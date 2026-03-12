Deportes

Selección Colombia femenina pierde a una de sus figuras para la Liga de Naciones Conmebol: esto se sabe sobre Mayra Ramírez

La atacante del Chelsea se estaba recuperando de una lesión en Inglaterra, pero su entrenador entregó malas noticias y la jugadora seguirá alejada del combinado nacional

Guardar
Mayra Ramírez no juega con
Mayra Ramírez no juega con la selección Colombia desde el segundo semestre de 2025 por lesión - crédito Conmebol

La selección Colombia femenina viene de disputar la She Believes Cup, que fue torneo de preparación para el combinado nacional camino a la Liga de Naciones de la Conmebol, en la que disputará tres partidos en abril, que serán determinantes para obtener el cupo al mundial de Brasil 2027.

Sin embargo, Mayra Ramírez no hará parte de la Tricolor en esos partidos, pues nuevamente sufrió una lesión que la dejará por fuera del combinado nacional por más tiempo, siendo una de las bajas más sensibles del equipo después de la Copa América por su capacidad goleadora.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De esta manera, el conjunto de Ángelo Marsiglia deberá preparar la plantilla sin una de sus mejores futbolistas, pues lo demostró en la Copa América 2025 y, por el momento, su reemplazo será Maithé López, que viene de disputar el Sudamericano Femenino Sub-20 y seguramente el mundial de Polonia.

Nueva lesión de Mayra Ramírez

Mayra Ramírez, delantera del Chelsea femenino y figura clave de la selección Colombia femenina, estará fuera de las canchas tras una nueva lesión en el tendón de la corva. Según informó la directora técnica Sonia Bompastor, el jueves 12 de marzo, la jugadora de 26 años se perderá lo que resta de la temporada, lo que representa una baja significativa para su equipo y la selección nacional en las próximas citas internacionales.

La entrenadora del conjunto londinense explicó que, pese a una recuperación inicial tras el desgarro sufrido el 30 de agosto en un amistoso ante el Milan, Ramírez recayó durante el proceso de rehabilitación.

Mayra Ramírez sufrió una dura
Mayra Ramírez sufrió una dura lesión en el tendón de la corva en 2025 - crédito Ed Sykes/Action Images vía Reuters

“Mayra estaba progresando bien, pero sufrió una nueva lesión durante la rehabilitación. Ha sido una temporada muy dura y difícil para ella, y no estoy segura de que la veamos hasta el final, por desgracia”, manifestó Bompastor durante una rueda de prensa previa a la final de la Copa de la Liga femenina ante el Manchester United, programada para el domingo 15 de marzo a las 9:15 a. m., declaraciones recogidas en la web oficial del Chelsea.

El club aseguró que la jugadora atraviesa un momento complicado, tanto en lo físico como en lo emocional. “Está pasando por un mal momento mental, es normal. Ha sido una temporada difícil para ella con las lesiones y a veces es difícil explicarlo todo. Hablé con ella ayer (miércoles); está muy mal ahora mismo. Es normal. Pero todos en el club nos aseguramos de apoyarla adecuadamente y de brindarle lo que necesita”, enfatizó la técnica francesa.

Mayra Ramírez fue una de
Mayra Ramírez fue una de las figuras del Chelsea en la temporada 2024/2025 - crédito Paul Childs/Action Images vía Reuters

La ausencia de Ramírez impedirá su presencia en los próximos partidos de la Liga de Naciones Conmebol, con la Tricolor enfrentando a Venezuela el 10 de abril, a Chile el 14 de abril y a Argentina el 18 de abril en Lanús, en busca de un cupo para la Copa del Mundo 2027.

Participación en la She Believes Cup

La selección Colombia femenina de fútbol completó su participación en la SheBelieves Cup 2026 ocupando el tercer lugar, un resultado que, más allá de la tabla, marcó una etapa crucial en el proceso de renovación del plantel y ofreció indicios positivos de cara al calendario internacional y las próximas eliminatorias para el Mundial femenino 2027.

La selección Colombia ganó un
La selección Colombia ganó un partido y perdió dos en la SheBelieves Cup 2026 - crédito FCF

El torneo sirvió como terreno fértil para la consolidación de nuevas figuras como Maithé López. En el último encuentro, Colombia mostró una evolución competitiva ante la selección local, cayendo apenas por 1-0 frente a Estados Unidos, según un análisis de Futbolred. El balance competitivo, si bien estuvo condicionado por la falta de contundencia ofensiva, puso de relieve el crecimiento del equipo en orden táctico y presión sostenida durante largos pasajes de los encuentros.

Colombia inició su camino en la SheBelieves Cup con una derrota 4-1 frente a la selección femenina de Canadá, equipo que ostenta el título olímpico. Este marcador evidenció la exigencia física y la intensidad de las campeonas, aunque el equipo colombiano respondió de inmediato en el segundo partido al imponerse 1-0 sobre Argentina, sumando sus primeros puntos y mejorando en la faceta defensiva.

Temas Relacionados

Mayra RamírezSelección Colombia femeninaMayra Ramírez ColombiaMayra Ramírez lesiónChelseaLiga de Naciones Femenina ConmebolColombia-Deportes

Más Noticias

Medellín vs. Juventud EN VIVO, tercera fase previa de Copa Libertadores: siga aquí el minuto a minuto

El equipo antioqueño empató a un gol en el partido de ida jugado en el Gran Parque Central de Montevideo, Uruguay y definirá su clasificación a la fase de grupos en condición de local

Medellín vs. Juventud EN VIVO,

Juan Carlos Osorio volvería a dirigir un seleccionado nacional: sería candidato de un sorpresivo equipo

El entrenador viene del Remo de Brasil, de donde se fue por malos resultados y en los últimos años no ha vuelto a tener éxito en los banquillos

Juan Carlos Osorio volvería a

Óscar Córdoba arremetió contra Jermein Peña tras la expulsión contra Nacional: “Es una estupidez”

El multicampeón con Boca Juniors indicó que el defensor central ha tenido varias oportunidades para cambiar su comportamiento en el terreno de juego

Óscar Córdoba arremetió contra Jermein

Nuevo escándalo de Jhon Jáder Durán: presidente de Fenerbahçe prendió el ventilador sobre sus partidos

El directivo dio a conocer una polémica exigencia que, al parecer, tenía el delantero colombiano durante su estadía en el conjunto turco, lo que también dio peso para su salida en enero

Nuevo escándalo de Jhon Jáder

Hora y dónde ver en Colombia el GP de China de la Fórmula 1: prueba de fuego para Mercedes y la nueva reglamentación técnica

Las críticas de pilotos y televidentes al desarrollo de la primera carrera en Australia pusieron en jaque a la FIA, que dejó sobre la mesa la posibilidad de hacer ajustes al reglamento

Hora y dónde ver en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Combates entre grupos armados ilegales

Combates entre grupos armados ilegales habría dejado dos muertos y dos adolescentes secuestradas en El Bagre, Antioquia

Explosivista del ELN y las disidencias se entregó a las autoridades: denunció maltrato al interior de las estructuras armadas

Alias Castor, líder de Los Costeños, fue condenado por su responsabilidad en 95 homicidios en el Altántico

Alerta máxima en Catatumbo y sur del Cesar: Defensoría advierte riesgo inminente por guerra entre grupos armados

Comunidad sufrió daños en las viviendas tras el operativo militar en el que murió alias Ramiro en Ituango, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

La reacción de Carolina Ramírez

La reacción de Carolina Ramírez ante el conmovedor desenlace de ‘Yeimy Montoya’ que sacudió a los fans: “Nunca me lo dijeron”

Sofía Vergara compartió un TBT de los Premios Óscar donde se lo pasó a lo grande: ¡Hagámoslo de nuevo!"

Piso 21 abre un ciclo como trío y presenta nuevo LP: “Queremos tener una de las carreras más longevas como grupo a nivel Latinoamérica”

Edén Muñoz compartió detalles de su última charla con Yeison Jiménez antes de la tragedia: “Tenía una personalidad bastante única”

Feid siguió hablando del “falso tour” y posteó la lista de canciones que podrían sonar en su siguiente gira musical

Deportes

Medellín vs. Juventud EN VIVO,

Medellín vs. Juventud EN VIVO, tercera fase previa de Copa Libertadores: siga aquí el minuto a minuto

Juan Carlos Osorio volvería a dirigir un seleccionado nacional: sería candidato de un sorpresivo equipo

Óscar Córdoba arremetió contra Jermein Peña tras la expulsión contra Nacional: “Es una estupidez”

Nuevo escándalo de Jhon Jáder Durán: presidente de Fenerbahçe prendió el ventilador sobre sus partidos

Hora y dónde ver en Colombia el GP de China de la Fórmula 1: prueba de fuego para Mercedes y la nueva reglamentación técnica