Jermein Zidane Peña, figura del Junior, fue sancionado por codazo a Juan Rengifo en el partido contra Nacional: este es el castigo

El defensor del cuadro barranquillero se vio envuelto en una polémica tras el fuerte codazo a Juan Manuel Rengifo, volante de Atlético Nacional, provocando su posterior expulsión en el partido que Junior perdió por 4-0 en el Romelio Martínez - crédito Cristian Bayona / Colprensa

El 10 de marzo de 2026, Atlético Nacional ganó por goleada 4-0 al Junior de Barranquilla en el estadio Romelio Martínez, en partido atrasado por la fecha 3 de la Liga BetPlay.

Dentro del partido que se disputó en la capital del Atlántico, la jugada que cambió el desarrollo del partido se presentó al minuto 20, cuando en una fuerte entrada por parte de Jermein Zidane Peña (defensor del Junior de Barranquilla), lanzó un fuerte codazo en contra de Juan Manuel Rengifo (volante de Atlético Nacional).

Tras la tarjeta amarilla que sacó el árbitro vallecaucano Carlos Betancur, el VAR le hizo un llamado al juez central para revisar a detalle la jugada, y allí el árbitro decidió cambiar su decisión, expulsando a la figura del cuadro Tiburón con roja directa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El defensor del cuadro Tiburón recibió una fuerte sanción tras su fuerte entrada al volante de Atlético Nacional, Juan Manuel Rengifo-crédito Dimayor

Por esta razón, el 11 de marzo de 2026, tras analizar lo ocurrido y revisar los reportes arbitrales del juego Junior vs. Nacional, el Comité Disciplinario de la Dimayor decidió sancionar al defensor Jermein Peña tras su expulsión.

Con base en lo que dice el artículo 63, en el parágrafo D del Código Único Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, impuso una multa al defensor del Junior con dos fechas de suspensión y una multa de $758.725 pesos colombianos tras su codazo a Juan Manuel Rengifo.

De esta forma, el central, no estará disponible para Alfredo Arias, en los partidos ante Independiente Medellín en condición de visitante en el estadio Atanasio Girardot, por la fecha 12 de la Liga BetPlay, programado para el 19 de marzo de 2026, y frente a Atlético Bucaramanga como local, en el estadio Romelio Martínez, el 23 de marzo de 2026.

Así fue la expulsión de Jermein Zidane Peña en la dura derrota de Junior frente a Atlético Nacional

Este fue el momento cuando Peña se sube al bus y no atiende a los medios-crédito @DeportesEH/X

El defensor Jermein Zidane Peña fue expulsado en el minuto 18 tras una revisión del VAR durante el partido en el que Junior cayó por 4-0 ante Atlético Nacional el 10 de marzo de 2026. El árbitro Carlos Betancur determinó que Peña agredió con el codo al volante Juan Manuel Rengifo, lo que dejó al equipo barranquillero con diez jugadores.

Luego del partido, Peña evitó cualquier contacto con la prensa y, de acuerdo con El Heraldo de Barranquilla, el futbolista salió de la zona mixta sin pronunciarse ni responder a cámaras o micrófonos. Mientras abandonaba el estadio, fue increpado a lo lejos por un aficionado que le gritó: “¡Hey, Peña la buena!”, antes de que subiera al bus.

Tras recibir la tarjeta roja, Jermein Peña reaccionó con un gesto de ironía aplaudiendo al árbitro y mostró indignación por la decisión, retirándose directamente al vestuario. Según el mismo medio, aunque se esperaba que asumiera responsabilidades ante los medios, optó por guardar silencio.

En la rueda de prensa posterior, el delantero Yimmi Chará, compañero de Peña Junior se refirió a la situación y expresó la necesidad de brindar apoyo a Peña para que maneje mejor su temperamento en futuros compromisos:

“A Jermein hay que ayudarle a corregir ese tipo de situaciones... Él sabe el error que cometió, no debemos caerle todos encima, al contrario, debemos arroparlo y de ayudarlo de alguna manera a cambiar ese tipo de cosas que no hacen bien para el equipo en la cancha”, afirmó el futbolista de 34 años.

Estadísticas de Jermein Zidane Peña en la temporada 2026

- crédito Jairo Cassiani / Colprensa

El exdefensor del Unión Magdalena jugó 12 partidos en la temporada 2026 de la Liga BetPlay en 965 minutos, y anotó un gol, recibió la tarjeta amarilla, y fue expulsado en el partido en mención, el 10 de marzo de 2026 en el estadio Romelio Martínez, tras la fuerte entrada al volante Juan Manuel Rengifo.

25 de enero de 2026 - Liga BetPlay: 90 minutos en el Millonarios 1-2 Junior