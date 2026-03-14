La selección Colombia celebra: uno de sus jugadores habituales anunció que será padre de su primer hijo

Uno de los habituales en las convocatorias de la "Tricolor" confirmó que será padre por primera vez - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

Faltan 90 días para que dé inicio la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Aún con la incertidumbre por la situación de Irán, que dio a conocer a través de su Ministerio de Deportes que no viajaría a territorio norteamericano debido a los ataques del Gobierno de Donald Trump a dicho país, todo indica que el certamen se realizará con normalidad.

En Colombia, la atención está puesta en la lista de jugadores convocados por Néstor Lorenzo para los juegos de preparación ante Croacia y Francia, que se espera sea dada a conocer en el transcurso de la próxima semana.

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Uno de los que debería estar más ansioso que el resto es Gustavo Puerta. El volante de marca al servicio del Racing de Santander de la segunda división de España viene completando una campaña notable con el equipo Verdiblanco, que hoy lidera la clasificación con 56 puntos y es firme candidato al ascenso para la temporada 2026/27.

Puerta, que realizó el proceso de juveniles con Colombia, fue tenido en cuenta por Lorenzo para los partidos ante Nueva Zelanda y Australia en noviembre de 2025, convirtiendo su primer gol como internacional ante el primero de ellos y dejando buenas sensaciones en su acoplamiento y aportación al plantel.

Sin embargo, sus expectativas no están centradas solamente en su crecimiento como futbolista, sino como persona. Y es que en las últimas horas el propio jugador anunció que, junto a su pareja, Valeria Valencia, serán padres por primera vez.

El jugador de Racing de Santander anunció su paternidad compartiendo fotos de la ecografía y la prueba de embarazo de su pareja, Valeria Valencia - crédito @gustavo_puerta_10/Instagram

La noticia se difundió tras la publicación de varias imágenes en donde la pareja aparece junto al mar, mostrando una prueba de embarazo y una ecografía, lo que generó numerosas reacciones de felicidad entre aficionados y colegas del fútbol colombiano.

“Pensábamos que este año sería especial... pero alguien decidió hacerlo inolvidable. Un amor para toda la vida”, expresó la pareja en la descripción.

Tras el anuncio, usuarios y futbolistas enviaron mensajes de felicitación en la sección de comentarios de la publicación. Jugadores como sus compañeros de equipo Facu González y Juan Carlos Arana, o el ecuatoriano del Arsenal Piero Hincapié (con el que puerta coincidió en el Bayer Leverkusen), estuvieron entre los que se manifestaron ante la noticia.

Gustavo Puerta habló de su presente en España y su sueño de jugar el Mundial

Gustavo Puerta remarcó que su tarea en Racing de Santander es la causante de que recibiera el llamado de Lorenzo en noviembre, y manifestó que espera que vuelva a suceder lo mismo en marzo y luego en el Mundial - crédito AFP

En declaraciones para EFE, el volante habló de su campaña con su club en la segunda división, de cómo vivió el mercado invernal en medio de rumores de traspaso, o la sensación que tuvo al debutar con la absoluta de Colombia en noviembre pasado.

“Cada día cada, en cada entreno, tratamos de hacer las cosas al cien por cien para cuando llegue la hora del partido poder dar lo mejor de cada uno de nosotros. Vengo haciendo una buena temporada, pero trato cada día de mejorar porque siento que puedo mejorar muchas cosas y, a partir de ahí, seguir aportando lo mejor de mí al equipo", manifestó.

Respecto al pasado mercado invernal de traspasos, en los que hubo rumores de su posible salida del club por el interés que despertó en equipos de la primera división, Puerta señaló que la confianza de Racing en él le hizo quedarse.

“Me siento muy bien, muy cómodo tanto dentro como fuera de la cancha (...) Además, creo que tengo el deber de ayudar al equipo con el ascenso, y sé que si lo conseguimos voy a estar aún más satisfecho de poder haberlo hecho", señaló.

Sobre su debut con la ”Tricolor", Puerta lo describió como “uno de los momentos más lindos” de su carrera y afirma que tuvo una sensación que “no puede describir”, incrementado por su anotación ante Nueva Zelanda.

Eso sí, optó por reconocer su trabajo en Racing como el responsable de ponerlo en situación de aspirar a jugar el Mundial. “Estoy muy contento y quiero dar las gracias al equipo por ayudarme a estar ahí. Espero seguir haciendo las cosas de la mejor manera para poder estar en marzo y seguir haciendo las cosas bien para estar en el Mundial con ayuda de Dios”, apuntó.

Sobre la posibilidad de jugar en el torneo de selecciones más importante del mundo, no ocultó su anhelo, pero mostró que su intención principal es mantener los pies en la tierra. “También para mi familia es un logro ver a su hijo estar en un Mundial y poder, si Dios quiere, jugarlo. Pero bueno, para que llegue ese momento hay que seguir trabajando, hay que seguir cada día haciendo las cosas bien y preparándose, y sé que eso con el trabajo y la disciplina va a llegar solo”, concluyó.