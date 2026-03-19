Así llega América de Cali a la Copa Sudamericana: ‘La Mecha’ será cabeza del grupo A

El club colombiano fue ubicado en el grupo A de la Copa Sudamericana - crédito Conmebol/Colprensa

El 19 de marzo se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, que tendrá a América de Cali y Millonarios como representantes de la Federación Colombiana de Fútbol.

Ubicado en el bombo uno, el club vallecaucano fue ubicado en el grupo A como cabeza del cuadrangular, lo que no le dará ningún tipo de beneficio en comparación con los tres rivales que tendrá.

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Luego del sorteo, se confirmó que América de Cali será rival de Tigre de Argentina, Macará de Ecuador y Alianza Atlético de Perú en el torneo de clubes que también es llamado “La segunda mitad de la gloria”.

Así llega América de Cali a la Copa Sudamericana

América fue cabeza de grupo en el torneo de clubes - crédito Conmebol

Bajo la dirección técnica de David González, “La Mechita” tiene urgencia de títulos, puesto que no es campeón desde 2020, y aunque ha sido finalista en tres ocasiones de la Copa Libertadores, tampoco tiene en su vitrina un trofeo internacional.

En la actualidad, ocupa la séptima posición en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay, torneo en el que ha sumado 17 puntos de 30 posibles, lo que ha generado un ambiente de incertidumbre en sus hinchas.

En el campeonato local, América ha ganado cinco partidos, ha perdido tres y ha empatado dos y le resta jugar nueve compromisos, en los que tendrá el objetivo de sumar al menos 13 unidades para así asegurar un cupo en los cuadrangulares semifinales en Colombia.

Para avanzar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, América derrotó 2-1 a Atlético Bucaramanga con tantos de Yeison Guzmán y Tilman Palacios. El próximo partido del club vallecaucano será el 20 de marzo como local ante Águilas Doradas.

El técnico David González confía en mantener la buena racha del América de Cali en el primer semestre de 2026 - crédito América de Cali

La idea de juego de González está basada en la posesión de balón y la presión alta; habitualmente juega con un esquema 4-2-3-1 en el que es clave el ofensivo Yeison Guzmán, con pasado en el fútbol de Brasil.

Entre los nombres más importantes del club colombiano están el zaguero central Marlon Torres, el mediocampista Rafael Carrascal y los extremos Tilman Palacios y Jan Lucumí.

El factor goleador en América de Cali estará relacionado con lo que pueda hacer el atacante ecuatoriano Daniel Valencia, que fue una de las contrataciones del equipo colombiano en el semestre actual.

América de Cali y Millonarios son los representantes de Colombia en el torneo de clubes - crédito Conmebol

Así llegan los rivales de América

En primer lugar, Tigre, que está en el grupo B del torneo argentino, ocupa el cuarto lugar de la tabla de posiciones con 17 unidades, superando en puntos a clubes como Racing de Avellaneda y River Plate. Tigre empató cuatro de sus últimos cinco partidos y no gana en el torneo argentino desde el 12 de febrero; en esa ocasión derrotó 1-0 a Aldosivi como local.

Por su parte, Macará es segundo en la liga ecuatoriana con nueve puntos, y aunque es un club con poca historia a nivel internacional, no ha perdido en lo que va del 2026 y avanzó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras superar a Orense en la ronda anterior.

Por último, Alianza Atlético ocupa la décima posición en la liga peruana, y aunque derrotó a Deportivo Garcilaso en la fase previa del torneo de la Conmebol, en el torneo local solo ha ganado dos de los siete partidos que ha jugado.

La fase de grupos de la Copa Sudamericana se jugará entre las primeras semanas de abril y la última semana de mayo. La segunda parte del torneo de clubes se disputará después de la Copa del Mundo, que se llevará a cabo entre junio y julio en Canadá, México y Estados Unidos.

Cabe recordar que el único representante colombiano que ha sido campeón de la Copa Sudamericana es Independiente Santa Fe, que obtuvo este trofeo en 2015.