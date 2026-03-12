Deportes

Estos son los tres veteranos que deberían ir al Mundial 2026 con Colombia, según capitán de Millonarios: “Tienen que estar”

David Mackalister Silva reconoció el aporte desde lo anímico y la experiencia de jugadores como Radamel Falcao, que se recupera de una lesión muscular

David Mackalister Silva en una
David Mackalister Silva en una de las concentraciones de Millonarios junto a Radamel Falcao - crédito Millonarios FC

David Mackalister Silva remarcó la necesidad de que David Ospina, Falcao García y James Rodríguez formen parte de la Selección Colombia en el próximo Mundial, al considerar fundamental el aporte de estos jugadores con experiencia y liderazgo en el grupo, según declaraciones en el VBar de As.

Al ser consultado sobre la posible convocatoria de Falcao al combinado nacional, Silva subrayó la influencia positiva del máximo goleador histórico, incluso sin presencia garantizada en el campo: “Es impresionante y hasta indescriptible todo lo que él aporta. Desde que esté ahí, la presencia. Se está recuperando bien, nos está dando una mano importantísima y esperamos aprovecharlo al máximo”, afirmó.

El mediocampista sostuvo que tanto Ospina como James deben ser considerados porque, a su juicio, han demostrado compromiso y rendimiento decisivo en los mejores momentos del equipo, especialmente señalando la entrega y el amor de James Rodríguez por la camiseta.

Falcao García lleva un partido
Falcao García lleva un partido perdido por su lesión muscular con Millonarios, que trata de recuperarlo lo mejor posible - crédito Millonarios FC

En la charla, reiteró la importancia de sumar experiencia en la lista de convocados, manifestando que, de depender de su criterio, “si fuera yo quien pudiera decidir, seguro que sí” incluiría a los tres referentes en la cita mundialista.

Colombia enfrentará a Croacia, subcampeona mundial en Rusia 2018, el jueves 26 de marzo a las 7:30 p. m. (hora colombiana) en el Camping World Stadium de Orlando, Florida, recinto con capacidad para 65.000 personas. La selección croata se presentará con figuras como Luka Modric (AC Milán), Joško Gvardiol (Manchester City) y Josip Stanisic (Bayern Múnich).

El segundo duelo será frente a Francia el 29 de marzo a las 3:00 p. m. (hora colombiana) en el Northwest Stadium de Landover, Maryland. Falcao entretanto se recupera de una lesión muscular, que lo apartó de las canchas desde el 14 de febrero y que lo mantendrá ausente al menos hasta después del 17 de marzo, según declaraciones del entrenador de Millonarios, Fabián Bustos.

Cuándo se conocerá la convocatoria de la selección Colombia para los partidos contra Croacia y Francia

La selección Colombia jugará por
La selección Colombia jugará por séptima vez la Copa Mundial de la FIFA - crédito FCF

La selección Colombia, bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo, definirá en los próximos días la lista de jugadores que enfrentarán a Croacia y Francia en una serie de amistosos internacionales claves para la preparación previa al Mundial de 2026. Los encuentros, previstos para el 26 y el 29 de marzo en Estados Unidos, adquirirán especial relevancia por la oportunidad que ofrecerán al cuerpo técnico de medir el rendimiento del plantel frente a dos selecciones europeas de primer nivel en el último tramo antes de definir la convocatoria definitiva para la Copa del Mundo.

La expectación sobre la lista definitiva es alta, tanto entre la prensa como la afición y anticipan movimientos relevantes respecto a las convocatorias previas. La citación oficial de la Federación Colombiana de Fútbol está prevista entre el 19 y el 20 de marzo.

El cuadro azerí dio a
El cuadro azerí dio a conocer la novedad de que el delantero Camilo Durán estará presente en la fecha FIFA ante Croacia y Francia-crédito @fkqarabagh/Instagram

Entre las novedades, surge la posibilidad de que el delantero Camilo Durán —goleador colombiano en la última Champions League con cuatro anotaciones, igualando la cifra de Radamel Falcao en una sola temporada— sea una de las inclusiones inesperadas de la prelista.

El club Qarabağ fue notificado para facilitar la logística en caso de que Durán reciba la convocatoria oficial y se anticiparon a publicar una nota que informaba una convocatoria del jugador, la cual fue bajada tiempo después al ser una confusión con la lista de jugadores bloqueados, la cual debe ser informada por la Federación Colombiana de Fútbol a los clubes dueños de los derechos.

En el arco, ante el bajo rendimiento de David Ospina y la reciente reincorporación de Kevin Mier en México, el entrenador analiza nuevas alternativas. Jordan García (León) y Juan Castillo (Vitoria Guimarães) fueron bloqueados como opciones.

Otra incorporación considerada es la de Julián Millán, recientemente transferido a Fluminense, quien estuvo bajo la observación del cuerpo técnico durante su etapa en Nacional de Uruguay.

Jermein Zidane Peña, figura del

Independiente Medellín vs. Club Atlético

Figura del Deportes Tolima respondió
Alerta máxima en Catatumbo y

La abogada de Epa Colombia

Los tres veteranos que deben

