Deportes

Este será el rival de Luis Díaz y el Bayern Múnich en la Champions: es un candidato al título

Los alemanes dejaron en el camino al Atalanta por goleada y ahora se medirán contra uno de los equipos de más historia y mejor rendimiento en el certamen

Guardar
Luis Díaz quiere volver a
Luis Díaz quiere volver a ser la figura del Bayern Múnich en la Champions, ahora por los cuartos de final - crédito Daniele Mascolo/REUTERS

Bayern Múnich ratificó su condición de favorito en la Champions League, luego de golear al Atalanta en los octavos de final, demostrando que es un equipo muy fuerte en Europa, sobre todo porque cuenta con un Luis Díaz en excelente forma para pelear por el trofeo de la UEFA.

Sin embargo, el equipo del guajiro ahora se verá con un rival complicado en los cuartos de final, también considerado como candidato al trofeo, que dejó en el camino a otra escuadra poderosa por marcador abultado y con una plantilla llena de figuras que desean dar la vuelta olímpica.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Además, muchos aficionados consideran el encuentro como una “final adelantada” en la Champions, pues son dos conjuntos poderosos y seguramente no cederán nada para quedarse con la clasificación a la semifinal, instancia en la que ya saben cuál sería su siguiente rival porque el cuadro ya está definido.

El nuevo rival del Bayern

Los alemanes no tuvieron problemas en eliminar al conjunto de Italia, solo en la ida lo goleó por 6-1, en Bérgamo, y tenía la llave prácticamente definida para la vuelta en el Allianz Arena, donde no fue necesario que acelerara para asegurar el cupo a los cuartos de final.

El próximo rival del Bayern Múnich es nada menos que el Real Madrid, el máximo ganador de la Champions League con 15 títulos, seis de ellos en los últimos 12 años, y que cuenta con una plantilla llena de figuras para volver a quedarse con la edición de 2026 en Budapest.

Una de las figuras del
Una de las figuras del Real Madrid es Vinicius Junior, líder del equipo en los últimos años y blanco de varias polémicas - crédito Phil Noble/REUTERS

Los españoles vienen de eliminar al poderoso Manchester City, al que venció en la ida por goleada 3-0 y después victoria en territorio inglés con marcador de 2-1, para un global de 5-1 que demostró la superioridad de los blancos sobre los dirigidos por el entrenador Pep Guardiola.

Bayern Múnich y Real Madrid se han enfrentado en 28 ocasiones, con 13 victorias para los ibéricos, 11 para los alemanes y cuatro empates, con 45 goles a favor de los merengues y 43 para los bávaros, lo que demuestra lo igualado en el historial de encuentros oficiales.

La última vez que Real
La última vez que Real Madrid y Bayern Múnich se vieron la cara fue en las semifinales de la Champions League 2024 - crédito Susana Vera/REUTERS

Con ese escenario, Luis Díaz es llamado a ser figura en los dos compromisos, con la ida el 7 u 8 de abril en el estadio Santiago Bernabéu, mientras que la vuelta se dará en el Allianz Arena entre el 14 y 15 de abril, según el calendario de la Uefa, siendo de los partidos más atractivos en cuartos.

“Luis Díaz es un jugador para España”

Bern Schuster es uno de los exjugadores alemanes más recordados en el fútbol español, ya que pasó por tres de los conjuntos más importantes de ese país y fueron Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid, además de que fue entrenador de los merengues entre 2007 y 2008.

Luis Díaz se reportó con
Luis Díaz se reportó con gol en el partido de vuelta del Bayern sobre Atalanta en Múnich - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

En declaraciones recogidas por la agencia EFE, Schuster afirmó que Luis Díaz es un jugador con condiciones para figurar en LaLiga, por su velocidad, talento e incluso lo acomodó en los dos equipos de mayor historia en ese país: “Cuando lo vi, dije: este es un jugador para España, para uno de los tres grandes. Lo vería en un Barcelona y en un renovado Real Madrid”.

“Me ha sorprendido mucho este jugador… es un goleador, tiene facilidad de marcar, pero es un jugador de equipo, que tiene pase de gol para los compañeros”, añadió el exfutbolista, que destacó las cualidades del colombiano y con las que es la estrella del Bayern Múnich en la temporada, marcando 22 goles y 18 asistencias en 38 partidos desde julio de 2025.

Temas Relacionados

Bayern MúnichLuis DíazReal MadridChampions LeagueColombia-Deportes

Más Noticias

Bayern Múnich vs. Atalanta - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta de los octavos de final de la Uefa Champions League con Luis Díaz

El colombiano, en el partido de ida que los alemanes ganaron 6-1, registró una asistencia y tiene asegurada su titularidad para el encuentro de vuelta, ya que se perderá el próximo partido de Bundesliga por suspensión

Bayern Múnich vs. Atalanta -

El golazo de Luis Díaz que lo consagra como una de las figuras del Bayern: se reportó en la Champions League y bailó al Atalanta

El atacante guajiro fue clave en la nueva goleada de los alemanes sobre los italianos, para llegar con pie derecho a los cuartos

El golazo de Luis Díaz

Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 12 de la Liga BetPlay I-2026

El partido, que es uno de los más jugados en la historia del fútbol colombiano, tendrá como sede el estadio del cuadro azucarero y cerrará la jornada futbolera del miércoles 18 de marzo

Deportivo Cali vs. Independiente Santa

Deportivo Pereira recibió amenazas de muerte contra sus directivos: hay un menor de cuatro años involucrado

En medio de la mala campaña en la Liga BetPlay, el presidente del club denunció que una de las barras envió mensajes intimidantes y exigió más apoyo en las tribunas

Deportivo Pereira recibió amenazas de

Millonarios recupera a Falcao García, pero pierde a Sergio Mosquera: Fabián Bustos reveló detalles

El entrenador de los azules dio a conocer detalles sobre cuándo volverá a jugar el “Tigre”, además de la molestia del defensor central en el costado derecho

Millonarios recupera a Falcao García,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Célula de las disidencias de

Célula de las disidencias de las Farc operaba en Medellín y el Valle de Aburrá: el alcalde Federico Gutiérrez brindó detalles de cómo la desmantelaron

Alias Primo Gay, líder de las disidencias en Antioquia, resultó herido en operativo del Ejército: esto se sabe

Las Fuerzas Militares bombardearon campamentos de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Arauca y Casanare: van tras ‘Antonio Medina’

Video: delincuencia común extorsiona comerciantes en Santa Rosa de Osos, Antioquia, bajo el nombre de las disidencias de las Farc

Conductor está en una UCI de Cali tras omitir un retén ilegal de las disidencias de las Farc en vía de Jamundí, Valle del Cauca

ENTRETENIMIENTO

J Álvarez presenta ‘El Dueño

J Álvarez presenta ‘El Dueño Del Sistema Vol. 3′ y tiene a Colombia en la mira: “Tengo una responsabilidad grande”

El actor Juan Pablo Obregón aseguró que Dios evitó que cometiera una infidelidad: “Empecé a llorar estando en el motel”

Nataly Umaña habría lanzado contundente mensaje tras la separación de Alejandro Estrada y Yuli en ‘La casa de los famosos’: “Dos años de terapia”

Feid expandió su negocio y abrió una nueva sede de ‘Caferxxo’ en Bogotá: esta es la ubicación y los precios

BTS regresa con concierto gratuito transmitido en vivo desde Seúl: hora y dónde verlo en Colombia

Deportes

Con Luis Díaz inspirado, Bayern

Con Luis Díaz inspirado, Bayern Múnich volvió a golear al Atalanta en la Champions: triunfo por 4-1 en la vuelta de octavos

El golazo de Luis Díaz que lo consagra como una de las figuras del Bayern: se reportó en la Champions League y bailó al Atalanta

Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 12 de la Liga BetPlay I-2026

Deportivo Pereira recibió amenazas de muerte contra sus directivos: hay un menor de cuatro años involucrado

Millonarios recupera a Falcao García, pero pierde a Sergio Mosquera: Fabián Bustos reveló detalles