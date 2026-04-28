Katherine Miranda criticó a Petro por cuestionar al Consejo de Estado tras fallo sobre ahorros pensionales: “Es Estado de Derecho”

Katherine Miranda se opuso a los señalamientos hechos por el presidente Gustavo Petro al Consejo de Estado, por suspender traslado de billonarios recursos de los fondos pensionales - crédito Joel González/Presidencia - Katherine Miranda/Facebook

La decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto que permitía el traslado de los ahorros de trabajadores de fondos privados a Colpensiones generó no solo una dura reacción del presidente de la República, Gustavo Petro, que arremetió contra el alto tribunal, según él, por favorecer intereses privados en contravía de los derechos de los trabadores en el país. No obstante, sus señalamientos recibieron réplicas.

En efecto, la representante Katherine Miranda, del partido Alianza Verde, defendió el accionar de la justicia con el argumento de que sostiene el Estado de derecho. Lo anterior, en respuesta a una publicación del jefe de Estado, en la que no solo arreció contra el Consejo de Estado, sino que invitó a sus simpatizantes a una movilización el viernes 1 de mayo, en la que promoverá la asamblea nacional constituyente en el país.

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Con este mensaje en X, la representante Katherine Miranda reaccionó a mensaje de Gustavo Petro contra Consejo de Estado y cuestionó el irrespeto a la independencia de poderes - crédito @KatheMirandaP/X

La congresista, que no continuará en el legislativo, criticó lo que consideró un ataque de Petro al sistema de justicia y defendió el principio de separación de poderes como mecanismo de control a eventuales excesos del poder Ejecutivo. “Ayyy Petro, esto no es opinable: es Estado de derecho”, expresó la parlamentaria, que pasó de ser aliada del gobernante en las elecciones de 2022 a ser una de sus férreas contradictoras.

A su vez, con un duro comentario, expuso su postura en defensa de la separación de poderes y la institucionalidad democrática. “Un juez no ‘bloquea’: controla. Eso se llama separación de poderes, y existe precisamente para frenar abusos y decisiones irresponsables como las suyas. Cuando usted ataca a la justicia por ejercer control, no gobierna: se comporta como un dictador”, añadió la congresista opositora.

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El Gobierno Petro estaría actuando en contra de la reforma pensional, según expertos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Qué decidió el Consejo de Estado frente al ahorro pensional?

Y es que la determinación del Consejo de Estado decretó medidas cautelares frente a la vigencia del Decreto 415 de 2026, que ordenaba el traslado de cerca de $25 billones desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a la entidad estatal Colpensiones, incluso antes de que los trabajadores alcanzaran la jubilación; y con ello dicho movimiento de recursos quedó suspendido, hasta tanto no exista decisión de fondo.

Según la demanda presentada por Jesús Hernando Baena Álvarez, que promovió la suspensión, la medida ponía en riesgo los ahorros de los afiliados y excedía las facultades legales del Ejecutivo. Frente a esto, la reacción de Petro fue a todas luces feroz, pues situó la discusión en el terreno de la lucha social y llamó a los trabajadores a expresarse en las calles contra lo que consideró una arbitrariedad del tribunal en mención.

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En su perfil de X, el presidente Gustavo Petro reaccionó a fallo del Consejo de Estado sobre traslado de los fondos de pensiones - crédito @petrogustavo/X

“El Consejo de Estado está vetando el traslado de los ahorradores que han pedido los ahorradores trabajadores. Le permite robar a los banqueros los ahorros de los trabajadores. Invito este Primero de Mayo al pueblo trabajador de Colombia a la movilización general, a defender el derecho a la pensión y a luchar para que bajen la tasa de interés y crezca el empleo", expresó el primer mandatario en su publicación en X.

Y es que, en su concepto, la asamblea constituyente, que avanza en su recolección de firmas para llegar al umbral de los 2 millones de respaldo, “es para aprobar las reformas sociales y enfrentar la corrupción”. Con ello, insistió en este mecanismo excepcional para hacerle contrapeso a una posible restricción de derechos laborales y, en consecuencia, al papel de los bancos en la gestión de los fondos pensionales.

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Cabe destacar que, mediante decreto, el Ejecutivo pretendía que el 50% de los fondos se trasladara en un plazo máximo de 20 días, y el resto en los 10 días siguientes, bajo el argumento de que la maniobra configuraba un posible “salto al vacío” jurídico. Por ello, el togado Juan Enrique Bedoya consideró que “permitir este traslado masivo en plazos tan cortos podría generar consecuencias financieras irreversibles”.