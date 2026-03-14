Así fue la polémica expulsión de Luis Díaz en el empate del Bayern Múnich ante el Bayer Leverkusen

Luis Díaz marcó gol, fue expulsado y también cometió un error para el gol del Bayer Leverkusen-crédito Thilo Schmuelgen/REUTERS

El 14 de marzo de 2026, Luis Díaz vivió uno de los partidos más memorables que ha tenido con el Bayern Múnich hasta el momento.

El delantero colombiano fue protagonista del gol del Bayer Leverkusen, del empate para los Gigantes de Baviera (apodo del Bayern Múnich), y la expulsión de Luis Díaz a pocos minutos de finalizar el partido.

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Christian Dingert al momento de ser expulsado-crédito Thilo Schmuelgen/REUTERS

La expulsión del atacante colombiano comenzó al minuto 73 de partido, cuando en medio de una disputa con el volante español Aleix García, le alcanzó a pegar con la pelota, haciendo que el árbitro Christian Dankert le sacara la tarjeta amarilla.

La jugada en un comienzo fue considerada por el VAR como una posible imprudencia que ameritara la expulsión, pero la decisión final fue mantener la tarjeta amarilla.

Diez minutos después, al 84 de partido, Díaz vio la segunda amarilla al intentar simular una falta en el área, cuando el portero Janis Blaswich salió a achicar la pelota.

Antes de la acción que derivó en la tarjeta roja, Luis Díaz había anotado un gol que significó el empate temporal para el equipo alemán, aunque también tuvo participación directa en la jugada que permitió el primer gol del Bayer Leverkusen.

De esta forma, en el próximo encuentro del Bayern Múnich se celebrará el 21 de marzo de 2026 en el Allianz Arena ante el Unión Berlín, encuentro en el que el equipo bávaro no contará con la presencia de Luis Díaz por suspensión.

Análisis de la expulsión de Luis Díaz

La cuenta especializada en polémicas arbitrales detalló lo ocurrido con la expulsión de Luis Díaz, ya que explicó que la simulación del colombiano fue evidente y merecedora de la tarjeta amarilla-crédito @ElVarCentral/X

En medio de la polémica, la cuenta especializada en jugadas arbitrales, el VAR Central, explicó que la segunda amarilla de Luis Díaz fue bien justificada por la simulación de que había recibido una falta, y que se sanciona con tarjeta amarilla en el reglamento.

“BIEN EXPULSADO: Había zafado “Lucho” Díaz por una acción peligrosa antes y acá volvió a dar papaya. Clavado del colombiano que recibe segunda amarilla por simulación. Día difícil para el Bayern", explicó.

Estadísticas de Luis Díaz en la temporada 2025-2026

Luis Díaz fue el gran protagonista del partido en el empate entre Bayern Múnich y Bayer Leverkusen-crédito Thilo Schmuelgen/ REUTERS

El Guajiro lleva un total de 37 partidos en todas las competencias (Bundesliga, Champions League, Copa de Alemania. Supercopa de Alemania) en 3.054 minutos, y marcó en 20 ocasiones durante la temporada, además de asistir para gol a sus compañeros en 17 oportunidades:

22 de agosto de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 6-0 RB Leipzig

30 de agosto de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Augsburgo 2-3 Bayern Múnich

13 de septiembre de 2025 - Bundesliga: 76 minutos y gol en el Bayern Múnich 5-0 Hamburgo

4 de octubre de 2025 - Bundesliga: 88 minutos y doblete en el Eintracth Frankfurt 0-3 Bayern Múnich

8 de noviembre de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Unión Berlín 2-2 Bayern Múnich

29 de noviembre de 2025 - Bundesliga : 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 3-1 St. Pauli

22 de octubre de 2025 - Champions League: 81 minutos y gol en el Bayern Múnich 4-0 Club Brujas

4 de noviembre de 2025 - Champions League: 45 minutos, doblete y roja en el París Saint Germain 1-2 Bayern Múnich

29 de octubre de 2025 - Copa de Alemania: 88 minutos y gol en el Colonia 1-4 Bayern Múnich

21 de diciembre de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Heidenheim 0-4 Bayern Múnich

11 de enero de 2026 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 8-0 Wolfsburgo

31 de enero de 2026 - Bundesliga: 45 minutos y gol en el Hamburgo 2-2 Bayern Múnich

8 de febrero de 2026 - Bundesliga: 90 minutos y triplete en el Bayern Múnich 5-1 Hoffenheim

6 de marzo de 2026 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 4-1 Borussia Mönchengladbach

14 de marzo de 2026 - Bundesliga: 84 minutos y gol en el Bayer Leverkusen 2-2 Bayern Múnich