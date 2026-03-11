Técnico de Atlético Nacional explicó la ausencia de David Ospina en goleada ante Junior en Barranquilla: “Para no correr riesgos”

El técnico Diego Arias tiene a Nacional contra las cuerdas porque debe salir campeón en Liga BetPlay o será otro fracaso en 2026 - crédito Atlético Nacional

El 10 de marzo de 2026, Atlético Nacional triunfó por 0-4 ante Junior de Barranquilla, aunque no logró apaciguar la insatisfacción de su afición, que tras la victoria expresó su malestar por la decisión de disputar el encuentro sin arquero suplente en el banco, exponiendo al equipo a un riesgo innecesario y alimentando una oleada de cuestionamientos en torno a la gestión del técnico Diego Arias y la situación del experimentado guardameta David Ospina.

A pesar del resultado categórico obtenido como visitante, el debate se trasladó rápidamente del campo de juego a las redes sociales y a la rueda de prensa posterior al partido, donde aficionados y analistas dirigieron sus críticas hacia la directiva y el cuerpo técnico de Atlético Nacional.

La controversia se intensificó al revelarse que David Ospina no integró la nómina titular debido a que presentaba un cuadro viral, lo que llevó a que Harlen Castillo fuera el único arquero disponible para el partido.

El técnico del Rey de Copas explicó la importancia del título para el verde, en caso de conseguirlo ante Independiente Medellín - crédito David Jaramillo / Colprensa

El propio Diego Arias explicó al término del encuentro que “intentaba recuperarse de un cuadro viral y no pudo”, en referencia a la situación de Ospina.

“Intentaba recuperarse de un cuadro viral, y no pudo. El departamento médico consideró que no actuara, para no correr riesgos con algo peor. Se decidió que no participara en el juego”, explicó en la rueda de prensa.

De esta forma, Atlético Nacional no tuvo portero suplente en el banco de suplentes, hecho que detonó el malestar en la hinchada, que considera incomprensible afrontar un partido profesional con esa falencia táctica.

Estadísticas de David Ospina en la temporada 2026

David Ospina jugó casi todos los partidos con el Verde - crédito Montiner Alvis Arrieta / Colprensa

El portero lleva 5 partidos en la temporada 2025-2026 durante todas las competencias (Liga BetPlay y el partido de repechaje de Copa Sudamericana) en 450 minutos.

Dejó el arco invicto en dos oportunidades, y recibió 5 goles en los cinco juegos en los cuales estuvo bajo los tres palos.

A continuación, estos son los partidos en los cuales estuvo presente:

17 de enero de 2026 - Liga BetPlay: 90 minutos en el Atlético Nacional 3-0 Boyacá Chicó

21 de febrero de 2026 - Liga BetPlay: 90 minutos en el Atlético Nacional 3

25 de febrero de 2026 - Liga BetPlay: 90 minutos en el Santa Fe 1-2 Atlético Nacional

7 de marzo de 2026 - Liga BetPlay: 90 minutos en el Águilas Doradas 1-2 Atlético Nacional

Atlético Nacional derrotó al campeón de Colombia y se hizo fuerte

El Verdolaga se hizo fuerte y derrotó al vigente campeón del fútbol colombiano, y se trepó al primer puesto de la tabla de posiciones-crédito @nacionaloficial/X

El verde consolidó su liderazgo en la Liga BetPlay tras superar con autoridad 0-4 a Junior de Barranquilla en el estadio Romelio Martínez, en un partido aplazado de la fecha tres, resultado que le permite alcanzar 21 puntos en la tabla de posiciones y afirmarse como el equipo más efectivo de la temporada actual, con siete triunfos y solo dos derrotas.

El desarrollo del partido quedó marcado no solo por la amplitud del marcador: la expulsión temprana del defensor Jermein Zidane Peña, lo que dejó a Junior en desventaja numérica desde el minuto 19 y condicionó el trámite del partido.

La superioridad de Atlético Nacional quedó reflejada en la cantidad de goles convertidos: Juan Manuel Rengifo inauguró el marcador al minuto 48 tras recibir un pase entre líneas de William Tesillo y rematar desde el borde del área frente al arquero Mauro Silveira; posteriormente, Alfredo Morelos amplió la ventaja capitalizando un centro a ras de piso de Nicolás Rodríguez en el minuto 76. La goleada se consolidó cuando Dairon Asprilla, a pase de Andrés Sarmiento, marcó el tercer tanto en el minuto 82. Finalmente, Marlos Moreno selló el triunfo al minuto 86 con una jugada individual luego de recuperar el balón en campo rival y finalizar con un disparo potente.

El árbitro Carlos Andrés Betancur debió recurrir a la revisión del VAR durante la primera parte para definir la acción más determinante del partido. Jermein Zidane Peña fue expulsado al minuto 19 por una infracción sobre Juan Manuel Rengifo, que consistió en un codazo en la cabeza y dejó a Junior de Barranquilla con diez jugadores, reduciendo notablemente su capacidad de respuesta ante el despliegue ofensivo de los dirigidos por Diego Arias.

Hasta ese momento, ambas formaciones habían ofrecido escasas situaciones de riesgo. Nacional se aproximó por intermedio de un tiro libre ejecutado por Rengifo que finalizó en gol de Tesillo, aunque este fue anulado tras revisión del VAR por posición adelantada. La única respuesta ofensiva del conjunto local fue un cabezazo de Cristián Barrios controlado por el arquero Chipi Chipi Castillo.