James Rodríguez reconoció que ha sido difícil adaptarse al césped sintético en Estados Unidos

James Rodríguez no jugaba desde el 8 de noviembre de 2025 y tras tres partidos tuvo su esperado debut con el Minnesota United FC - crédito @MNUFC/X

La llegada de James Rodríguez al Minnesota United quedó en segundo plano luego de la derrota por 6-0 ante el Vancouver Whitecaps, pero el ingreso del mediocampista colombiano en el último tramo del encuentro marcó su primera aparición oficial en la MLS luego de superar una lesión en el pie y retrasos relacionados con la obtención de la visa de trabajo.

La adaptación a las exigencias físicas de la liga, así como al césped artificial y el ritmo intenso del fútbol norteamericano, marca el inicio de una nueva etapa en la prolongada carrera internacional de Rodríguez, según informó el medio Twin Cities.

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El partido del domingo 15 de marzo de 2026 evidenció el déficit del Minnesota United, ya que al momento del ingreso de Rodríguez, el equipo ya perdía 5-0. En ese contexto, el colombiano jugó 27 minutos y generó una ocasión de gol, aunque el marcador final se cerró con una de las derrotas más amplias del club en la temporada.

James Rodríguez jugará sus primeros minutos con Minnesota United, luego de 166 días sin partidos oficiales - crédito X/@MNUFC

Rodríguez explicó a Twin Cities el motivo de su ausencia previa: “Me perdí la derrota 3-1 ante Nashville el 7 de marzo por un problema en el pie”. El mediocampista, de 34 años, detalló que ha sido difícil adaptarse al césped artificial, tanto en los entrenamientos de los Loons como en el estadio BC Place en Vancouver.

Rodríguez manifestó que la MLS le resulta una “liga física en la que se corre más que se juega”, y subrayó su disposición a incorporar lo que exige este nuevo contexto. “Siempre estoy listo para aprender cosas nuevas en mi larga carrera. Me estoy adaptando a este nuevo estilo de fútbol y, como siempre digo, quiero ayudar al equipo a ganar y a jugar bien”, expresó al medio Twin Cities.

El futbolista remarcó también su actual preferencia por vivir en el presente: “No quiero pensar en el futuro porque, para mí, pensar en lo que viene no es bueno. Siempre vivo el presente. Por ahora, estoy aquí. Quiero ayudar. Después de la Copa del Mundo, veremos”.

Así fue el debut de James Rodríguez en la MLS

El colombiano jugó sus primeros minutos con los Loons en la derrota 6-0 en la fecha 4 de la Major League Soccer - crédito Minnesota United

James Rodríguez regresó tras 128 días y debutó en la MLS con el Minnesota United, sumando 31 minutos en la derrota 6-0 ante Vancouver Whitecaps.

El volante colombiano de 34 años volvió a la acción profesional al ingresar en el minuto 64 del encuentro disputado en Canadá, cuando su equipo ya caía 5-0 ante los líderes de la Conferencia Oeste. Rodríguez no solo cortó una inactividad de más de cuatro meses, sino que sumó sus primeros minutos en la duodécima liga de su carrera.

Su anterior partido oficial con un club había sido el 8 de noviembre de 2025 con el León de México, donde jugó como titular y fue ovacionado por la afición al ser reemplazado en el minuto 85 durante la derrota 1-2 contra Puebla, de acuerdo con el periodista Mario Alejandro Rodríguez en el mismo medio.

James Rodríguez espera llegar con minutos a la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Anne-Marie Sorvin-Imagn Images

Al ingresar en el minuto 64 en reemplazo del extremo Tomás Alejandro Chancalay, Rodríguez ofreció destellos de su calidad a pesar del contexto adverso. Desde su entrada se percibió un ligero reordenamiento en el juego del Minnesota, aunque Vancouver amplió el marcador hasta el 6-0 definitivo.

El mediocampista colombiano, clave en los planes del seleccionador Néstor Lorenzo para la Copa del Mundo de 2026, participó activamente durante los 31 minutos en el campo: de acuerdo con las estadísticas de Sofascore, logró un 78% de efectividad en sus pases, completando 21 de 27, y ganó tres de los siete duelos disputados, además de lograr un 50% de precisión en los envíos largos.