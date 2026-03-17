Boyacá Chicó identifica a Diego Novoa como presunto agresor de Jacobo Pimentel tras partido contra Millonarios

Jacobo Pimentel quedó con contusiones en la cabeza y un corte en el labio - crédito Boyacá Chicó Fútbol Club

El Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club S.A. emitió un comunicado oficial en el que identifica a Diego Alejandro Novoa Urrego como presunto agresor de Jacobo Pimentel, jugador que sufrió lesiones al término del partido frente a Millonarios FC, disputado el pasado sábado 14 de marzo en el Estadio La Independencia, correspondiente a la fecha 11 de la Liga BetPlay.

El club informó que lo ocurrido “no puede presentarse como una gresca ni como un enfrentamiento entre partes”, aclarando que se trató de una agresión grave, cobarde e inaceptable.

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Según la institución, Jacobo Pimentel fue atacado mientras se dirigía a su camerino, sin haber participado en el encuentro, recibiendo un golpe con un objeto contundente en la cabeza que le provocó contusiones y un corte en el labio.

El comunicado agrega que Diego Novoa, a pesar de estar en el banco de suplentes desde el inicio del segundo tiempo, había mostrado actitudes alteradas y violentas durante el partido, siendo sancionado por el árbitro en el minuto 72. La agresión, según el club, se originó en la frustración deportiva de los jugadores de Millonarios, quienes no pudieron revertir el marcador a su favor.

Así quedó el jugador tras la agresión perpetrada por jugadores de Millonarios. - crédito @BCHICOFCOFICIAL/X

Contexto del partido

Boyacá Chicó venció a Millonarios 2-1 en el Estadio La Independencia. Los goles del equipo local llegaron en el primer tiempo, mientras que el descuento del equipo visitante se registró en el minuto 56 con un cabezazo de Andrés Llinás. Durante el partido, el árbitro Héctor Rivera mostró varias amonestaciones y tarjetas rojas, incluyendo la aplicada a David Mackalister Silva, que contribuyó a la tensión entre los jugadores de ambos equipos.

El enfrentamiento terminó con el incidente registrado en el túnel que conduce a los camerinos, donde se produjo la agresión contra Pimentel. La dirigencia de Boyacá Chicó subraya que no hubo confrontación recíproca ni igualdad de condiciones, y que el ataque fue realizado contra un jugador indefenso.

Reacciones institucionales

En su comunicado, Boyacá Chicó rechaza y condena la agresión con la mayor firmeza. Además, solicita a la Dimayor, a la Federación Colombiana de Fútbol y a la Policía Nacional una actuación pronta, rigurosa y ejemplar frente a los hechos. El club enfatiza que Jacobo Pimentel jamás ha estado vinculado a actos de violencia, ni en su vida personal ni en su vida profesional.

La institución advierte que la agresión constituye un hecho de la mayor gravedad, y solicita que se adopten medidas disciplinarias y preventivas que eviten la repetición de este tipo de incidentes en el fútbol profesional colombiano.

Comunicado de Boyacá chicó - @BCHICOFCOFICIAL/X

Impacto en la Liga BetPlay

El incidente se produce en el marco de la fecha 11 de la Liga BetPlay, donde Boyacá Chicó logró una victoria clave como local frente a un equipo tradicionalmente fuerte. La derrota de Millonarios generó tensión dentro del equipo visitante, la cual se trasladó fuera del campo de juego y derivó en el ataque al jugador local.

De acuerdo a varios medios de comunicación y comentarios en redes sociales, el caso pone de relieve la importancia de la seguridad de los jugadores dentro de los estadios, especialmente en zonas como los túneles y camerinos, que deberían garantizar la protección de todos los futbolistas, independientemente de su participación en el partido.

Procedimiento y seguimiento

Boyacá Chicó informó que la identificación de Diego Novoa como presunto agresor permitirá que las autoridades competentes realicen las investigaciones correspondientes y determinen las sanciones disciplinarias pertinentes. La institución mantiene comunicación con la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol para seguir de cerca el desarrollo de este proceso.

La entidad también asegura que continuará documentando los hechos y proporcionando la información necesaria a las autoridades, con el objetivo de garantizar transparencia y cumplimiento de los protocolos establecidos por la liga y las autoridades nacionales.

El incidente se produce en el marco de la fecha 11 de la Liga BetPlay, donde Boyacá Chicó logró una victoria clave como local - crédito @MillonariosFC/X

Situación médica de Jacobo Pimentel

El jugador afectado presenta contusiones en la cabeza y un corte en el labio, producto del ataque. Hasta el momento, se encuentra bajo observación médica, y el club ha confirmado que se le están prestando los cuidados necesarios para su recuperación.