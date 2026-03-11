Daniel Muñoz y Jefferson Lerma estarán disponibles para la próxima convocatoria de la selección Colombia: esta es la fecha de su regreso a las canchas

Los colombianos son jugadores claves para el entrenador austriaco Oliver Glasner-crédito @CPFC/X

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, jugadores del Crystal Palace, fueron recuperados de sus recientes lesiones y podrían recibir próximamente el llamado de Néstor Lorenzo para integrar la selección Colombia en los amistosos ante Croacia y Francia, programados para los días 26 y 29 de marzo respectivamente.

La evolución positiva de ambos futbolistas se produjo gracias a la intervención del equipo médico del Crystal Palace, lo que aceleró el proceso de recuperación. Lerma sufrió una lesión en el tendón de la corva el 19 de febrero y estuvo ausente durante cinco partidos, aunque ya fue incluido nuevamente en el banco de suplentes el pasado fin de semana frente al Tottenham.

Por su parte, Muñoz se repuso antes de lo previsto de un golpe en el hombro recibido el 5 de marzo, aunque todavía no participará en el encuentro de Conference League ante el AEK Larnaca de Chipre, según confirmó el entrenador Oliver Glasner en rueda de prensa.

El técnico austriaco destacó la importancia de ambos colombianos en su esquema y señaló: “Daniel Muñoz se perderá este partido. Está trabajando arduamente con nuestro personal médico para estar listo para el partido contra el Leeds”, al tiempo que precisó que Lerma “ya estaba en la convocatoria contra el Tottenham, pero pudimos darle descanso. Está bien”.

Durante la temporada, Muñoz acumula 2.750 minutos, ha sido titular en 32 partidos, anotó 4 goles y suma 2 asistencias. Lerma, por su lado, participó en 35 encuentros, 19 como titular, entregó 4 asistencias y se ha desempeñado tanto en el centro del campo como en la defensa.

Su futuro se mantiene abierto, ya que termina contrato al cierre de la campaña y aún no ha acordado su renovación con el club, lo que le permitiría negociar directamente con otros equipos.

Estos son los próximos partidos de la selección Colombia

Afiche del partido de la selección Colombia y la selección de Croacia - crédito Federación Croata de Fútbol

La selección Colombia definió oficialmente las sedes, fechas y horarios de sus dos partidos amistosos frente a potencias europeas, Francia y Croacia, los cuales constituyen los últimos ensayos antes de anunciar la lista definitiva para la Copa Mundial de la FIFA que organizarán Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

El primer compromiso será ante Croacia, subcampeona mundial en Rusia 2018, el jueves 26 de marzo a las 7:30 p. m. (hora colombiana). El encuentro se jugará en el Camping World Stadium de Orlando, Florida, que tiene capacidad para 65.000 espectadores. La selección croata cuenta con figuras como Luka Modric del AC Milán, Joško Gvardiol del Manchester City y Josip Stanisic, compañero de Luis Díaz en el Bayern Múnich.

La Federación Croata de Fútbol valoró el nivel de los rivales que enfrentará en los partidos de preparación. Marijan Kustić, presidente de la entidad: “Me alegra que hayamos podido organizar estos dos grandes partidos en Orlando. Brasil y Colombia están entre los mejores equipos del mundo, y el mero hecho de que Brasil haya seleccionado a Croacia y Francia para prepararse para el Mundial 2026 habla por sí solo de nuestra reputación en el fútbol mundial”.

Afiche del partido de la selección Colombia y la selección de Francia - crédito FFF

Francia, por su parte, confirmó el segundo amistoso ante Colombia para el domingo 29 de marzo a las 3:00 p. m. (hora colombiana) en el Northwest Stadium de Landover, Maryland. Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, aseguró tras el sorteo mundialista: “Una Copa del Mundo es, ante todo, una enorme oportunidad de poder disputarla. Es la más hermosa de las competiciones de fútbol. Desde 1998, la selección de Francia ha participado en todas las fases finales. Así que, ante todo, es una felicidad y un verdadero orgullo poder participar en esta nueva Copa del Mundo. Y además, sabemos que tenemos un equipo que forma parte de aquellos que pueden tener ambición en esta competición”.