Lucas González, técnico del Deportes Tolima, podría enfrentar una dura sanción tras su expulsión en la Copa Libertadores

El técnico bogotano fue protagonista por una pelea que tuvo con los integrantes del cuerpo técnico y jugadores del O'Higgins de Chile - crédito Jorge Cuéllar / Colprensa

La alegría del Deportes Tolima por la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, el 11 de marzo de 2026, tras ganar por 2-0 al O’Higgins en el estadio Manuel Murillo Toro, se vio opacada por la pelea que tuvo Lucas González y el grupo de jugadores con el equipo chileno.

En medio del cruce entre jugadores, el técnico Lucas González fue uno de los protagonistas, ya que al finalizar el partido, tuvo un fuerte cruce con uno de los asistentes técnicos del O’Higgins, situación que provocó una fuerte riña en la cancha.

Es importante recordar que en medio de la pelea y la agresión que sufrió el técnico bogotano por parte de Federico Elduayen, integrante del cuerpo técnico de O’Higgins (nombre proporcionado, según la información que entregó el portal Cooperativa Deportes de Chile), el árbitro brasileño Anderson Daronco decidió expulsar a Lucas González por provocar a los jugadores del rival.

De esta forma, la Conmebol podría castigar a Lucas González y que dejaría al bogotano con una suspensión de dos partidos sin dirigir en el campo de juego, junto a una multa económica, según lo estipulado en el Artículo 14 del Código Disciplinario de la Conmebol, que habla sobre la conducta incorrecta de los jugadores y oficiales.

Junior Hernández marcó uno de los goles para el Tolima, que venció 2-0 a O'Higgins en la vuelta de la tercera fase previa de la Copa Libertadores - crédito Deportes Tolima

En el apartado explican los posibles castigos que se sancionan, y que a la espera de la determinación de la falta que cometió Lucas González por parte de Conmebol, son los siguientes, y en el cual el técnico bogotano podría ser sancionado, y el cual cabría en su pelea, sería el último apartado:

Suspensión de un partido en la competición por cometer la siguiente infracción:

Una segunda amonestación en el mismo partido

Suspensión de al menos un partido en la competición o por un periodo de tiempo específico por cometer las siguientes infracciones:

Juego brusco grave, el cual se produce mediante la entrada o disputa del balón que pone en peligro la integridad física de un adversario en la que el infractor se emplea con fuerza excesiva o actúa con brutalidad (jugadores)

Protestar reiteradamente o incumplir las órdenes del árbitro/oficial de partido; iii. Insultar, ofender o amenazar a jugadores u otras personas presentes en el partido, siempre que no constituyan faltas más graves

Conducta antideportiva contra los jugadores, oficiales, rivales u otras personas que no sean los oficiales de partido, pronunciando términos o expresiones que atenten contra su dignidad, o empleando gestos contrarios al buen orden deportivo

En este contexto, el caso de Lucas González podría entrar en la conducta antideportiva contra jugadores u oficiales rivales, pero la determinación de la falta estará sujeta a la decisión de la Conmebol en los próximos días.

Así va la fase 3 de la Conmebol Libertadores

Flamengo es el vigente campeón de la Copa Libertadores-crédito Sebastian Castañeda/REUTERS

10 de marzo de 2026

Botafogo (Brasil) 0-1 Barcelona Sporting Club (Ecuador)

Estadio: Nilton Santos de Río de Janeiro

Goles: Milton Celiz al minuto 8 para Barcelona SC, y pasar a la fase de grupos por un global de 2-1

Árbitro: Piero Maza (Chile)

VAR: Juan Lara (Chile)

11 de marzo de 2026

Sporting Cristal (Perú) 1-2 Carabobo FC (Venezuela)

Estadio: Alejandro Villanueva de Lima

Hora: 5:00 p. m.

Global: 2-2 con el doblete de e Edson Castillo al minuto 4 y 29 de partido para Carabobo. Descontó Maxloren Castro al minuto 50 para Sporting Cristal para llevar la definición a los tiros del punto penal. En los penales, Franyer Oliveros falló su cobro en Carabobo y el defensor brasileño Cristiano le dio el paso a la fase de grupos al equipo peruano-

Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus Premium

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)

VAR: Christian Ferreyra (Uruguay)

Deportes Tolima (Colombia) 2-0 O’Higgins (Chile)

Estadio: Manuel Murillo Toro de Ibagué

Hora: 7:30 p. m.

Global: 2-1 a favor del cuadro colombiano con los goles de Jersson González al minuto 37 y de Juan Pablo Torres al minuto 87

Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)

VAR: Christian Ferreyra (Uruguay)

12 de marzo de 2026

Independiente Medellín (Colombia) vs. Juventud (Uruguay)

Estadio: Atanasio Girardot de Medellín

Hora: 7:30 p. m.

Global: 1- 1 con los goles de Enzo Larrosa para Medellín y de Bruno Larregui para Juventud

Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium

Árbitro: Juan Gabriel Benítez (Paraguay)

VAR: Ulises Mereles (Paraguay)