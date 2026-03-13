Deportes

Estos son los clubes colombianos para las fases de grupo en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana

Terminada la tercera fase previa del principal certamen de la Conmebol, quedaron listos los 32 participantes de cada competencia

Seis equipos colombianos quedaron en las fases de grupos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana - crédito Reuters

Se terminaron las fases previas de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, que entre enero y febrero definieron a los 64 equipos que jugarán en las fases de grupos de las dos competencias, que prometen ser emocionantes de principio a fin, con seis jornadas de infarto.

Seis equipos colombianos se metieron en esas instancias de los torneos de la Conmebol, siendo Medellín y Deportes Tolima los últimos en pasar de ronda en la Libertadores, provenientes de la tercera fase clasificatoria, que además les dio un millonario premio para sus arcas.

Queda por saber cómo quedarán conformados todos los grupos y partidos para la ronda de grupos, que se jugarán en simultáneo para la Libertadores y Sudamericana, con fechas definidas y sistemas de juego distintos, pero con altas expectativas por sus participantes.

Grupo completo de colombianos en Libertadores

Medellín y Tolima tuvieron mucho trabajo en la tercera fase previa, pues se midieron con dos clubes que, aunque parecían sencillos en el papel y las apuestas estaban a su favor, le hicieron la vida imposible a ambas escuadras, que cerraron sus respectivas llaves en condición de local.

Por primera vez en cinco años, los cuatro equipos colombianos en Copa Libertadores quedan en la fase de grupos, debido a que las últimas ediciones no fueron las mejores para los cafeteros, al punto de que la última buena presentación fue la del Deportivo Pereira, llegando a cuartos de final en 2023.

Santa Fe y Junior quedaron en fase de grupos de la Copa Libertadores por ser campeones de la Liga BetPlay en 2025 - crédito Colprensa

En la copa de 2021, se vieron a Atlético Nacional, Santa Fe, Junior de Barranquilla y América de Cali en ronda de grupos, pero ninguno de ellos pasó de ahí, además de que solo dos pasaron a la Sudamericana como mejores terceros, tiburones y escarlatas, y fue un momento complicado por el COVID-19 y el estallido social.

Pasando al presente, los conjuntos cafeteros no podrán quedar en el mismo grupo de Libertadores, por normativa Conmebol, pues está prohibido que dos o más equipos del mismo país se ubiquen en la misma zona, sin importar el bombo o si provienen de las fases previas.

Medellín y Tolima empezaron la Copa Libertadores desde la segunda fase previa - crédito Colprensa

Así quedaron los bombos para el sorteo

Bombo 1: Boca Juniors, Flamengo, Fluminense, Independiente del Valle, LDU, Nacional, Palmeiras y Peñarol.

Bombo 2: Bolívar, Cerro Porteño, Corinthians, Cruzeiro, Estudiantes, Lanús, Libertad y Universitario.

Bombo 3: Always Ready, Coquimbo Unido, Cusco, Deportivo La Guaira, Independiente Santa Fe, Junior Barranquilla, Rosario Central y Universidad Católica.

Bombo 4: Barcelona SC, Independiente Rivadavia, Mirassol, Platense, Sporting Cristal, Tolima, Universidad Central y Medellín.

Copa Sudamericana con dos clubes cafeteros

De otro lado, una de las sorpresas en el torneo fue la eliminación de Atlético Nacional, tres veces subcampeón, a manos de un cuadro Embajador que dio el golpe en Medellín con triunfo 3-1, con el golazo de Rodrigo Contreras que fue destacado por la Conmebol en redes sociales.

América de Cali y Millonarios serán los participantes en la Copa Sudamericana, provenientes de la fase previa y con el objetivo de superar una instancia que, para los conjuntos cafeteros, siempre ha sido dura históricamente, en especial por su formato de juego.

Colombia tiene dos representantes en la Copa Sudamericana en la edición 2026, que son América y Millonarios -crédito Agustín Marcarián/REUTERS

Tanto rojos como azules necesitan quedar en el liderato de sus zonas, para acceder directamente a los octavos de final, pues si son segundos, pasarán a los playoffs, una fase previa a la ronda de 16 y enfrentando a los terceros de la Copa Libertadores.

Sorteo de la Sudamericana

Bombo 1: River Plate, Atlético Mineiro, Sao Paulo, Racing, Gremio, Olimpia, Santos, América de Cali.

Bombo 2: San Lorenzo, Red Bull Bragantino, Palestino, Millonarios, Caracas, Vasco da Gama, Cienciano, Tigre.

Bombo 3: Racing de Montevideo, Audax Italiano, Blooming, Academia Puerto Cabello, Boston River, Montevideo City Torque, Deportivo Cuenca, Independiente Petrolero.

Bombo 4: Alianza Atlético, Macará, Deportivo Riestra, Barracas Central, Botafogo, Carabobo, O’Higgins, Juventud.

