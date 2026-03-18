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El golazo de Luis Díaz que lo consagra como una de las figuras del Bayern: se reportó en la Champions League y bailó al Atalanta

El atacante guajiro fue clave en la nueva goleada de los alemanes sobre los italianos, para llegar con pie derecho a los cuartos

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El extremo colombiano logró el cuarto tanto de los alemanes en el Allianz Arena, picando la pelota ante la salida del portero Marco Sportiello - crédito Espn

Bayern Múnich mantuvo su paso firme en la Champions League, goleando nuevamente al Atalanta en el Allianz Arena, después del 6-1 en la ida, para llegar a los cuartos de final como candidato al título y con una plantilla llena de variantes ofensivas, juventud y experiencia.

Luis Díaz volvió a ser determinante para los alemanes. Marcó uno de los goles en la vuelta y protagonizó una espectacular asistencia para los bávaros, ratificando su condición de estrella en la plantilla del técnico Vincent Kompany, que lo ha utilizado en casi todos los encuentros de la temporada.

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De esta manera, el colombiano llega en las mejores condiciones no solo para los cuartos de la Champions y la Bundesliga, sino previo a la convocatoria de la selección Colombia para los amistosos frente a Francia y Croacia, el 26 y 29 de marzo en Estados Unidos, como preparación para el mundial.

Gol y asistencia de Luis Díaz

El encuentro en el Allianz Arena prometía para ser la consolidación de la clasificación de los locales, pues en la ida prácticamente liquidaron la serie con la goleada 6-1 y la revancha parecía más un trámite, en especial porque los italianos no tenían cómo darle vuelta a la pizarra.

En el segundo tiempo, Luis Díaz fue clave para ampliar la ventaja del Bayern Múnich sobre el Atalanta, pues en la parte complementaria el equipo marcó tres de sus cuatro anotaciones para el triunfo 4-1, que dejó el marcador global con un 10-2 que quedó en los libros de historia.

El atacante guajiro mandó el pase en el área para su compañero, con el que colocó el tercer tanto en la vuelta - crédito Espn

“Lucho” comenzó su figuración con la asistencia a Lennart Karl a los 56 minutos, poco tiempo después de que Harry Kane hiciera el segundo tanto y doblete en su cuenta personal, al darle el balón al volante en el área, éste sacó el fuerte disparo cruzado al palo derecho y era el tercero en la pizarra.

Finalmente, el guajiro logró el cuarto tanto sobre los 70 minutos de partido, ahora con Karl devolviendo el favor con un pase elevado al espacio, la defensa rival muy adelantada y el colombiano aceleró para quedar de frente al arco, picar el esférico y cerrar el encuentro.

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