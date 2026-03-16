Deportes

Técnico del FPC puso su cargo a disposición de los directivos: sería el segundo entrenador despedido del equipo en apenas tres meses

Jaguares de Córdoba está en el puesto 18 de la tabla del descenso y lejos de los puestos de clasificación a las finales del fútbol profesional colombiano en el primer semestre del 2026

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El entrenador paraguayo es consciente de la mala situación deportiva del equipo, por lo que estaría dispuesto a dar un paso al costado - crédito Dimayor

Gustavo Florentín, director técnico de Jaguares de Córdoba, puso su cargo a disposición de la directiva tras la que fue la quinta derrota consecutiva del equipo en la Liga BetPlay I-2026, agudizando la crisis deportiva de la institución cordobesa. El anuncio se realizó la noche del domingo 15 de marzo de 2026 en Montería, luego de que Jaguares cayera 1-2 frente a Independiente Medellín.

El entrenador paraguayo tomó la decisión debido a la falta de buenos resultados desde su llegada al club el 16 de febrero. En las seis jornadas dirigidas logró solo una victoria y sumó cinco derrotas seguidas, situación que agudiza la situación del equipo felino en la tabla del descenso.

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Al término del partido disputado en el estadio Jaraguay, Florentín fue directo en la rueda de prensa, declarando: “Puse mi cargo a disposición del presidente”. Florentín explicó que, ante la ausencia de resultados, será la directiva quien determine su continuidad.

Los resultados que llevaron a la decisión de Florentín

Gustavo Florentín ha dirigido apenas
Gustavo Florentín ha dirigido apenas seis partidos como entrenador de Jaguares de Córdoba - crédito Colprensa

Desde el arribo de Gustavo Florentín, el equipo ha sumado una sola victoria, el 3-1 sobre Independiente Santa Fe y ha encadenado cinco derrotas consecutivas ante rivales como América de Cali, Junior FC, Fortaleza CEIF, Llaneros FC y más recientemente, Independiente Medellín.

Bajo el mando del técnico paraguayo, Jaguares consiguió solo tres puntos en seis partidos y se mantuvo en el puesto 16 de la tabla con 10 puntos después de la fecha 11. Esta seguidilla de resultados ha incrementado la presión tanto de la afición como de la dirigencia sobre el futuro del cuerpo técnico.

A Gustavo Florentín se le presentó como una apuesta por su experiencia en el fútbol colombiano y su capacidad organizativa, tras la salida de su antecesor Alexis Márquez. Florentín llegó acompañado de Arnaldo Cabral como asistente técnico.

Márquez había renunciado después de una serie de malos resultados, incluyendo una derrota 0-5 contra Boyacá Chicó. Bajo la dirección de Márquez, Jaguares sumó siete puntos en cinco partidos, una productividad que tampoco satisfizo a la institución.

La realidad de Jaguares de Córdoba se inscribe en un contexto más amplio dentro de la Liga BetPlay. Durante el semestre, ya han dejado su cargo seis entrenadores: Hernán Torres (Millonarios FC), Flabio Torres (Boyacá Chicó), Hubert Bodhert (Alianza FC), Alexis Márquez (Jaguares de Córdoba), Nelson Flórez (Cúcuta Deportivo) y Alberto Gamero (Deportivo Cali).

Así va Jaguares de Córdoba en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026

La última victoria de Jaguares
La última victoria de Jaguares de Córdoba fue el 17 de febrero ante Independiente Santa Fe - crédito Colprensa
  1. Atlético Nacional: 24 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +17).
  2. Once Caldas: 22 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +10).
  3. Deportivo Pasto: 21 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +2).
  4. Internacional de Bogotá: 20 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +2).
  5. Junior: 19 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +1).
  6. Atlético Bucaramanga: 18 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +10).
  7. América de Cali: 17 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +7).
  8. Deportes Tolima: 16 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +4).
  9. Deportivo Cali: 15 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +3).
  10. Águilas Doradas: 15 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +1).
  11. Millonarios: 14 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +3).
  12. Llaneros: 14 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +1).
  13. Fortaleza: 14 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -3).
  14. Santa Fe: 11 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -2).
  15. Independiente Medellín: 10 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -2).
  16. Jaguares de Córdoba: 10 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -11).
  17. Boyacá Chicó: 7 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -8).
  18. Cúcuta Deportivo: 6 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -9).
  19. Alianza FC: 5 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -14).
  20. Deportivo Pereira: 4 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -12).

Así va Jaguares de Córdoba en la tabla del descenso de la Liga BetPlay 2026

Jaguares de Córdoba está en
Jaguares de Córdoba está en el puesto 18 en la tabla del descenso, solo por encima de Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo - crédito Colprensa
  • 20. Cúcuta Deportivo: 6 puntos / 11 partidos jugados / -9 diferencia de gol / 0.545 promedio.
  • 19. Boyacá Chicó: 76 puntos / 88 partidos jugados / -8 diferencia de gol / 0.863 promedio.
  • 18. Jaguares de Córdoba: 10 puntos / 11 partidos jugados / -11 diferencia de gol / 0.909 promedio.
  • 17. Alianza Valledupar FC: 96 puntos / 88 partidos jugados / -14 diferencia de gol / 1.090 promedio.
  • 16. Deportivo Cali: 96 puntos / 89 partidos jugados / +3 diferencia de gol / 1.101 promedio.

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