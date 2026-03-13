Deportes

Medellín recibe más dinero por su participación en la Copa Libertadores: esta es la cifra tras clasificar

El cuadro de Alejandro Restrepo viene de disputar la tercera fase previa con Juventud de Uruguay, equipo que le dio pelea al Poderoso por el cupo a la fase de grupos

Medellín es uno de los seis equipos colombianos que sigue en torneo internacional para la temporada 2026 - crédito Colprensa

Independiente Medellín tuvo una llave llena de complicaciones de principio a fin, pues se pensaba que Juventud Las Piedras no iba a ser rival para el Poderoso por la historia de ambas instituciones y plantillas, pero en los dos compromisos se vio un juego intenso y táctico.

Luego de avanzar en la Copa Libertadores, el cuadro antioqueño recibió un nuevo premio por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol, como parte de las bonificaciones para todos sus participantes en certámenes internacionales en 2026 y para incentivar la competencia.

Con ese dinero, el Poderoso espera que se arme una mejor plantilla para el segundo semestre de 2026, pues en la Liga BetPlay no levanta cabeza y el técnico Alejandro Restrepo está obligado a mejorar para entrar a los playoffs, más allá de lo que haga en el plano continental.

El premio para Medellín

Los antioqueños no hicieron el mejor partido en Libertadores como local, pero sacaron adelante una llave compleja frente a un uruguayo, como se dio con Liverpool y ahora frente a Juventud, gracias al esfuerzo para conseguir el triunfo y una clasificación necesaria para ratificar al entrenador.

Medellín también logró tres millones de dólares, producto de su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, al ser el premio entregado por la Conmebol a los 32 equipos que acceden a esa instancia, ya sea desde las fases previas o por medio de sus ligas.

Medellín le ganó a Juventud el cupo a fase de grupos de Copa Libertadores y el premio de tres millones de dólares - crédito Club Atlético Juventud

El Poderoso no solo quería llegar a la ronda principal del certamen, que era el objetivo de la institución en el primer semestre, sino quedarse con esa millonaria cifra porque es clave para las finanzas del club, dada la inversión hecha en una nómina costosa y que ya fue subcampeona de liga y copa en 2025.

De otro lado, Medellín tiene un total de 4,1 millones de dólares, pues previamente se quedó con 500.000 dólares por disputar la segunda fase previa contra Liverpool y otros 600.000 dólares por jugar la tercera ronda de clasificación contra Juventud, lo que da más alegría al cuadro rojo.

Estos son los cuatro equipos que pasaron de las fases de clasificación a ronda de grupos en Copa Libertadores - crédito Conmebol

Finalmente, el conjunto uruguayo no se quedó con las manos vacías y obtuvo 900.000 dólares, producto de que quedó en fase de grupos de la Copa Sudamericana y, al igual que el Poderoso, se le añade al 1,1 millón de dólares que acumulaba en la Libertadores, para un total de dos millones de dólares.

Clasificación agónica en casa

Independiente Medellín aseguró su lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores al vencer 2-1 a Juventud de Las Piedras de Uruguay este miércoles en el estadio Atanasio Girardot. Con este resultado global de 3-2, el equipo liderado por Alejandro Restrepo obtuvo el pase tras empatar 1-1 en la ida.

Hayen Palacios había abierto el marcador de cabeza al minuto 11, mientras que Federico Barrandeguy igualó para el conjunto uruguayo con un tiro libre al minuto 24, con un golazo de tiro libre.

Medellín eliminó a Juventud en la tercera fase previa de la Copa Libertadores, superándolo por 2-1 en la vuelta - crédito Conmebol

Durante el segundo tiempo, los remates al palo evitaron que el marcador fuera más amplio tanto para el equipo colombiano como para el uruguayo, que pese a crear varias oportunidades y mantener la pelota, falló en el cierre del encuentro y bajo la lluvia en la capital antioqueña.

El trámite del partido se definió en los minutos finales, cuando Francisco Fydriszewski marcó el segundo gol con un cabezazo tras un tiro de esquina ejecutado por Frank Fabra al minuto 83, sentenciando el pase a la siguiente fase. Juventud de Las Piedras finalizó el encuentro con un jugador menos tras la expulsión de Ramiro Miguel Peralta al minuto 89.

