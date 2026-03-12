Selección Colombia femenina pierde a una de sus figuras para la Liga de Naciones Conmebol: esto se sabe sobre Mayra Ramírez

Mayra Ramírez no juega con la selección Colombia desde el segundo semestre de 2025 por lesión - crédito Conmebol

La selección Colombia femenina viene de disputar la She Believes Cup, que fue torneo de preparación para el combinado nacional camino a la Liga de Naciones de la Conmebol, en la que disputará tres partidos en abril, que serán determinantes para obtener el cupo al mundial de Brasil 2027.

Sin embargo, Mayra Ramírez no hará parte de la Tricolor en esos partidos, pues nuevamente sufrió una lesión que la dejará por fuera del combinado nacional por más tiempo, siendo una de las bajas más sensibles del equipo después de la Copa América por su capacidad goleadora.

De esta manera, el conjunto de Ángelo Marsiglia deberá preparar la plantilla sin una de sus mejores futbolistas, pues lo demostró en la Copa América 2025 y, por el momento, su reemplazo será Maithé López, que viene de disputar el Sudamericano Femenino Sub-20 y seguramente el mundial de Polonia.

Nueva lesión de Mayra Ramírez

Mayra Ramírez, delantera del Chelsea femenino y figura clave de la selección Colombia femenina, estará fuera de las canchas tras una nueva lesión en el tendón de la corva. Según informó la directora técnica Sonia Bompastor, el jueves 12 de marzo, la jugadora de 26 años se perderá lo que resta de la temporada, lo que representa una baja significativa para su equipo y la selección nacional en las próximas citas internacionales.

La entrenadora del conjunto londinense explicó que, pese a una recuperación inicial tras el desgarro sufrido el 30 de agosto en un amistoso ante el Milan, Ramírez recayó durante el proceso de rehabilitación.

Mayra Ramírez sufrió una dura lesión en el tendón de la corva en 2025 - crédito Ed Sykes/Action Images vía Reuters

“Mayra estaba progresando bien, pero sufrió una nueva lesión durante la rehabilitación. Ha sido una temporada muy dura y difícil para ella, y no estoy segura de que la veamos hasta el final, por desgracia”, manifestó Bompastor durante una rueda de prensa previa a la final de la Copa de la Liga femenina ante el Manchester United, programada para el domingo 15 de marzo a las 9:15 a. m., declaraciones recogidas en la web oficial del Chelsea.

El club aseguró que la jugadora atraviesa un momento complicado, tanto en lo físico como en lo emocional. “Está pasando por un mal momento mental, es normal. Ha sido una temporada difícil para ella con las lesiones y a veces es difícil explicarlo todo. Hablé con ella ayer (miércoles); está muy mal ahora mismo. Es normal. Pero todos en el club nos aseguramos de apoyarla adecuadamente y de brindarle lo que necesita”, enfatizó la técnica francesa.

Mayra Ramírez fue una de las figuras del Chelsea en la temporada 2024/2025 - crédito Paul Childs/Action Images vía Reuters

La ausencia de Ramírez impedirá su presencia en los próximos partidos de la Liga de Naciones Conmebol, con la Tricolor enfrentando a Venezuela el 10 de abril, a Chile el 14 de abril y a Argentina el 18 de abril en Lanús, en busca de un cupo para la Copa del Mundo 2027.

Participación en la She Believes Cup

La selección Colombia femenina de fútbol completó su participación en la SheBelieves Cup 2026 ocupando el tercer lugar, un resultado que, más allá de la tabla, marcó una etapa crucial en el proceso de renovación del plantel y ofreció indicios positivos de cara al calendario internacional y las próximas eliminatorias para el Mundial femenino 2027.

La selección Colombia ganó un partido y perdió dos en la SheBelieves Cup 2026 - crédito FCF

El torneo sirvió como terreno fértil para la consolidación de nuevas figuras como Maithé López. En el último encuentro, Colombia mostró una evolución competitiva ante la selección local, cayendo apenas por 1-0 frente a Estados Unidos, según un análisis de Futbolred. El balance competitivo, si bien estuvo condicionado por la falta de contundencia ofensiva, puso de relieve el crecimiento del equipo en orden táctico y presión sostenida durante largos pasajes de los encuentros.

Colombia inició su camino en la SheBelieves Cup con una derrota 4-1 frente a la selección femenina de Canadá, equipo que ostenta el título olímpico. Este marcador evidenció la exigencia física y la intensidad de las campeonas, aunque el equipo colombiano respondió de inmediato en el segundo partido al imponerse 1-0 sobre Argentina, sumando sus primeros puntos y mejorando en la faceta defensiva.