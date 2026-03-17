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Bayern Múnich vs. Atalanta: hora y dónde ver el partido de Luis Díaz en octavos de final de la Uefa Champions League

El equipo del jugador de la selección Colombia recibirá al conjunto italiano en el estadio Allianz Arena, con una ventaja de cinco goles obtenida en el partido de ida de la ronda final de la Liga de Campeones

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Luis Díaz aportó una asistencia
Luis Díaz aportó una asistencia en la goleada 6-1 del Bayern Múnich contra Atalanta en el partido de ida de la UEFA Champions League 2025-2026 - crédito Matteo Ciambelli/REUTERS

El Bayern Múnich llega al partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League 2025/2026 con la tarea aparente de sellar su pase a cuartos frente a un Atalanta que debe revertir un marcador global de 6-1.

Con el encuentro programado para el 18 de marzo a las 3:00 p. m. en el Allianz Arena, el equipo dirigido por Vincent Kompany busca mantener su campaña hacia la que sería la séptima Copa de Europa, mientras lidia con una lista de ausencias relevantes y una alineación condicionada por las lesiones. El partido será transmitido a través de ESPN y Disney +.

En la historia de la competición, nunca un equipo ha remontado una desventaja de al menos cinco goles en octavos de final. Esto convierte el desafío de Atalanta en una proeza estadísticamente sin precedentes y sitúa al club alemán como favorito casi indiscutible tras aquella goleada registrada en el New Balance Arena de Bérgamo.

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Luis Díaz jugará su octavo
Luis Díaz jugará su octavo partido de Champions League con la camiseta del Bayern Múnich - crédito Daniele Mascolo/REUTERS

El Bayern Múnich enfrentará el partido sin ninguno de sus cuatro arqueros principales debido a lesiones, por lo que recurrirá al juvenil Leonard Prescott, de tan solo 16 años. Además, la escuadra bávara no contará con Alphonso Davies, Jamal Musiala y Michael Olise por lesión, ni con Joshua Kimmich por suspensión. Sí estará disponible Harry Kane, quien ha vuelto a sumar minutos en Bundesliga tras una reciente recuperación.

Por el lado de Atalanta, el equipo de Bérgamo se ubica actualmente en la séptima posición en la Serie A con 47 puntos, a cuatro unidades de los puestos que dan acceso a torneos internacionales. Su eliminación en los cuartos de final de la copa nacional a manos de Juventus deja como única vía posible la clasificación europea a través de la liga doméstica.

Así llegan Bayern Múnich y Atalanta al duelo de la Uefa Champions League

Luis Díaz fue expulsado en
Luis Díaz fue expulsado en el último partido del Bayern Múnich en la Bundesliga - crédito Matteo Ciambelli/REUTERS

Tanto Bayern Múnich como Atalanta llegan a la cita tras empatar sus compromisos ligueros el fin de semana previo. El líder de la Bundesliga igualó 1-1 en casa del Bayer Leverkusen, resultado tras el cual el Borussia Dortmund se colocó a nueve puntos del conjunto bávaro. En ese duelo, el colombiano Luis Díaz anotó el gol del empate para el Bayern.

La expulsión de Nicolás Jackson en el minuto 42 y la doble amarilla de Luis Díaz en el tramo final del partido dejaron al equipo de Múnich con dos jugadores menos durante varios minutos. El árbitro Christian Dingert admitió luego en la cadena Sky que expulsar a Díaz por supuesta simulación fue un error: “En ese momento interpreté la jugada como una simulación. Al ver las imágenes, está claro que no fue penal. Pero la tarjeta roja fue muy rigurosa, ahora no la sacaría”.

Por su parte, Atalanta empató a un gol con el puntero Inter de Milán y mantiene expectativas de remontar, al menos en el ánimo de demostrar que la goleada sufrida en el New Balance Arena fue solo producto de una mala noche.

Así fue el partido de ida de los octavos de final de la Champions League entre Atalanta y Bayern Múnich

El Bayern Múnich de Luis Díaz goleó 6-1 como visitante al Atalanta en Bérgamo este martes, por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025/2026. El conjunto alemán dejó casi definida la serie en los primeros 90 minutos, con la vuelta programada para la próxima semana.

En el segundo tiempo, el colombiano Luis Díaz ofreció una asistencia de taco a Nicolas Jackson, quien anotó el cuarto gol. El resto de los tantos del Bayern Múnich fueron registrados por Josip Stanisic al minuto 12, Michael Olise —quien luego marcó otro gol para sellar su doblete—, Serge Gnabry y Jamal Musiala tras una asistencia de Jackson. El primer tiempo mostró el dominio total del club dirigido por Vincent Kompany, mientras que el equipo italiano apenas logró descontar en el tiempo añadido con un gol de Mario Pasalic.

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