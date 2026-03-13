Figura de Independiente Medellín dedicó su gol en la clasificación del equipo en la Copa Libertadores a una persona que “está en tratamiento”

El delantero argentino le dio la victoria al "Poderoso de La Montaña" y jugará en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026-crédito @ESPNColombia/X

El 12 de marzo de 2026, Independiente Medellín clasificó a la fase de grupos la Copa Libertadores tras vencer por 2-1 a Juventud de Uruguay en el estadio Atanasio Girardot.

En un partido que estuvo acompañado por la lluvia, y los buenos goles, el equipo dirigido por Alejandro Restrepo tuvo que pasar una prueba exigente ante el equipo dirigido por el argentino Sebastián “El Gallego” Méndez (extécnico que pasó por el Cúcuta Deportivo).

Dentro de los buenos rendimientos que tuvo el Poderoso de La Montaña, se destacó el delantero argentino Francisco Fydriszewski, junto al defensor Hayen Palacios, autores de los goles para la clasificación del cuadro antioqueño al torneo continental.

El equipo dirigido por Alejandro Restrepo jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026-crédito @DIM_Oficial/X

En medio de la alegría que representó la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, el argentino Francisco Fydriszewski, habló con el periodista José Luis Alarcón, al programa F90 de Espn Colombia, explicando que su equipo hizo méritos para ganar.

“Creo que la clasificación es merecida, porque en Uruguay hicimos un buen partido. Acá en el primer tiempo no estábamos cómodos. Para mí es muy merecida la clasificación”, comenzó a decir.

Fydriszewski explicó también que siempre estuvo buscando el gol con Independiente Medellín, detallando que para él es un desahogo haber conseguido marcar.

“Siempre entrego todo en la cancha y fui muy criticado porque no marcaba goles, no se estaban dando, pero bueno, siempre me voy tranquilo porque doy lo mejor de mí, y mi familia me espera. Soy autoexigente conmigo, estoy contento por ello”. explicó.

Además, el momento más emocionante de la charla llegó cuando se le consultó en las personas que pensó a la hora de celebrar su anotación, confesando un momento complicado a nivel familiar, ya que reveló que su madre está en un tratamiento para el cáncer.

“Se me cruzó mi viejo (mira para el cielo), mi vieja que se encuentra en un tratamiento por el tema del cáncer, y mi mujer, mi nena, mis hermanos, que siempre me apoyan”, finalizó, además de enviarle un mensaje de apoyo al delantero y compañero de equipo, Léider Berrío, que sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Así fue la clasificación de Independiente Medellín bajo una fuerte lluvia en el Atanasio Girardot ante Juventud de Uruguay

Independiente Medellín logró acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores tras imponerse por 2-1 sobre Juventud de Las Piedras en el estadio Atanasio Girardot el 12 de marzo de 2026. La victoria le garantiza a la institución colombiana la suma de 4 millones de dólares por concepto de avanzar a la fase de grupos del torneo, se produjo en un encuentro marcado por la intensidad, la lluvia y la presión de una serie que se había mantenido equilibrada desde el partido de ida.

El equipo dirigido por Alejandro Restrepo abrió el marcador mediante un certero cabezazo de Hayen Palacios, quien capitalizó la primera oportunidad clara en el área. La anotación fue producto de la insistencia ofensiva con la que Medellín inició la noche, sosteniendo la posesión y buscando constantemente el gol. Sin embargo, el empate llegó poco después por parte del conjunto uruguayo, gracias a un potente tiro libre ejecutado por Federico Barrandeguy, quien ubicó el balón en el ángulo, igualando tanto el partido como la serie.

La lluvia sobre Medellín complicó el trámite del juego durante el segundo tiempo. El campo encharcado limitó la fluidez del juego y frenó varias acciones ofensivas del cuadro local. A pesar de estas adversidades, Medellín mantuvo la iniciativa y, mediante una jugada preparada, llegó el gol decisivo en la etapa complementaria: Francisco Fydriszewski se desmarcó en el área y, tras una asistencia precisa de Fabra, definió con un cabezazo que marcó el 2-1 definitivo.

El tramo final del partido estuvo marcado por la presión del conjunto local, indicaciones constantes desde la zona técnica y la resistencia de Juventud de Las Piedras, que tras la expulsión, se vio obligado a replegarse. A pesar de algunos intentos del visitante –entre ellos, un remate al poste de Enzo Larrosa–, el marcador no se movió más y el pitazo final decretó el pase del equipo antioqueño a la siguiente fase.

Así quedó la fase 3 de la Conmebol Libertadores

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores se llevará a cabo el 19 de marzo de 2026, en Luque, Paraguay-crédito Sebastián Castañeda/REUTERS

10 de marzo de 2026

Botafogo (Brasil) 0-1 Barcelona Sporting Club (Ecuador)

Estadio: Nilton Santos de Río de Janeiro

Goles: Milton Celiz al minuto 8 para Barcelona SC, y pasar a la fase de grupos por un global de 2-1

Árbitro: Piero Maza (Chile)

VAR: Juan Lara (Chile)

11 de marzo de 2026

Sporting Cristal (Perú) 1-2 Carabobo FC (Venezuela)

Estadio: Alejandro Villanueva de Lima

Hora: 5:00 p. m.

Global: 2-2 con el doblete de e Edson Castillo al minuto 4 y 29 de partido para Carabobo. Descontó Maxloren Castro al minuto 50 para Sporting Cristal para llevar la definición a los tiros del punto penal. En los penales, Franyer Oliveros falló su cobro en Carabobo y el defensor brasileño Cristiano le dio el paso a la fase de grupos al equipo peruano-

Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus Premium

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)

VAR: Christian Ferreyra (Uruguay)

Deportes Tolima (Colombia) 2-0 O’Higgins (Chile)

Estadio: Manuel Murillo Toro de Ibagué

Hora: 7:30 p. m.

Global: 2-1 a favor del cuadro colombiano con los goles de Jersson González al minuto 37 y de Juan Pablo Torres al minuto 87

Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)

VAR: Christian Ferreyra (Uruguay)

12 de marzo de 2026

Independiente Medellín (Colombia) 2-1 Juventud (Uruguay)

Estadio: Atanasio Girardot de Medellín

Hora: 7:30 p. m.

Global: 3-2 con los goles de Hayen Palacio al minuto 14, abriendo el marcador para los colombianos, empató de forma parcial para Juventud, el defensor Federico Barrandeguy al minuto 25 de tiro libre, y Francisco Fydriszewski anotó al minuto 82 para la victoria de Medellín

Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium

Árbitro: Juan Gabriel Benítez (Paraguay)

VAR: Ulises Mereles (Paraguay)