Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras las victorias de Once Caldas y Nacional: el verde sigue de líder

El verdolaga se impuso ante el cuadro de Villavicencio en el estadio Atanasio Girardot-crédiito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

La fecha 11 de la Liga BetPlay se abrió de forma oficial, el 13 de marzo de 2026, con el triunfo del Once Caldas ante el Deportivo Pasto, en el estadio Palogrande de Manizales, y la victoria de Atlético Nacional por 2-0 ante Llaneros en el Atanasio Girardot.

De esta forma, el equipo dirigido por Diego Arias sigue en racha en el fútbol colombiano, y volvió a lo más alto del campeonato, encaminado a lo que será su clasificación a los cuadrangulares finales del fútbol colombiano de mitad de año.

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El verdolaga se impuso ante el cuadro de Villavicencio en el estadio Atanasio Girardot-crédiito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

Desde el inicio del encuentro, los dirigidos por Diego Arias mostraron su superioridad en el campo. Al minuto de partido, abrieron el marcador con una definición de Matheus Uribe tras un centro de Nicolás Rodríguez.

Aunque Llaneros buscó el empate y generó varias aproximaciones —como el remate desviado de Jhonier Blanco o el intento fallido de Juan José Ramírez— no logró superar la defensa de Nacional. Durante el primer tiempo, un gol de Alfredo Morelos fue anulado por fuera de lugar tras intervención del VAR.

El segundo gol llegó al minuto 70, cuando el árbitro Jonnathan Ortíz sancionó un penal por falta sobre Matheus Uribe. El venezolano Eduard Bello convirtió el penal al palo izquierdo para ampliar la ventaja, de acuerdo con el reporte del mismo medio.

A continuación, así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay:

Atlético Nacional: 24 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +17) Once Caldas: 22 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +10) Deportivo Pasto: 21 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Inter de Bogotá: 19 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Atlético Bucaramanga: 17 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +10) América de Cali: 16 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Junior: 16 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Deportes Tolima: 15 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Millonarios: 14 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Llaneros: 14 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Fortaleza: 14 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Deportivo Cali: 12 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Águilas Doradas: 12 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Santa Fe: 10 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Jaguares de Córdoba: 10 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -10) Independiente Medellín: 7 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -3) Cúcuta Deportivo: 6 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -7) Boyacá Chicó: 4 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -9) Deportivo Pereira: 4 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -11) Alianza FC: 4 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -14)

Matheus Uribe abrió el camino de la victoria en el Coliseo de la 70

Matheus Uribe abrió el camino de la victoria ante Llaneros-crédiito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

Atlético Nacional consolidó su liderazgo en la Liga BetPlay tras vencer por 2-0 al Club Llaneros el 10 de marzo de 2026 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. El equipo dirigido por Diego Arias sumó 24 puntos luego de 11 fechas, con un balance de ocho victorias y dos derrotas.

El segundo gol, que definió el resultado, llegó en el minuto 70 tras un penal señalado por el árbitro debido a una falta sufrida por Matheus Uribe. Eduard Bello fue el encargado de ejecutar el cobro desde los once metros y remató al poste izquierdo, superando a Miguel Ortega.

El partido se abrió de inmediato: Matheus Uribe convirtió el primer gol apenas al minuto 1, después de recibir un centro de Nicolás Rodríguez que superó a la defensa visitante. La jugada permitió que el local marcara la diferencia desde el inicio. Llaneros generó opciones a través de disparos de Jhonier Blanco, Jimmy Medranda y un cabezazo de Carlos Cortés Barreiro, pero el portero David Ospina respondió en las llegadas más peligrosas.

Un posible segundo gol de Atlético Nacional fue anulado por el VAR, que determinó posición adelantada en la acción en la que Alfredo Morelos cabeceó tras un rebote dado por el portero después de un disparo de Felipe Román.

El conjunto de Villavicencio mantuvo la presión en el segundo tiempo, aunque careció de precisión en la definición. Destacaron oportunidades de Juan José Ramírez y Jhon Vásquez, pero no lograron modificar el marcador.

Con este resultado, Atlético Nacional retuvo el primer lugar, mientras que Club Llaneros quedó en la décima posición con 14 puntos. En la próxima jornada, los verdes visitarán a Millonarios en El Campín en el clásico de Colombia, y Llaneros enfrentará a Cúcuta Deportivo.

Once Caldas se hizo fuerte en Manizales y venció al Deportivo Pasto

El Blanco Blanco es uno de los equipos más destacados de la Liga BetPlay -crédito @oncecaldas/X

Once Caldas logró una victoria por 4-2 ante Deportivo Pasto en Manizales en la apertura de la jornada 11 de la Liga BetPlay I-2026, poniendo fin a la racha invicta de su rival desde principios de febrero y alcanzando los 22 puntos como líder provisional del torneo.

La reacción del equipo visitante se vio limitada a los últimos minutos, cuando Andrey Estupiñán descontó mediante un penal a falta de 10 minutos y Diego Chávez marcó el segundo al minuto 84, pero el conjunto local ya había asegurado la diferencia tras los tantos de Felipe Gómez, Jorge Cardona, Jefry Zapata y Dayro Moreno; este último convirtió desde los once metros tras una mano de Fainer Torijano en el área.

El desarrollo del encuentro mostró a Once Caldas tomando ventaja rápidamente, con el primer gol de larga distancia de Gómez a los 7 minutos y un certero cabezazo de Cardona a los 17 tras un tiro de esquina ejecutado por Luis Sánchez. La diferencia se amplió al inicio del segundo tiempo tras una recuperación ofensiva y definición de Zapata.

Santiago Jiménez se fue expulsado sobre el final, sellando una noche negativa para Pasto, que ahora ocupa el tercer lugar con 21 unidades. Por su parte, el equipo dirigido por Hernán Darío Herrera podría ceder el liderato si Atlético Nacional supera en puntos al enfrentar a Llaneros durante la misma jornada. En la próxima fecha, Once Caldas será visitante ante Bucaramanga, mientras que Deportivo Pasto recibirá a Boyacá Chicó.