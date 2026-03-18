Este será el rival de Luis Díaz y el Bayern Múnich en la Champions: es un candidato al título

Luis Díaz quiere volver a ser la figura del Bayern Múnich en la Champions, ahora por los cuartos de final - crédito Daniele Mascolo/REUTERS

Bayern Múnich ratificó su condición de favorito en la Champions League, luego de golear al Atalanta en los octavos de final, demostrando que es un equipo muy fuerte en Europa, sobre todo porque cuenta con un Luis Díaz en excelente forma para pelear por el trofeo de la UEFA.

Sin embargo, el equipo del guajiro ahora se verá con un rival complicado en los cuartos de final, también considerado como candidato al trofeo, que dejó en el camino a otra escuadra poderosa por marcador abultado y con una plantilla llena de figuras que desean dar la vuelta olímpica.

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Además, muchos aficionados consideran el encuentro como una “final adelantada” en la Champions, pues son dos conjuntos poderosos y seguramente no cederán nada para quedarse con la clasificación a la semifinal, instancia en la que ya saben cuál sería su siguiente rival porque el cuadro ya está definido.

El nuevo rival del Bayern

Los alemanes no tuvieron problemas en eliminar al conjunto de Italia, solo en la ida lo goleó por 6-1, en Bérgamo, y tenía la llave prácticamente definida para la vuelta en el Allianz Arena, donde no fue necesario que acelerara para asegurar el cupo a los cuartos de final.

El próximo rival del Bayern Múnich es nada menos que el Real Madrid, el máximo ganador de la Champions League con 15 títulos, seis de ellos en los últimos 12 años, y que cuenta con una plantilla llena de figuras para volver a quedarse con la edición de 2026 en Budapest.

Una de las figuras del Real Madrid es Vinicius Junior, líder del equipo en los últimos años y blanco de varias polémicas - crédito Phil Noble/REUTERS

Los españoles vienen de eliminar al poderoso Manchester City, al que venció en la ida por goleada 3-0 y después victoria en territorio inglés con marcador de 2-1, para un global de 5-1 que demostró la superioridad de los blancos sobre los dirigidos por el entrenador Pep Guardiola.

Bayern Múnich y Real Madrid se han enfrentado en 28 ocasiones, con 13 victorias para los ibéricos, 11 para los alemanes y cuatro empates, con 45 goles a favor de los merengues y 43 para los bávaros, lo que demuestra lo igualado en el historial de encuentros oficiales.

La última vez que Real Madrid y Bayern Múnich se vieron la cara fue en las semifinales de la Champions League 2024 - crédito Susana Vera/REUTERS

Con ese escenario, Luis Díaz es llamado a ser figura en los dos compromisos, con la ida el 7 u 8 de abril en el estadio Santiago Bernabéu, mientras que la vuelta se dará en el Allianz Arena entre el 14 y 15 de abril, según el calendario de la Uefa, siendo de los partidos más atractivos en cuartos.

“Luis Díaz es un jugador para España”

Bern Schuster es uno de los exjugadores alemanes más recordados en el fútbol español, ya que pasó por tres de los conjuntos más importantes de ese país y fueron Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid, además de que fue entrenador de los merengues entre 2007 y 2008.

Luis Díaz se reportó con gol en el partido de vuelta del Bayern sobre Atalanta en Múnich - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

En declaraciones recogidas por la agencia EFE, Schuster afirmó que Luis Díaz es un jugador con condiciones para figurar en LaLiga, por su velocidad, talento e incluso lo acomodó en los dos equipos de mayor historia en ese país: “Cuando lo vi, dije: este es un jugador para España, para uno de los tres grandes. Lo vería en un Barcelona y en un renovado Real Madrid”.

“Me ha sorprendido mucho este jugador… es un goleador, tiene facilidad de marcar, pero es un jugador de equipo, que tiene pase de gol para los compañeros”, añadió el exfutbolista, que destacó las cualidades del colombiano y con las que es la estrella del Bayern Múnich en la temporada, marcando 22 goles y 18 asistencias en 38 partidos desde julio de 2025.