor pagado del mundo. El campeón de la Libertadores puede acumular más de 40 millones de dólares“, detalló Domínguez.

El presidente de Conmebol subrayó además el compromiso para erradicar la violencia y el racismo en el fútbol sudamericano, afirmando: ”Este año haremos lo que sea necesario para combatir la violencia dentro y fuera de los estadios“.