Estos serían los primeros jugadores en salir de Atlético Nacional: dos figuras lideran la lista

Atlético Nacional está viviendo una crisis interna por las críticas tras las dos derrotas frente a Millonarios, una provocó la eliminación en Copa Sudamericana - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional está sufriendo una sorpresiva crisis interna en la temporada 2026, pese a que es líder en solitario de la Liga BetPlay, después de 12 jornadas, debido a que las dos derrotas frente a Millonarios evidenciaron problemas en la plantilla, algo que le costó la eliminación en Copa Sudamericana.

Es por eso que los verdes ya tendrían las primeras bajas para el segundo semestre de 2026, como parte de un supuesto plan de la junta directiva para reestructurar todo el proyecto deportivo, por el riesgo de un nuevo fracaso a nivel local porque se perdieron las ligas de 2025 y temen lo mismo en el actual año.

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Mientras tanto, el equipo se prepara para recibir a Internacional de Bogotá, el sábado 21 de marzo en Medellín, donde se medirá con un rival directo en la tabla de posiciones y con la posibilidad de una victoria que lo deje muy cerca de los playoffs, pues en este momento suma 24 puntos.

Posibles bajas en Nacional

Los verdolagas tratan de pasar la página tras lo ocurrido el 17 de marzo, pues la nueva caída frente a los azules, por goleada en El Campín y en la Liga BetPlay, revivió las críticas de los hinchas, quienes exigen cambios en la plantilla y el cuerpo técnico para lo que queda de 2026.

Se conoció que cuatro jugadores estarían en la lista de bajas de Nacional para el segundo semestre, dos de ellos son referentes de la institución, así como otros nombres que pese a tener contrato vigente, se les buscaría una salida por cesión, venta o rescisión del vínculo.

Atlético Nacional empezaría a depurar la plantilla para abrir espacio a refuerzos para el segundo semestre de 2026 - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La información fue dada por Javier Hernández Bonnet, director de Blog Deportivo, al mencionar que “lo que me dicen es que están mirando edad y costo”, para luego confirmar los primeros nombres en esa supuesta lista de descartables en el conjunto antioqueño

David Ospina, Edwin Cardona, Juan Manuel Zapata y Marlos Moreno se irían de Atlético Nacional, además de que se analizaría el futuro de Andrés Román, Simón García y Juan Bauzá, aunque no mencionó nada sobre el cargo del técnico Diego Arias, uno de los más criticados.

El portero David Ospina se iría de Atlético Nacional en junio de 2026, finalizando su contrato de dos años - crédito Atlético Nacional

Por el momento, desde Atlético Nacional no se ha confirmado qué jugadores se irán a mediados de año, el entrenador aún tiene respaldo del presidente Sebastián Arango y solo hasta el final de la Liga BetPlay que se sabrán los primeros movimientos en la nómina para el segundo semestre.

“En las victorias se busca un héroe y en las derrotas, un culpable”

Durante la rueda de prensa, el técnico Diego Arias dio la cara por la nueva derrota de Nacional ante Millonarios por 3-0.

“Somos un equipo que trabaja unido para obtener los resultados; no lo logramos y perdimos todos. Hace pocos días logramos un resultado importante en condición de visitante frente a un buen rival y celebramos todos juntos; ahora hay dolor y todos debemos tener autocrítica para saber por qué no se cumplió el objetivo, pero sí siento el respaldo de los jugadores. En las victorias se busca un héroe y en las derrotas, un culpable; estamos todos ahí”.

El técnico Diego Arias volvió a perder con Millonarios, ahora por la Liga BetPlay - crédito Cristian Bayona/Colprensa

“Son dos resultados que nos duelen a todos los que trabajamos y siguen a Atlético Nacional. Es momento de reflexionar, saber en qué nos hemos equivocado. Los últimos tres partidos habíamos tenido buenas presentaciones y en el torneo estamos en buena posicióny las posibilidades en nuestras manos para cerrar la primera fase y luchar por los objetivos en Liga. Hay que hacer un análisis profundo, pero sin desespero”, añadió.

Arias también resaltó la unión del equipo frente a las dos caídas por Sudamericana y Liga BetPlay: “Hace unas semanas, después del primer partido, fue un golpe muy duro, pero la forma de salir adelante era uniéndonos, creyendo en lo que se estaba haciendo bien y con autocrítica para mejorar. Este momento es igual, hay que analizar la situación tomando en cuenta los momentos del juego que cambiaron el trámite y resultado”.