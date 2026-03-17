Entrenador de Cristiano Ronaldo en Al Nassr confirmó la fecha de regreso del futbolista tras su lesión y genera alerta en la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo viajó hasta España para recuperarse de la lesión muscular, que lo puede dejar por fuera de los amistosos con Portugal en marzo - crédito Stringer/REUTERS

Cristiano Ronaldo, jugador más importante en la historia del fútbol portugués, permanece fuera de las canchas debido a una lesión muscular sufrida en la pierna derecha el 28 de febrero.

La fecha concreta de su regreso aún no se ha confirmado, aunque el técnico Jorge Jesús ha adelantado que el delantero podría retornar tras el parón por la fecha FIFA de marzo.

El regreso de Cristiano Ronaldo se prevé para después del parón internacional, que abarca del 23 de marzo al 3 de abril, en donde los lusos enfrentarán a México y Estados Unidos. El periodo estimado de recuperación es de cuatro semanas, según el cuerpo técnico del Al Nassr y medios como A Bola. Durante este tiempo, el jugador realiza su tratamiento en Madrid, utilizando equipos avanzados de recuperación, y su evolución es supervisada con cautela por el club.

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Cristiano Ronaldo sufrió una lesión muscular en la pierna derecha durante un encuentro del Al Nassr frente al Al Fayha el 28 de febrero, lo que le obligó a detener la actividad competitiva. De acuerdo con A Bola, los exámenes médicos confirmaron que el daño era más importante de lo previsto inicialmente. Por ello, fue necesario asignarle un periodo de reposo y atención médica especializada en Madrid.

El entrenador Jorge Jesús expresó que tanto Ronaldo como su compañero Sadio Mané, que sufrió fatiga muscular, están ausentes por lesión.

Cristiano Ronaldo ha jugado 137 partidos y ha marcado 121 goles en su paso por el fútbol de Medio Oriente - crédito Hamad I Mohammed/REUTERS

El técnico del Al Nassr explicó que espera contar con sus principales figuras al término del actual parón de selecciones. “Cristiano Ronaldo está lesionado y Sadio Mané sintió fatiga muscular, lo que le impidió jugar. Los jugadores veteranos son más propensos, pero cuando volvamos ya estarán recuperados”, señaló Jesús.

El periodo de incapacidad de Ronaldo coincide con una fase crucial de la liga saudita, en la que faltan ocho partidos para la conclusión del campeonato. El entrenador lamentó que la liga se vea interrumpida en un momento positivo del equipo, pero destacó que la pausa permitirá recuperar a futbolistas clave como el portugués.

Según las previsiones del cuerpo técnico del equipo saudí, el retorno de Cristiano Ronaldo podría darse para el partido ante Al-Najma SC del 3 de abril. Sin embargo, reportes de medios portugueses indican que la presencia del máximo goleador en la historia del fútbol en los amistosos de su selección era obligatoria por acuerdos comerciales.

“De no estar y jugar unos minutos aunque sea, la federación lusa perdería hasta un 20 por ciento de los emolumentos acordados”, publicó el diario de Portugal, Correio da Manha.

La millonaria máquina con la que Cristiano Ronaldo adelanta su recuperación

Cristiano Ronaldo compartió una fotografía, desde Madrid, recuperándose de sus problemas musculares - crédito Cristiano Ronaldo

Durante el proceso de recuperación en Madrid, Cristiano Ronaldo emplea un dispositivo de crioterapia diseñado para acelerar la rehabilitación muscular, según detalló A Bola. Se trata de un equipo desarrollado por una marca en la que el propio futbolista es inversor, orientado a reducir el desgaste y aliviar molestias pospartido.

Este tipo de equipo de recuperación muscular utiliza aire comprimido y bajas temperaturas para disminuir la inflamación y el dolor en la zona afectada. La inversión en tecnología avanzada refuerza el compromiso de Ronaldo por regresar en la mejor condición posible y minimizar su periodo de baja. El sistema está avaluado en 5.500 euros.

Cristiano Ronaldo espera llegar en óptimas condiciones a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con Portugal, donde enfrentará a Colombia - crédito Al Nassr

El entrenador Jorge Jesús, citado por la prensa portuguesa, remarcó que estos métodos especializados son esenciales para asegurar que el delantero vuelva en plenitud física. El plazo estimado para su recuperación completa es de cuatro semanas, lo que genera optimismo respecto a su regreso a la competencia.

La determinación sobre la convocatoria de Cristiano Ronaldo para la selección nacional de Portugal se conocerá el 20 de marzo, cuando el seleccionador nacional Roberto Martínez anuncie la lista para los amistosos ante México (28 de marzo) y Estados Unidos (31 de marzo), confirmó la Federación Portuguesa de Fútbol.